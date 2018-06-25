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Xiaomi resmi olarak borsa sürecini duyurdu

Akıllı telefon pazarı başta olmak üzere pek çok sektörde başarılı işler yapan Xiaomi için artık halka arz zamanı geldi. Bu hafta Xiaomi hisseleri halka arz ediliyor.
11 ay (Son Güncelleme: 11 ay)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süredir borsaya çıkmak için hazırlıklar yapan Çinli üretici Xiaomi nihayet çalışmalarını tamamladı ve ilk aşama halka arz sürecini resmi olarak duyurdu. IPO sürecinde yaklaşık 6 milyar dolar hedefleniyor.

Dev halka arz

Bugün Hong Kong borsasında başlayacak IPO sürecinde hisselerin 2.2$-2.8$ arasında bir değerde satılması öngörülüyor. Yaklaşık 2.2 milyar hisse global yatırımcılara sunulacak. 7 Temmuz itibariyle hisselerin borsada işlem göreceği açıklandı. Elde edilecek geliri büyüme için kullanacak Xiaomi bununla birlikte donanım ve servislerde biraz kemer sıkmayı planlıyor.

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Xiaomi aslında Hong Kong ile birlikte Çin’de de halka arz planlıyordu ancak bu ertelendi. Bu yüzden hisse satışlarındaki 10 milyar dolarlık beklenti 6 milyar dolara indi. Yine firmanın 100 milyar dolar değere ulaşacağı beklentileri de 70 milyar dolar seviyesine inmiş durumda.

Firmanın kurucusu ve patronu durumundaki Lei Jun bu halka arz sürecinde yaklaşık 1.5 milyar dolarlık hisse ile ödüllendirilecek. Firmayı bugünlere kadar getirmesi nedeniyle ortak alınan bu karar ile Lei Jun dolar milyarderleri arasına girdi. Hisselerin yükselişi ile birlikte bu rakam da artacaktır.

 

https://www.gizmochina.com/2018/06/24/xiaomi-officially-announces-hong-kong-ipo-lei-jun-awarded-stock-worth-about-1-5-billion/ Yorum Yaz
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ÇatlakMerlin 11 ay
2,2 milyar hisse ve hisse başına takribi 2,5 dolardan bahsedildiğine göre; ortalama 6 milyar dolar seviyesinde bir halka arz gerçekleşecek yani. 6 milyar dolar Türkiye'nin bir kaç büyük (!) şirketinin değerinin toplamı.
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bluemersini 11 ay
Borsaya açılan firmalar borsadan normal hisse satıı haricinde çok fazla para kazanıyorlar.
Bu ap ayrı bir haber konusu olur aslında mesela şirket zaten ne yapacağını falan önceden biliyor, daha önceden hisse alıyor yada satıyor sonra duyuru yapıp hisseleri oynatıyor sonra yine satış/alış, çok para kaldırıyor şirketler böyle
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V4LKyR 11 ay
Bu hisselerden biz de alabilir miyiz? Yoksa satışa kapalı mı şu an için?
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