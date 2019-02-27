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Xiaomi ve Light iş birliği yapıyor

Kamera yazılımları konusunda rakiplerinden biraz geride kalan Xiaomi bunu aşmaya karar verdi. Firma Light ile ortaklık yaparak DSLR kalitesinde çekim yapabilen akıllı telefonlar ortaya çıkaracak.
2 ay
10,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi ve Light iş birliği yapıyor

Fiyat-performans konusunda amiral gemileri de dahil önemli işler başaran Xiaomi bununla birlikte bir noktada rakiplerinden geri kalıyor. O da kamera. Üst seviye sensörler kullansa da yazılım tarafında dokunuş şart. Bunu da Light firması ile yapacak.

Daha iyi kameralar

Son dönemde akıllı telefon pazarında kamera özellikleri öne çıkmaya başladı. Tek kameradan çıkıp bugün 5 kameralı kombinasyonlara kadar örnekler görüyoruz. Bununla birlikte mutfak kısmında yetenekli yazılımlara ihtiyaç duyuluyor.

Ayrıca Bkz. "Vestel ve Google’dan Android TV ortaklığı"

Huawei ve Leica ortaklığı sektörde en iyi örnek durumunda. Her geçen yıl daha iyi kameralar ortaya çıkıyor. Samsung ise kendi teknolojilerini entegre edebiliyor. Sony ve Nokia bu konuda Light firması ile ortaklık yapmış durumda.

Light firması geliştirdiği görüntü işleme birimi ile dikkat çekiyor. Sensörlerden elde ettiği veriyi en iyi şekilde işleyen birim bu sayede ana işlemciye de yük bindirmiyor. Ayrıca yonga setindeki görüntü işlem birimiyle de uyumlu çalışıyor. Nokia 9 PureView modelinde Light firmasının görüntü işlemcisi ve yazılımları görev yapıyor.

Xiaomi de yeni nesil telefonlarında bu imkanlardan faydalanmayı amaçlıyor. Akıllı telefonlardaki tecrübesini Light firmasının gelişmiş görsel işlem teknolojileriyle birleştirecek olan firma DSLR seviyesinde kamera kalitesine ulaşmaya çalışacak.

Şimdilik erken aşamada olduğu için hangi model veya modeller Light imzasını taşıyacak bilinmiyor ancak muhtemelen yılın ikinci yarısında bir hareketlilik olabilir. Bu da Mi Mix 4 veya Xiaomi Mi 10 amiral gemilerine denk geliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Light-smartphone-photography-partnership_id114094 Yorum Yaz
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renega 2 ay en beğenilen Bloodin
Ayrıca samsung telefonları yağlı boya etkisiyle çekiyor doğal değil çektiği renkler
5 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 2 ay
başkaları şahin kullanıyor diye ferrarimizi mi satalım?
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scorpion20 2 ay
kameraya dokunuş şart
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ezimuse 2 ay
Kamera kamera diye atlayıp alıyor herkes ama 8-9 bin lira vereceğinize 2 bin liralık bi cihaz alıp kalan paraya 2.el ister canon 6D 24-105 f4 lens al ister mirrorless makina al. Artık yeni makinalarda da wifi var aktar kullan bu kadar önemliyse kamera :) mercimek tanesi kadar sensörün kapasitesi belli zaten.
Not: 7+ ve DSLR kullanıcısıyım.
1 Yanıt Yanıtla +1
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homebird 2 ay ezimuse
İyi güzel diyorsun da asıl mesele kamerayı cepte gezdirebilmek. Malum herkes çanta ile gezmiyor.
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GameboyColor 2 ay
Güzel haber artık bir xiaomi main olarak memnun edici.
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Mr. Jingles 2 ay
Aslında birden fazla kamera kullanmak yerine adam gibi 1 inçlik sensör koysalar gerçek bir kamera deneyimi yaşasak. Varsın 20 mm olsun cihaz. Kameranın yanında kalınlık çok da önemli bir konu değil.
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maximus8282 2 ay
Xiaomi herşey güzel de işletim sistemi android.
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MehmetNY 2 ay maximus8282
CAHAL
Başka ne bekliyordun???
Android işletim sistemi dünya genelinde %40.24 kullanım oranına sahip.
Kaç yıllık Windows bile %36.58 kullanım oranına sahip. İOS %13.08 ile üçüncü sırada.
OSX işletim sistemleri ise %5.4
Şimdi söyle bakalım hangisini kullanmak mantıklı?
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renega 2 ay maximus8282
Kardeşim ben ios kullanıyorum çok dez avantajları var. Bluetooth ile dosya gönderilmiyor. Jailbreak yapmak şart çünkü zamanla ana ekranın çirkinliği rahatsız ediyor. Arka plan resimlerini otomatikmen karartıyor. Klasörlerin rengi itici. Jailbreak yapınca da yeni uygulamaları kuramıyoruz, örneğin gopro uygulaması, adobe uygulamaları, web video cast uygulaması. Birçok uygulamanın ipad sürümü yok turktelekom, Hepsiburada, n11, lcwaikiki ve daha fazlası. Apk kurmak kolay ipa bulamıyorsun bulsan çalışmıyor. Tamir ücretleri de çok pahalı yenisini almak çok daha uygun.
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renega 2 ay
Mi 9 pek geride kalmadı zaten en üstlerde. Dxomark para yemese daha adil bir sıralama olur.
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esmerbuyucu 2 ay
Önüne gelen kullanabiliyor o zaman.
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Bloodin 2 ay
Aynen öyle, Mix 3 ve Mi 9 DXOMark'a bakarsak (ki inandırıcılığı yerin dibinde artık) güya Galaxy S9 Plus'tan iyi fotoğraf çekiyorlar, açıyorsun GSMArena'yı, ikisiyle de çekilmiş fotoğraflara bakıyorsun, hem gece hem gündüz S9 Plus bâriz daha iyi... Amacım kamera ve ses, yani multimedya ise 4000 civarına S9 Plus varken Xiaomi'nin yüzüne bakmazdım
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renega 2 ay Bloodin
Kardeşim gsmarena da hile yapıyor bizzat tanık oldum. Geçen sene bir anket vardı oy verdim baktım oneplus finale gelmiş rakibi samsung galaxy note 8. Kazanıyordu oneplus ama bir gün sonra tam tersi oldu.
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renega 2 ay Bloodin
Ayrıca samsung telefonları yağlı boya etkisiyle çekiyor doğal değil çektiği renkler
3 Yanıt Yanıtla +9
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