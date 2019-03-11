Xiaomi'nin katlanabilir ekran üreticisi Visionox'dan sürpriz hamle

2019'un katlanabilir telefon yılı olması bekleniyordu ve öyle de oldu. Şu ana kadar sadece Samsung (Galaxy Fold) ve Huawei (Mate X) katlanabilir telefonlarını tanıtmış olsalar da bu tip cihaz çıkarma hazırlığı yapan çok sayıda şirket var.

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Birkaç hafta önce Xiaomi yakında piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir telefonunu gerçeğe dönüştürmek için ekran üreticisi Visionox ile birlikte çalışacağını duyurdu. 2001 yılında kurulan şirket ekran teknolojisi konusunda oldukça iyi bir deneyime sahip.

Tasarım patenti ortaya çıktı

Visionox, katlanabilir telefon konusunda Xiaomi'ye yardımcı olmanın yanı sıra kendi de böyle bir cihaz çıkarmayı düşünüyor. Zira ortaya çıkan yeni bir patent, şirketin kendi katlanabilir ekranlı telefonunu piyasaya sürmeyi planladığını ortaya koydu.

2018 yılının Mayıs ayında Visionox'un yan kuruluşu olan Visionox Valley tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) sunulan bir tasarım patenti yayınlandı. Şimdilik Visionox'un kendi katlanabilir telefonunu çıkarıp çıkarmayacağı konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Şu an için bildiğimiz tek şey Xiaomi'nin kesin olarak böyle bir cihaz çıkarma hazırlığında olduğu.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/vouwbare-telefoon/