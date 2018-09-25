iPhone Xs Max, Xs'ten dört kat fazla satıyor

Apple yıllarca orijinal iPhone’un boyutunun mükemmel olduğuna dair bir inanç taşıyordu. Cupertinolu şirket ekran boyutunu arttırmaya iPhone 5 ile başladı. Şimdi ise kullanıcıların büyük ekran kullanmayı tercih ettiğinde dair somut kanıtlar var. Zira analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone Xs Max oldukça iyi satıyor. MacRumors deneyimli analistin araştırma notunu ele geçirmeyi başardı.

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Söz konusu raporda iPhone Xs Max'in iPhone Xs'ten dört kat fazla sattığı yazıyor. Kuo ayrıca notlarında "Xs Max'e olan talebin beklenenden daha iyi olduğunu belirledik (Xs'in 3–4 katı). Altın ve uzay grisi renkleri gümüşten daha popüler. En çok 256 GB'lık versiyon satılıyor zira 512 GB konusunda ciddi bir stok sıkıntısı var. Çünkü şu anda NAND Flash tedariğini sadece Samsung başarılı bir şekilde sağlayabiliyor" ifadelerine yer verdi.

Teslimat süreleri zaten durumu doğruluyor

Apple'ın web sitesine girdiğinizde iPhone Xs Max için tahmini gönderim süresinin 1-2 hafta, iPhone Xs için ise 3-5 gün olduğunu zaten kendiniz de görebilirsiniz. Şirket henüz resmi satış rakamlarını açıklamadı. Cupertino merkezli teknoloji devi son birkaç yıldır iPhone'ların ilk haftasonu satışları hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Dolayısı ile telefonların ne kadar iyi sattığını öğrenebilmemiz için Apple’ın bir sonraki finansal sonuçlarını açıklamasını beklememiz gerekecek.

https://www.macrumors.com/2018/09/24/kuo-iphone-xs-max-256gb-most-popular/