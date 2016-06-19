Xiaomi, toplamda 110 milyon Redmi telefonu sattı

Piyasaya sunduğu fiyat-performans odaklı akıllı telefonlar ile milyonların sevgilisi olan ve pazarda hızlı bir yükseliş içerisinde giren Xiaomi, kendi ülkesinde Huawei ile liderlik mücadelesi veriyor. Firma, bu hafta önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı.
Firmadan yapılan açıklamada, bugüne kadar 110 milyon Redmi telefonu satıldığı belirtildi. Fiyat-performans konusunda dikkat çeken ve adeta peynir ekmek gibi satan ilk Redmi telefonunun üzerinden 3 yıl geçti. Bu kadar kısa süre içerisinde ulaşılan rakam büyük bir başarıya işaret ediyor.Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy Note 7 için ilk hedef 5 milyon satış"
Redmi ile başlayan pazar macerasında daha sonra Redmi Note, Redmi Pro gibi farklı ürünlerle yelpaze iyice genişledi. Bu yıl Redmi serileri üçüncü nesil ile yollarına devam ediyor. Son olarak duyurulan Redmi 3s modelinde 5 inçlik 720p ekran, Snapdragon 430 yonga seti, 3GB RAM, 16GB/32GB depolama kapasitesi, 4000mAh kapasiteli batarya, 13MP çözünürlüğünde arka kamera gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 106$ olarak belirlendi.
Akıllı telefon pazarında Xiaomi’nin en büyük silahı şüphesiz Redmi ailesi oldu. Mi ve Mi Note gibi amiral gemi modelleri çok satıyor olsa da, Redmi ailesi kadar yüksek seviyelere ulaşamadı. Xiaomi hali hazırda akıllı telefon pazarında ilk 5 sırayı zorluyor ancak karşısında Oppo, Vivo, Huawei gibi hemşehrileri var.
http://www.androidheadlines.com/2016/06/xiaomi-has-sold-over-100-million-redmi-devices-says-lei-jun.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biz çinde yaşamıyoruz ki
Ülkemize gelmeyecek telefondan banane
Bir de xiaomi, one plus, chuwi, teclast vs gibi firmalar ülkemize gelse ne güzel olur diyen
iyi niyetli saf insanlarımız var.alınmasınlar ama bu firmalar ülkemizde disbritorluk vasıtasıyla
aç gözlü yerli bir soytarıyla anlaşacak ondan sonra 100 $ telefon oldu sana 300 $
kısacası hiçbir sey değişmeyecek.
Bir de başka bir tayfa var
Yalnız bu tayfa ülke genelinde
Bu tayfanın zırvalıkları da şöyle,
Ucuz etin yahnisi olmaz
Kalite demek para demek.
Kaliteyi uygun fiyata almak hayal
Kalite demek cuzdanlari bosaltmak demek
Az paran varsa kalite senin neyine
Ucuz olursa ancak bu kadar olur
Bu tarz düşünceler medya aracığıyla vatandaşa
bir güzel yediriliyor.hem de günde üç defa değil
7 gün 24 saat sistematik bir şekilde yapılıyor
böyle yapılıyor ki
kan emici,doymak bilmez,
aşağlık yerli soysuzların tezgahı yürüsün !
Bu şehir efsanesi sözler anlayışlar tarih oldu.
Ülkemiz maalesef böyle düşünen hipnoz edilmiş dinazorlarla dolu.
ülkemizde aç gözlü,kan emici yerli soytarılar olduğu müddetçe ve bu hipnoza maruz kalmış dinazorlardan dolayı
Memleket yolunmuş tavuk çiftliğine döndü !
tam sürekli yazışma ve iş telefonu olmuş