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Xiaomi önümüzdeki yıl Avrupa'ya giriş yapabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geliştirdiği Android tabanlı özel yazılım MIUI ve piyasaya sürdüğü Millet kod adlı bütçe dostu akıllı telefon ile büyük üne sahip olan Xiaomi, önümüzdeki yıl Avrupa'ya açılabilir. Engadget'ın güvenilir kaynağından edindiği bilgiye göre; mobil sektörün en büyük pazarını hedef alan yerel üretici, 2013'te Avrupa'da faaliyet göstermeye başlayacak.
İlk telefonu Mi-One, geçen yıl 34 saatte 300,000 ön sipariş alan şirketin kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Lei Jun, iki gün önce gerçekleştirilen tanıtımda yeni cihazlarını binlerce basın mensubunun önünde resmen tanıtmıştı. Yıl sonuna kadar 6 milyon satış barajını aşmayı hedefleyen Lei'nin düşük kar oranı sebebiyle üretim hacmini istedikleri düzeye çıkaramadıkları konusunda bazı açıklamaları olmuştu. Ancak Haziran'da yayınlanan bir rapor, çeşitli kaynaklardan 4 milyar dolar civarında ciddi bir yatırım yapıldığını gün yüzüne çıkarmıştı. Bu sayede üretimin sorunsuzca gerçekleşmesi bekleniyor.
Çin'in büyük operatörleri ve perakende kanallarıyla anlaşmalar imzalayan Xiaomi'nin ikinci amiral gemisi Mi-Two, 4.3 inç büyüklüğünde 1280 x 720 piksel Sharp üretimi IPS LCD ekran, 1.5GHz hızında dört Krait işlemci ve Adreno 320 GPU'ya sahip Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP arkadan aydınlatmalı 27mm lens genişliği, f/2.0 diyafram aralıklı arka kamera, 2MP görüntülü görüşme kamerası, 2000mAh pil ve isteğe bağlı 3000mAh pil seçeneğiyle donatılmış. 310$'lık cihaza ayrıca Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve MIUI özel yazılımının eşlik ettiğini belirtelim.
Üçüncü akıllı telefonunu Mi-One S ismiyle 235$ seviyesinden sunacak olan üretici, yeni ürünlerini Ekim'de yerel tüketiciyle buluşturacak. Yıl sonuna kadar Tayvan'da da satışa çıkacağı neredeyse kesinleşen bu aşırı ucuz telefonların, 2013 ilk yarısında İngiltere ve hatta Türkiye'deki teknoloji mağazalarında boy göstermeye başlaması mümkün görünüyor. Eğer istenilen düzeyde satış gerçekleştirilebilirse Avrupa'ya girişin kesinlikle gerçekleştirileceği ifade ediliyor. 
İnternet sektöründeki başarılarıyla Çin'in en popüler yatırımcılarından biri haline gelen Lei Jun, Xiaomi ile en azından kendi ülkesinde teknoloji devleriyle rekabet edebildiğini söyleyebiliriz. Akıllı telefonların ucuz olması sebebiyle ürün başına elde edilen karın düşük olması ilk etapta firmayı zorlasa da hayranlarının büyük desteği sayesinde bu yıl 3.52 milyon cihaz satttılar. 6 milyonluk hedefin APQ8064'lü ilk cihaz olarak nitelendirilen Mi-Two ve çok daha ucuz fiyatlandırılan Mi-One S'in çıkışıyla kısa sürede aşılacağı tahmin ediliyor. Analizlerin haklı çıkmasını ve Xiaomi telefonlarının Avrupa'daki tüketicilerle de buluşmasını ümit ediyoruz.

http://www.engadget.com/2012/08/17/xiaomi-phones-may-enter-europe-next-year-because-china-aint-bi/ Yorum Yaz
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e-mcani 7 yıl en beğenilen
yanlış anlayanlar için; önümüzdeki yıl bu ürünle giriş yapmayacak avrupa pazarına... marka olarak giriş yapacak... yani 1 yıl sonra o zamanki teknolojiyle ürettikleri ürünleri sunacaklar bunu değil...
yanlış anlayanlar için; önümüzdeki yıl bu ürünle giriş yapmayacak avrupa pazarına... marka olarak giriş yapacak... yani 1 yıl sonra o zamanki teknolojiyle ürett...
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DH Misafiri 7 yıl
Sonyden vazgeçmeyin sakın engüzeli sony
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DH Misafiri 7 yıl
Nh görürsünüz bunu türkiyede.
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RAN7843 7 yıl
Bu ne oluyor şimdi 2013 gelmeden qualcomm un en iyi işlemcisini mağzalarda göreceğizzzzz
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Recharged 7 yıl
Alternatiflerin çok olması rekabeti daha da arttıracaktır.
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Lee-on! 7 yıl
Apple'ın iPhone'u ve iPad'ı piyasaya sürüp piyasayı hareketlendirmesi ve diğer şirketleri uyandırması gibi bu da diğer şirketler için iyi bir atılıma sebep olacak. Artık 1GB Ramli düşük bataryalı işlemcili modelleri 2-3 sene daha kakalayamayacaklar millete... Birinin kendini feda etmesi gerekiyordu. Xiaomi bunu yaptı. İyi de yaptı...
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alemburda34 7 yıl
İstediğim tüm özellikler bu telefonda var ne yapıp edip bu telefonu alacağım. Kaçırılmayacak bir telefon ve parasının hakkını fazlasıyla veriyor.
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mangdasire 7 yıl
hayırlısı be gülüm
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e-mcani 7 yıl en beğenilen
yanlış anlayanlar için; önümüzdeki yıl bu ürünle giriş yapmayacak avrupa pazarına... marka olarak giriş yapacak... yani 1 yıl sonra o zamanki teknolojiyle ürettikleri ürünleri sunacaklar bunu değil...
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serhdemir 7 yıl
1 yıl sonra bu cihazın esamesi okunmaz,bir de bizim ithalatcılar aç gözlükük yaparsa çok fazla tutmaz.
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xda-developer 7 yıl
Önümüzdeki yıl hiçbir albenisi kalmaz. Büyük markalar o zamana zaten bundan daha iyi bir cihaz yaparlar. Hata yapıyorsun Xiaomi
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Armin van Buuren* 7 yıl xda-developer
mehmedaltair

Önümüzdeki yıl hiçbir albenisi kalmaz. Büyük markalar o zamana zaten bundan daha iyi bir cihaz yaparlar. Hata yapıyorsun Xiaomi

Evet, büyük firmalar cihaz yapar, yeni seriler çıkar ama; 1500TL+ olur.


Sonyden vazgeçmeyin sakın engüzeli sony





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brandomercury2 7 yıl
adreno 3xx demek bu çok iyi.1400 liradan aşağı fiyatla girmez herhalde
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