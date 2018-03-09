Xiaomi yaklaşan Mi Mix 2s ile çentiği sağ üst köşeye taşıyor

Xiaomi'nin yaklaşan yeni amiral gemisi Mi Mix 2s, şirket tarafından 27 Mart'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Çinli teknoloji devi Mi Mix 2s'in Snapdragon 845 yonga setine sahip ilk telefonu olacağını doğruladı ancak cihaz hakkında çok fazla bilgi vermedi.

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Yeni amiral gemisinin teknik özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı ancak yeni sızdırılan bir video Mi Mix 2s'in tasarımını gözler önüne sermiş durumda. Yayınlanan görüntülere bakılırsa akıllı telefonun sağ üst köşesinde selfie kamerasını da içeren bir çentik yer alacak.

Mi Mix 2s çalışırken görüntülendi

Slashleaks tarafından YouTube'da yayınlanan bir videoda (aşağıda görebilirsiniz), Xiaomi Mi Mix 2s'in ön kısmını görüyoruz. Selfie kamerasının yer aldığı sağ üst köşedeki çentik ise en dikkat çeken şey oluyor. Çinli şirket büyük eleştiri konusu olan çentik kavramını farklı bir boyuta taşıyarak ön kısmın sağ üst köşesine yerleştirmiş.

Sızıntılar yaklaşan akıllı telefonun bazı teknik özelliklerini ortaya koymuş durumda. Mi Mix 2s'in Qi standardında kablosuz şarj, ARCore, dikey çift kamera ve yapay zeka (AI) tabanlı özelliklerle geleceği söyleniyor. Bazı raporlar cihazın Samsung tarafından üretilen 6.01 inç OLED ekrana sahip olacağını öne sürdü. Ayrıca birkaç sızıntıya göre, Mi Mix 2s ekranın altına gömülü parmak izi sensörüne sahip olabilir.

Amiral gemisine ait olduğu iddia edilen sızıntılar telefonun 4.400 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geleceğini ortaya koymuş durumda. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

https://www.gsmarena.com/video_of_xiaomi_mi_mix_2s_confirms_the_selfie_camera_notch-news-29992.php