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iPhone Xs Max, Xs'ten dört kat fazla satıyor

Analist Ming-Chi Kuo'nun son raporunda iPhone Xs Max'in iPhone Xs'ten dört kat fazla sattığı yazıyor. Kuo'nun araştırma notu iPhone kullanıcılarının da büyük ekrana yöneldiğini açıkça ortaya koydu.
7 ay
4,3b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple yıllarca orijinal iPhone’un boyutunun mükemmel olduğuna dair bir inanç taşıyordu. Cupertinolu şirket ekran boyutunu arttırmaya iPhone 5 ile başladı. Şimdi ise kullanıcıların büyük ekran kullanmayı tercih ettiğinde dair somut kanıtlar var. Zira analist Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone Xs Max oldukça iyi satıyor. MacRumors deneyimli analistin araştırma notunu ele geçirmeyi başardı.
Ayrıca Bkz. "Kaliforniya'daki Apple Store soygunu kameralara yansıdı"
Söz konusu raporda iPhone Xs Max'in iPhone Xs'ten dört kat fazla sattığı yazıyor. Kuo ayrıca notlarında "Xs Max'e olan talebin beklenenden daha iyi olduğunu belirledik (Xs'in 3–4 katı). Altın ve uzay grisi renkleri gümüşten daha popüler. En çok 256 GB'lık versiyon satılıyor zira 512 GB konusunda ciddi bir stok sıkıntısı var. Çünkü şu anda NAND Flash tedariğini sadece Samsung başarılı bir şekilde sağlayabiliyor" ifadelerine yer verdi.

Teslimat süreleri zaten durumu doğruluyor

Apple'ın web sitesine girdiğinizde iPhone Xs Max için tahmini gönderim süresinin 1-2 hafta, iPhone Xs için ise 3-5 gün olduğunu zaten kendiniz de görebilirsiniz. Şirket henüz resmi satış rakamlarını açıklamadı. Cupertino merkezli teknoloji devi son birkaç yıldır iPhone'ların ilk haftasonu satışları hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Dolayısı ile telefonların ne kadar iyi sattığını öğrenebilmemiz için Apple’ın bir sonraki finansal sonuçlarını açıklamasını beklememiz gerekecek.

https://www.macrumors.com/2018/09/24/kuo-iphone-xs-max-256gb-most-popular/ Yorum Yaz
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DODANLI 7 ay en beğenilen
Normal bir durum. İphone kulanıcısı 5.8 inc ten büyük bir ekranı ilk defa görüyor. :)
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aktorun 7 ay
Komik olan yıllarca 3.5" - 4" ekranları ideal ekran büyüklüğü olarak pazarlamışlardı. Bir sürü fanboyda Galaxy Note için tablet diye dalga geçiyordu :))
Demek ki neymiş : İnsanlara seçenek, özgürlük verirsen gerçekleri görürsün. Küçük ekran seven küçüğünü, büyük ekran seven büyüğünü satın alır.
Komik olan yıllarca 3.5" - 4" ekranları ideal ekran büyüklüğü olarak pazarlamışlardı. Bir sürü fanboyda Galaxy Note için tablet diye dalga geçiyordu :))Dem...
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NOSTOY 7 ay
bunu biz yıllar önce söyledik. adamlar daha yeni anlamış :)
böyle adamlar bu firmaları yönetiyor ya pes diyorum
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snakefatih 7 ay
tepsi gibi büyük iphone yapsalar alan yine çıkar.
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mavizaman 7 ay
bir zamanlar büyük ekranı gerekli görmüyordu apple kanadı...
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istanbulturkusu 7 ay
O büyüklükte ki bir telefon nasıl taşınır ki bayanlar çantada taşır ama erkekler için büyük sıkıntı.
Bence ip.x in ekran boyutu tam ideal olanıydı
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WB 7 ay
Trend bu sekilde oldugu surece bizim ip5 kasasinda uctan uca ekranli 50-100gr agirliginda 5mm kalinlik cihaz yalan olur :)
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aktorun 7 ay
Komik olan yıllarca 3.5" - 4" ekranları ideal ekran büyüklüğü olarak pazarlamışlardı. Bir sürü fanboyda Galaxy Note için tablet diye dalga geçiyordu :))
Demek ki neymiş : İnsanlara seçenek, özgürlük verirsen gerçekleri görürsün. Küçük ekran seven küçüğünü, büyük ekran seven büyüğünü satın alır.
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cocainbar 7 ay
parayi denklestirirsem bir xs maxda ben dusunuyorum 256gb
bir kac ay 7 plus kullanmistim memnundum sarj suresinden vs. saniyorum bu telefonda ondan assagi kalmaz.
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deoks 7 ay
iPhone alan kişi zaten en pahalını kullanmak ister. 5c olayının tutmamasının nedeni de buydu.
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MrKattchup 7 ay
Xs'in hiçbir yenilik getirmemesi en büyük etken bence. Max modeli en azından büyük ekran sunuyor.
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DODANLI 7 ay en beğenilen
Normal bir durum. İphone kulanıcısı 5.8 inc ten büyük bir ekranı ilk defa görüyor. :)
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