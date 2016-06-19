Xiaomi, toplamda 110 milyon Redmi telefonu sattı

Piyasaya sunduğu fiyat-performans odaklı akıllı telefonlar ile milyonların sevgilisi olan ve pazarda hızlı bir yükseliş içerisinde giren Xiaomi, kendi ülkesinde Huawei ile liderlik mücadelesi veriyor. Firma, bu hafta önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Firmadan yapılan açıklamada, bugüne kadar 110 milyon Redmi telefonu satıldığı belirtildi. Fiyat-performans konusunda dikkat çeken ve adeta peynir ekmek gibi satan ilk Redmi telefonunun üzerinden 3 yıl geçti. Bu kadar kısa süre içerisinde ulaşılan rakam büyük bir başarıya işaret ediyor.

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Redmi ile başlayan pazar macerasında daha sonra Redmi Note, Redmi Pro gibi farklı ürünlerle yelpaze iyice genişledi. Bu yıl Redmi serileri üçüncü nesil ile yollarına devam ediyor. Son olarak duyurulan Redmi 3s modelinde 5 inçlik 720p ekran, Snapdragon 430 yonga seti, 3GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 106$ olarak belirlendi.

Akıllı telefon pazarında Xiaomi’nin en büyük silahı şüphesiz Redmi ailesi oldu. Mi ve Mi Note gibi amiral gemi modelleri çok satıyor olsa da, Redmi ailesi kadar yüksek seviyelere ulaşamadı. Xiaomi hali hazırda akıllı telefon pazarında ilk 5 sırayı zorluyor ancak karşısında Oppo, Vivo, Huawei gibi hemşehrileri var.