Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xiaomi yaklaşan Mi Mix 2s ile çentiği sağ üst köşeye taşıyor

Xiaomi'nin 27 Mart'ta tanıtmaya hazırlandığı Mi Mix 2s modelindeki çentik ortada olmayabilir. Cihazı çalışırken gösteren videoya bakılırsa sağ üst köşeye yerleştirilmiş şekilde gelecek.
1 yıl
7,7b
1
58
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xiaomi yaklaşan Mi Mix 2s ile çentiği sağ üst köşeye taşıyor
Xiaomi'nin yaklaşan yeni amiral gemisi Mi Mix 2s, şirket tarafından 27 Mart'ta Çin'de düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak. Çinli teknoloji devi Mi Mix 2s'in Snapdragon 845 yonga setine sahip ilk telefonu olacağını doğruladı ancak cihaz hakkında çok fazla bilgi vermedi.
Ayrıca Bkz. "Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosu yayınlandı"
Yeni amiral gemisinin teknik özellikleri daha önce ortaya çıkmıştı ancak yeni sızdırılan bir video Mi Mix 2s'in tasarımını gözler önüne sermiş durumda. Yayınlanan görüntülere bakılırsa akıllı telefonun sağ üst köşesinde selfie kamerasını da içeren bir çentik yer alacak.

Mi Mix 2s çalışırken görüntülendi

Slashleaks tarafından YouTube'da yayınlanan bir videoda (aşağıda görebilirsiniz), Xiaomi Mi Mix 2s'in ön kısmını görüyoruz. Selfie kamerasının yer aldığı sağ üst köşedeki çentik ise en dikkat çeken şey oluyor. Çinli şirket büyük eleştiri konusu olan çentik kavramını farklı bir boyuta taşıyarak ön kısmın sağ üst köşesine yerleştirmiş.
Sızıntılar yaklaşan akıllı telefonun bazı teknik özelliklerini ortaya koymuş durumda. Mi Mix 2s'in Qi standardında kablosuz şarj, ARCore, dikey çift kamera ve yapay zeka (AI) tabanlı özelliklerle geleceği söyleniyor. Bazı raporlar cihazın Samsung tarafından üretilen 6.01 inç OLED ekrana sahip olacağını öne sürdü. Ayrıca birkaç sızıntıya göre, Mi Mix 2s ekranın altına gömülü parmak izi sensörüne sahip olabilir.
Amiral gemisine ait olduğu iddia edilen sızıntılar telefonun 4.400 mAh büyüklüğünde bir batarya ile geleceğini ortaya koymuş durumda. Ayrıca 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile donatılacağı da gelen haberler arasında.

https://www.gsmarena.com/video_of_xiaomi_mi_mix_2s_confirms_the_selfie_camera_notch-news-29992.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen silversmith
silversmith
16:9 ekran oranı olmayan telefonlar çöp!

Istediğin kadar konuş mobil cihazlarda yeni ekran formatı 18:9 hepsi böyle artik.
silversmith16:9 ekran oranı olmayan telefonlar çöp!Istediğin kadar konuş mobil cihazlarda yeni ekran formatı 18:9 hepsi böyle a...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-MoDeStUs- 1 yıl
Simetri takıntısı olanlar için çıldırtır bu telefon.
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orientem 1 yıl
O değil de eskiden biz bu ekran oranlarına 2:1 demiyor muyduk? 18:9 daha karizmatik duruyor sanırım.
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ertrk6 1 yıl
Abi o ne ya asimetrik olmuş böyle iyice garip olmuş illa çentik olacaksa ortaya koyun yani bu daha kötü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9E354C1A9 1 yıl
Gözden uzak bir köşe(pil takıntısı olmayanlar için), seviyorum Mi tasarımlarını bir de ufak tutmuşlar o da güzel!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hollowman_ 1 yıl
Olması gereken yere koymuşlar. ortadaki çentik çok rahatsız edici görünüyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
çentik kısmını beğendim orta kısmı kullanacağına sağ üst köşeyi kullanması daha iyi orta çentiğe göre ekranda daha az yer kaplamış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinJR10 1 yıl
fiyat ne kadar olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinyorahıskalı 1 yıl
Uzunca bir süredir Motorola Moto G4 Plus kullanıyorum. Bilenler bilir. Telefon dünyasının ekran-kasa oranı en berbat telefonlarından biridir. Şu anda işimi fazlasıyla görüyor. İleride telefon elbette değiştireceğim ama hiçbir zaman da sıfır çerçeve telefon takıntım olmayacak. Yani benim için telefon kamerası, hoparlör, müzik, ahize kalitesi, batarya ömrü ve ekranı iyi olursa en iyi telefon odur. Şu anda değiştirmeye imkanım olsa F/P oranı sebebiyle Samsung Note Fan edition tercih ederdim. Bu fullwiew tasarım tarzını tüketiciler mi istiyor yoksa üreticiler mi dayatiyor çözemedim ama bir özenti/taklit/trend durumu olduğu kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haQQo 1 yıl
Ucundan, sağından ve-veya solundan illa ki Apple’ı taklit edemeden duramazsınız dimi.
Neyse ki alttan bu çentiği vermemişler 😒
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 1 yıl
Şu çentik ucubesi olacağına, çerçeve biraz kalın olsaymış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ECDAD_OSMANLI 1 yıl
Solcular almaz bu telefonu
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QuexSeeL 1 yıl ECDAD_OSMANLI
EJDAD_OSMANLI
Solcular almaz bu telefonu


