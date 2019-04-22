Behzat Ç. kısa fragmanı yayınlandı

Bir döneme damga vuran kült televizyon dizisi Behzat Ç.’nin yeni sezon ile ilgili gündeme gelen iddiaları doğrulandı. Netflix’in geçmiş bölümleri satın aldığı dizinin yeni bölümleri tam aksine yine BluTV platformunda olacak.

Behzat Ç. yeni sezon ne zaman?

BluTV platformunun Twitter hesabından yapılan duyuruda yeni sezonun yakında başlayacağı açıklandı. Ayrıca yeni sezon ile ilgili Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı kısa bir tanıtım fragmanı da paylaşıldı.

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Televizyonda 3 sezon oynayan Behzat Ç. dizisi gelen tepkiler sonucunda apar topar yayından kaldırılmıştı. Öylesine benimsenmişti ki dizinin sevenleri bir ara Ankara’da protesto gösterileri de yapmıştı.

Gelen bilgiler Netflix’in yeni bölümleri yayınlayacağı yönündeydi ancak sürpriz bir şekilde BluTv yayın haklarını satın almış durumda. Henüz tarih konusunda net bir bilgi yok ancak sonbahar dönemi olduğu kaydediliyor.

BluTV ayrıca kadroyu da korumayı başarmış gibi. Erdal Beşikçioğlu’nun canlandırdığı kuralları dinlemeyen cinayet büro Başkomiseri Behzat Ç. ile birlikte Fatih Artman, Berkan Şal, İnanç Konukçu, Seda Bakan gibi bilinen tüm oyuncuların bir araya geleceği ifade ediliyor. Ayrıca Seda Bakan hamile olduğu için dizide Harun ve Eda’nın bebek sahibi olacağı vurgulanıyor.