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Xiaomi, toplamda 110 milyon Redmi telefonu sattı

Akıllı telefon pazarında ilk 5 sırayı zorlayan Xiaomi’nin popüler Redmi serisi bu hafta önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Seri, 3 yılda 110 milyondan satmayı başardı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Piyasaya sunduğu fiyat-performans odaklı akıllı telefonlar ile milyonların sevgilisi olan ve pazarda hızlı bir yükseliş içerisinde giren Xiaomi, kendi ülkesinde Huawei ile liderlik mücadelesi veriyor. Firma, bu hafta önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.

Firmadan yapılan açıklamada, bugüne kadar 110 milyon Redmi telefonu satıldığı belirtildi. Fiyat-performans konusunda dikkat çeken ve adeta peynir ekmek gibi satan ilk Redmi telefonunun üzerinden 3 yıl geçti. Bu kadar kısa süre içerisinde ulaşılan rakam büyük bir başarıya işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7 için ilk hedef 5 milyon satış"

Redmi ile başlayan pazar macerasında daha sonra Redmi Note, Redmi Pro gibi farklı ürünlerle yelpaze iyice genişledi. Bu yıl Redmi serileri üçüncü nesil ile yollarına devam ediyor. Son olarak duyurulan Redmi 3s modelinde 5 inçlik 720p ekran, Snapdragon 430 yonga seti, 3GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 106$ olarak belirlendi.

Akıllı telefon pazarında Xiaomi’nin en büyük silahı şüphesiz Redmi ailesi oldu. Mi ve Mi Note gibi amiral gemi modelleri çok satıyor olsa da, Redmi ailesi kadar yüksek seviyelere ulaşamadı. Xiaomi hali hazırda akıllı telefon pazarında ilk 5 sırayı zorluyor ancak karşısında Oppo, Vivo, Huawei gibi hemşehrileri var.

 

http://www.androidheadlines.com/2016/06/xiaomi-has-sold-over-100-million-redmi-devices-says-lei-jun.html Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Birazdan bizim tayfa başlar mızmızlanmaya,

Biz çinde yaşamıyoruz ki

Ülkemize gelmeyecek telefondan banane

Bir de xiaomi, one plus, chuwi, teclast vs gibi firmalar ülkemize gelse ne güzel olur diyen
iyi niyetli saf insanlarımız var.alınmasınlar ama bu firmalar ülkemizde disbritorluk vasıtasıyla
aç gözlü yerli bir soytarıyla anlaşacak ondan sonra 100 $ telefon oldu sana 300 $
kısacası hiçbir sey değişmeyecek.


Bir de başka bir tayfa var
Yalnız bu tayfa ülke genelinde

Bu tayfanın zırvalıkları da şöyle,

Ucuz etin yahnisi olmaz
Kalite demek para demek.
Kaliteyi uygun fiyata almak hayal
Kalite demek cuzdanlari bosaltmak demek
Az paran varsa kalite senin neyine
Ucuz olursa ancak bu kadar olur

Bu tarz düşünceler medya aracığıyla vatandaşa
bir güzel yediriliyor.hem de günde üç defa değil
7 gün 24 saat sistematik bir şekilde yapılıyor
böyle yapılıyor ki
kan emici,doymak bilmez,
aşağlık yerli soysuzların tezgahı yürüsün !

Bu şehir efsanesi sözler anlayışlar tarih oldu.
Ülkemiz maalesef böyle düşünen hipnoz edilmiş dinazorlarla dolu.
ülkemizde aç gözlü,kan emici yerli soytarılar olduğu müddetçe ve bu hipnoza maruz kalmış dinazorlardan dolayı
Memleket yolunmuş tavuk çiftliğine döndü !
Birazdan bizim tayfa başlar mızmızlanmaya,Biz çinde yaşamıyoruz kiÜlkemize gelmeyecek telefondan banane...
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Yanıtla +16
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caneycaney 3 yıl
106$ a dolara 4000 mah ve 3 gb ramli telefon daha ne olsun?Hemde 720p şarjı 2.5 günü zorlar

tam sürekli yazışma ve iş telefonu olmuş
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ÖKÜNMÜŞ 3 yıl
Mi serisi haricinde alınmaz.
telefon aldık alalı 5.0.2de en sorunlu sürümde çakılı kaldı. kaynak kodlarını da açıklamıyor kaldık böyle
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karmenug 3 yıl
Çinli firmalar avrupa'dan çıkan markaları öldürebilir.
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kadirirdem 3 yıl
320 euro ya bende mi 5 aldım bakalım bayrama geliyor...
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BekirTemel 3 yıl
başarı budur işte, apple samsung olup satmak değil.
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kloveangel 3 yıl
xiaomi candır. hele ki arayüzüne aşığım ne iphone ne xpeira ne da dandik touchwiz. şu alemde iki yazılımı seviyorum xiaomi ve sense.
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wolf silver 3 yıl
Redmi note 2 prime kullanıyorum. Telefondan genel itibariyle memnunum yalnız batarya sıkıntısı Var. Oda Android ile ilgilidır diye düşünüyorum. Android 5.0.2 çok sıkıntılı ve bataryayi sömürüyor. Daha önce bu farkı Android 4.4 ve 5.0.2 Xperia z2 telefonumunda görmüştüm. Android 6.0 gelirse telefon resmen şaha kalkar. Aklımda Redmi note 3 Pro Var. Onu almayı düşünüyorum. Bakalım artık...
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Birazdan bizim tayfa başlar mızmızlanmaya,

Biz çinde yaşamıyoruz ki

Ülkemize gelmeyecek telefondan banane

Bir de xiaomi, one plus, chuwi, teclast vs gibi firmalar ülkemize gelse ne güzel olur diyen
iyi niyetli saf insanlarımız var.alınmasınlar ama bu firmalar ülkemizde disbritorluk vasıtasıyla
aç gözlü yerli bir soytarıyla anlaşacak ondan sonra 100 $ telefon oldu sana 300 $
kısacası hiçbir sey değişmeyecek.


Bir de başka bir tayfa var
Yalnız bu tayfa ülke genelinde

Bu tayfanın zırvalıkları da şöyle,

Ucuz etin yahnisi olmaz
Kalite demek para demek.
Kaliteyi uygun fiyata almak hayal
Kalite demek cuzdanlari bosaltmak demek
Az paran varsa kalite senin neyine
Ucuz olursa ancak bu kadar olur

Bu tarz düşünceler medya aracığıyla vatandaşa
bir güzel yediriliyor.hem de günde üç defa değil
7 gün 24 saat sistematik bir şekilde yapılıyor
böyle yapılıyor ki
kan emici,doymak bilmez,
aşağlık yerli soysuzların tezgahı yürüsün !

Bu şehir efsanesi sözler anlayışlar tarih oldu.
Ülkemiz maalesef böyle düşünen hipnoz edilmiş dinazorlarla dolu.
ülkemizde aç gözlü,kan emici yerli soytarılar olduğu müddetçe ve bu hipnoza maruz kalmış dinazorlardan dolayı
Memleket yolunmuş tavuk çiftliğine döndü !
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 3 yıl
100 dolara satıyor az bile satmış millet kenarda dursun diye bile alır o telefondan 2-3 tane
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caneycaney 3 yıl
106$ a dolara 4000 mah ve 3 gb ramli telefon daha ne olsun?Hemde 720p şarjı 2.5 günü zorlar

tam sürekli yazışma ve iş telefonu olmuş
Yanıtla +11
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