Telefon tarafından bakarsak soldan çekiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 1 yıl
Sağ üstte takılır kalır insanın gözü :D Nasıl telefon bu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7667 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, cep telefonu ve
7 etiket daha çentik mi mix 2s Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Netflix, Extreme Universe ile kendi sinematik evrenini kuracak 1 yıl Taksici, içerisinde müşteri olan UBER aracına bıçakla saldırdı 1 yıl Windows ML ile üçüncü taraf geliştiriciler için yapay zekâ dönemi başlıyor 1 yıl Galaxy S9 serisi ilk güncellemesini aldı 1 yıl LG V30, V30S ThinQ'nun yapay zeka özelliklerine kavuşuyor 1 yıl Robotik taşıma aracı Segway Loomo bağış rekoru kırıyor 1 yıl 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl PACcoin ''yarım saatliğine'' en büyük üçüncü kripto para oldu 1 yıl Indiana eyalet polisi GrayKey adlı iOS kırma aracını kullanmaya başladı 1 yıl 500 milyon doların çalındığı Coincheck müşterilerin zararını karşılayacak 1 yıl Yeni Terminator filminde başrolü üstlenecek isim belli oldu 1 yıl Snapchat, hikayelere kişi etiketleme özelliği getireceğini duyurdu 1 yıl Windows 10 Mobile platformuna son darbe Subway Surfers'tan geldi 1 yıl Tüketici Hakem Heyetine nasıl başvuru yapılır? Tüketici Haklı 1 yıl Yapay zekâ desteği LG V30S ThinQ fiyatını fırlattı 1 yıl Twitter, hesap doğrulama özelliğini herkese açacak 1 yıl Drone teknolojisi tarımsal verimliliği yüzde 10 arttıracak 1 yıl PlayStation 4'te artık çocuklar için süre kısıtlaması yapılabiliyor 1 yıl Windows 10'un bir sonraki güncellemesi Spring Creators Update ismiyle gelecek 1 yıl Goodyear'dan şaşırtıcı konsept: "Fotosentez yapan lastik" 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi yaklaşan Mi Mix 2s ile çentiği sağ üst köşeye taşıyor Sonraki British Airways havalimanlarında yüz tanıma sistemi kullanacak 1 yıl Hyperloop hayalinin 5 yıllık serüveni: Gerçeğe dönüşmesine çok az kaldı 1 yıl PUBG’nin en büyük rakibi Fortnite mobil cihazlara geliyor 1 yıl Call of Duty Black Ops 4'ün ilk resmi Teaser videosu yayınlandı 1 yıl İşte Dünyada Yılın Otomobili finalistleri 1 yıl Windows 10 S artık bir mod oldu 1 yıl Snapdragon 855 yonga seti bazı dökümanlarda göründü 1 yıl Amnesia Collection, Steam’de ücretsiz! 1 yıl Samsung Galaxy Note 9'un teknik özellikleri sızdı 1 yıl 2019 Volvo S60'ın ilk kamuflajsız görseli ortaya çıktı 1 yıl ARM’dan orta seviyeye Mali grafik birimleri 1 yıl Cep telefonu ve internet faturasındaki iade işlemleri e-devlet üzerinden yapılacak 1 yıl Huawei P Smart akıllı telefonu ülkemizde satışa sunuldu 1 yıl Güneş ışığı ve yağmur damlalarından elektrik üreten hibrit güneş paneli 1 yıl Bu gelişme ekran kartı dünyasını rahatlatabilir 1 yıl Çoklu GPU desteği sunan Vulkan 1.1 yayınlandı 1 yıl G Suite uygulamaları dosyalarınıza kimin baktığını gösteriyor 1 yıl Google, Chrome'a kayıtlı tüm şifrelerin metin dosyasına kaydedilebileceğini duyurdu 1 yıl AMD’nin 2020 yılına kadar işlemci yol haritası belli oldu 1 yıl Ford'dan drone takip sistemi önerisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim