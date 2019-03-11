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Xiaomi'nin katlanabilir ekran üreticisi Visionox'dan sürpriz hamle

Xiaomi yakında çıkaracağı katlanabilir telefonu için ekran üreticisi Visionox ile birlikte çalışacağını duyurmuştu. Görünen o ki Visionox da kendi katlanabilir telefonunu çıkarmayı planlıyor.
2 ay
6,9b
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13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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2019'un katlanabilir telefon yılı olması bekleniyordu ve öyle de oldu. Şu ana kadar sadece Samsung (Galaxy Fold) ve Huawei (Mate X) katlanabilir telefonlarını tanıtmış olsalar da bu tip cihaz çıkarma hazırlığı yapan çok sayıda şirket var.
Ayrıca Bkz. "Qualcomm patent ihlali yapılan her iPhone için Apple'dan 1.40 dolar istiyor"
Birkaç hafta önce Xiaomi yakında piyasaya sürmeyi planladığı katlanabilir telefonunu gerçeğe dönüştürmek için ekran üreticisi Visionox ile birlikte çalışacağını duyurdu. 2001 yılında kurulan şirket ekran teknolojisi konusunda oldukça iyi bir deneyime sahip.

Tasarım patenti ortaya çıktı

Visionox, katlanabilir telefon konusunda Xiaomi'ye yardımcı olmanın yanı sıra kendi de böyle bir cihaz çıkarmayı düşünüyor. Zira ortaya çıkan yeni bir patent, şirketin kendi katlanabilir ekranlı telefonunu piyasaya sürmeyi planladığını ortaya koydu.
2018 yılının Mayıs ayında Visionox'un yan kuruluşu olan Visionox Valley tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) sunulan bir tasarım patenti yayınlandı. Şimdilik Visionox'un kendi katlanabilir telefonunu çıkarıp çıkarmayacağı konusunda net bir şey söyleyemiyoruz. Şu an için bildiğimiz tek şey Xiaomi'nin kesin olarak böyle bir cihaz çıkarma hazırlığında olduğu.

