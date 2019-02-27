Xiaomi ve Light iş birliği yapıyor

Fiyat-performans konusunda amiral gemileri de dahil önemli işler başaran Xiaomi bununla birlikte bir noktada rakiplerinden geri kalıyor. O da kamera. Üst seviye sensörler kullansa da yazılım tarafında dokunuş şart. Bunu da Light firması ile yapacak.

Daha iyi kameralar

Son dönemde akıllı telefon pazarında kamera özellikleri öne çıkmaya başladı. Tek kameradan çıkıp bugün 5 kameralı kombinasyonlara kadar örnekler görüyoruz. Bununla birlikte mutfak kısmında yetenekli yazılımlara ihtiyaç duyuluyor.

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Huawei ve Leica ortaklığı sektörde en iyi örnek durumunda. Her geçen yıl daha iyi kameralar ortaya çıkıyor. Samsung ise kendi teknolojilerini entegre edebiliyor. Sony ve Nokia bu konuda Light firması ile ortaklık yapmış durumda.

Light firması geliştirdiği görüntü işleme birimi ile dikkat çekiyor. Sensörlerden elde ettiği veriyi en iyi şekilde işleyen birim bu sayede ana işlemciye de yük bindirmiyor. Ayrıca yonga setindeki görüntü işlem birimiyle de uyumlu çalışıyor. Nokia 9 PureView modelinde Light firmasının görüntü işlemcisi ve yazılımları görev yapıyor.

Xiaomi de yeni nesil telefonlarında bu imkanlardan faydalanmayı amaçlıyor. Akıllı telefonlardaki tecrübesini Light firmasının gelişmiş görsel işlem teknolojileriyle birleştirecek olan firma DSLR seviyesinde kamera kalitesine ulaşmaya çalışacak.

Şimdilik erken aşamada olduğu için hangi model veya modeller Light imzasını taşıyacak bilinmiyor ancak muhtemelen yılın ikinci yarısında bir hareketlilik olabilir. Bu da Mi Mix 4 veya Xiaomi Mi 10 amiral gemilerine denk geliyor.