https://nl.letsgodigital.org/smartphones/vouwbare-telefoon/ Yorum Yaz
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BumberShoot 2 ay en beğenilen chetyner
İyi ki bu Dünya da vizyon sahibi insanlar var.
Çoğunluğun sizin gibi olmasına rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorlar
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HanDar05 2 ay chetyner
Çok sığ düşünüyorsun hocam.Ne gerek var denilseydi eğer her şeye,şu an hala ev telefonu kullanıyor olurduk.Sizin mantığınıza göre "Ne gerek var telefonu yanımda taşımasamda olur,eve gidince arıyorum ya zaten." denilir ve yerinde sayılırdı.
Çok sığ düşünüyorsun hocam.Ne gerek var denilseydi eğer her şeye,şu an hala ev telefonu kullanıyor olurduk.Sizin mantığınıza göre "Ne gerek var telefonu yanımd...
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Askaparta 2 ay
Bu telefonların bir kullanım nesli geçirmesi gerekiyor. Oturmadan kalkamaz.
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hamza5806 2 ay
1000 dolara falan katlanir cihaz yaparsa piyasa alev alır
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chetyner 2 ay
Katlanabilir telefon teknolojisine gereksiz ve ilerisi olmayan bir teknoloji dediğim için bazı çok zeki arkadaşlar kendince yorum yapmış, siyasal alanlara çekmişler. Ben sadece yapılan işten bahsettim. Yok dar düşünüyomuşum vergiden bananeymiş, köprüye seviniyomuşum. Reklam yapmış gibi olucak ama sizin yazdıklarınız için yazıyorum. Ortalamanın baya üzerinde maaş aldığım çok rahat bir işim var, iyi bir arabam var, sırf gezmek için her ay şehir dışına biyerlere giderim ve yazında Akdeniz, egeye tatile giderim. Yurtdışı alışveriş vergilerinede sesimi çıkarıyorum. Çünkü her zaman AliExpress, ebay, amazon, gearbestten alışverişleri oluyor. Birde kastettiğiniz siyasi partinin destekçiside değilim. Katlanabilir telefon teknolojisine gereksiz dediğim için çok saçmalamışsınız, daldan dala zıplamışsınız. Yine söylüyorum bana göre çok gereksiz ve tutmayacak bir gelişme. Not : teknoloji alanında dar görüşlü değil yeniliklere açık, takip eden ve seven birisiyim.
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MaSSive 2 ay chetyner
Sen olayı sadece neden kendi çerçeven de ele alıyorsun ki? Bir tek senmi varsın bu görüşte olan.
Katlanabilir ekran teknolojisi ile ilgili ,şimdiye kadar kaç tane açılmış başlık var bu forumda , senin gibi fikir ortaya atan bir sürü kişiye istinaden ,ve bahsettiğim genel profilde ki kişilerin çoğu bu yönde görüş bildiren kişiler olduğunu gözlemlediğim için de genele benim O yorumum.
Zeki olmaya da gerek yok bazı şeyler için,ya da kendini zeki sanan diyerek ,aklın sıra üste çıkacağını ,kendini rahatlatmana da gerek yok.
Kendini de ,yaşadığın hayatı da gereksiz bir şekilde ispata çalışmanda manasız olmuş.
Ortalamanın üstünde bir maaşın var, otomobilin var, Antalya ,Ege taraflarında tatile de gidiyorsun tamam .Bu senin yaşadığın Ülke gerçeklerini yok sayılmasına bir örnek sayılmaz.Yukarıda yazdığım gibi Ülke veya Dünya sizin gibiler çevresin de dönmüyor.Ya da size yeterli geldiğini düşündüğünüz dar kalıplarınızla sınırlı değil.Kalamaz da.
İyi bir yaşam standardına rağmen, senin vizyonuna göre Katlanabilir ekran teknolojisinin gerekliliği, gereksizliği bir kıstas değil.Kendi çapına göre sende başkasına göre ortalamasın.
Ben o yorumum da Ülke gerçeği ve insanı nın,örnekler vererek resmini,genel bir tablosunu çizdim.
Üretim yok, bi b.k yok anca bu gibi portallar dan oturduğu yerden gerekli gereksiz diye ahkam kesip,çoğunluğun b.k atmasına benim lafım.
Sana göre gereksiz olup olması yönünde ki fikrini beyan etmişsin ben de ,bu konu hakkında ,başından beri benzer konularda senin gibi fikir beyanında bulunanlara cevap olarak, senin nazarında genel bir cevap vermişim hepsi bu.
Bukadar da üzerine alınacak, direkt seni hedef alan,yazdıklarımın hepsi seni itham eden bir yorum değil benimkisi.
Madem kendini tanıtmışsın, kısaca ben de tanıtayım.Belki daha iyi anlarsın.
Primler ile 6-7 TL maaşa rağmen ,Ülke de iç huzur bulamadığı için, Hollanda da 4000 euro maaşla çalışan biriyim.
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pop-up 2 ay
katlanabilir telefon olayına nedense hiç ısınamadım.
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MaSSive 2 ay
Adamlar da, bizde ki dönerci gibi ,digital ,elektronik sanayine girişim ruhu var.
Katlanabilir telefona vb gelişimlere ne gerek var diyenler de, yaşadıkları kendi dar kalıplarına ,çerçevelerine ,bakış açılarına göre yorumluyorlar.Sanki dünya onların etrafında dönüyormuş gibi,neyin gerekli olup olmadığı kanaatine varıyor bazıları.
Kendi evinde oturup, yaşadığı şehirden bile dışarı ayda yılda zar zor tatil için bile olsa adım atan adamın, geceliği 1000 dolar Otele ne gerek var demesi gibi birşey bu.
Çin den gelen siparişlere eklenen vergiye bile ,sipariş veren düşünsün,
Akaryakıtın pahalılaşmasına ,benim otomobilim yok ,otomobili olan düşünsün diye tepkisiz kalıp,
Aynı adamın , otomobili dahi yokken, 3. Köprüye sevinmesi gibi ironilerin yaşandığı bir Ülke insanı için, katlanabilir ekranlı telefonlara gelene kadar o kadar gereksiz şey var ki bu Ülke de.
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kartal172 2 ay
Kendi telefonunu satmaya kalkmak intihar olur. Piyasa zaten yoğun ve bu nedenle kendine bir pazar payı bulabilmesi imkansız.
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Ridianod 2 ay
yalnız resme dikkatli bakmak lazım. Ben burada katlanabilir ekran değil. Yan yana menteşe ile tutturulmuş 2 telefon patenti görüyorum açıkcası. Ekran katlanmıyor ki. Arada inçecik çerçeve çıtası var 1, 2.si katlandıktan sonra menteşeler görünüyor. Yalnız bence böylesi daha uzun ömürlü. Keşke böyle çıksalardı. O katlanan yer 1 sene sonra huawei ve samsungda nasıl görünecek çok merak ediyorum açıkcası. baya bombe yapacağına inanıyorum.
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chetyner 2 ay
Ya ne gerek var katlanabilir telefon gibi saçma bi teknolojiye. Bence çok gereksiz. Böyle birşeye piyasanın gerçekten çokmu ihtiyacı vardıda herkes katlanabilir telefona yoğunlaştı. Bence araba firmalarının fuarlarda sergiledikleri ve hiçbir zaman üretmedikleri prototip araçlar gibi sadece show amaçlı yapılan birşeydi ve çok ciddiye aldılar bu işi.
İnşallah tutar bu katlanan telefonlar ve bende 3-5 sene sonra bu mesajı görür ve utanırım. ????
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BumberShoot 2 ay chetyner
İyi ki bu Dünya da vizyon sahibi insanlar var.
Çoğunluğun sizin gibi olmasına rağmen bir şeyler yapmaya çalışıyorlar
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HanDar05 2 ay chetyner
Çok sığ düşünüyorsun hocam.Ne gerek var denilseydi eğer her şeye,şu an hala ev telefonu kullanıyor olurduk.Sizin mantığınıza göre "Ne gerek var telefonu yanımda taşımasamda olur,eve gidince arıyorum ya zaten." denilir ve yerinde sayılırdı.
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Kerim5100 2 ay
Millet Xiaomi'nin katlanabilir tasarımına şimdiye kadar gördüğünün en iyisi falan diyor ama bir sorum var:
KAMERA BUNUN NERESİNDE XD
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