Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un Messenger uygulaması için karanlık mod özelliğini test etmeye başladığı ortaya çıktı. Peki mesajlaşma uygulaması karanlık mod açıkken nasıl görünecek?
4 ay
3,8b
1
3
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Karanlık mod artık daha fazla uygulamada görmeye başladığımız bir özellik olmaya başladı. Elbette ki tüm uygulamalara uygulanacak sistem genelinde bir karanlık mod seçeneği daha iyi olurdu ancak şu an için bunu sunup sunmamak tamamen geliştiricilerin inisiyatifinde.
Ayrıca Bkz. "Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısı yüksek"
Beyaz ve parlak arayüzden sıkılmış bir Facebook Messenger kullanıcısıysanız bu haber sizi sevindirebilir. Zira araştırmacı Jane Manchun Wong, Facebook'un Messenger uygulaması için karanlık modu test etmeye başladığını ortaya çıkardı. Wong geçtiğimiz Ekim ayında da sosyal medya devinin böyle bir hazırlık içerisinde olduğunu söylemişti.

Yakında genel kullanıma sunulacak

Ancak o dönem bu özellik şirket içinde test ediliyordu. Şimdi ise denemeler kullanıcılara açık bir şekilde yapılmaya başlandı. Bu da Facebook Messenger için karanlık mod özelliğinin çok yakında kullanılabilir hale gelebileceği anlamına geliyor.
Geceleri veya karanlık ortamlarda ekran parlaklığının gözü yormamasını sağlayan bu özellik aynı zamanda cihazların pil ömrüne de pozitif etki ediyor. Her açıdan faydalı olan karanlık mod seçeneği önümüzdeki günlerde tüm Facebook Messenger kullanıcılarına sunulacak.

https://twitter.com/wongmjane/status/1079793834798637056 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mhrUca 4 ay
Mesenger kullananmi kaldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Çok kullanmasakta gelsin. güzel gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 ay
WhatsApp'dan daha sade ve hoş görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Google, el hareketlerini algılayan sensörü için FCC onayı aldı 4 ay GDDR6 bellekler yüzde 70 daha maliyetli 4 ay New Horizons, Ultima Thule’den ilk sinyalini yolladı 4 ay Nokia S40 cihazları WhatsApp'e veda ediyor 4 ay Amazon, 2018'in en çok satan oyunlarını açıkladı 4 ay Xiaomi araç içi hava temizleyici duyuruldu 4 ay Chrome OS, kilitli cihazlardaki USB bağlantı noktalarını engelleyecek 4 ay Xiaomi Mi Mix 3 elimizde: Kızaklı amiral gemisi 4 ay Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dev adım: 10 yeni Ar-Ge projesi başlatıldı 4 ay AMD Ryzen 3000 serisi listelenmeye başladı 4 ay Geçen yıl 1000 civarında ICO projesi çöpe gitti 4 ay Podcast dinleme davranışları da takip edilecek 4 ay Google Haritalar'a mesajlaşma özelliği geldi 4 ay Xiaomi yarın yeni bir şey duyuracağını açıkladı 4 ay Telefon üreticileri güncelleme desteğine göre AOSMark ile sıralanacak: İlk 5’te General Mobile da var 4 ay Genel maksat bombalarını akıllı bombaya çeviren HGK sınır ötesi operasyona hazır 4 ay Sürücüsüz araçlarla ilgili en çok patent alan şirket Samsung 4 ay Realme 4 milyon akıllı telefon satışına ulaştı 4 ay İngiltere, tehlikeli alanlarda çalışabilecek mikro robotlara yatırım yapıyor 4 ay Louis Vuitton Tambour Horizon lüks akıllı saatine taze kan 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Facebook Messenger uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor Sonraki HÜRKUŞ'ta eğitim alacak pilotlara yerli simülatör: HÜRSİM 4 ay Volkswagen'in fütüristik dizel-hibrit modeli açık artırma ile satılacak 4 ay Plastik israfımız o kadar çok ki gözümüzde canlandırmamız neredeyse imkânsız 4 ay Kablonet’te AKN kalktı AST geldi! 4 ay İBB'den yeni karar: Kamyonet ve minibüsler artık ikinci köprüyü kullanabilecek 4 ay Queen grubunun gitaristi Brian May'den New Horizons şarkısı 4 ay 250 cc ve altındaki motosikletlerin ÖTV'si sıfırlandı 4 ay PlayStation 4 90 milyon, Nintendo Switch 25 milyon satış rakamını geçti 4 ay Geçen yılın amiral gemi telefonlarında SAR değerleri listelendi 4 ay Nvidia’ya kripto madencilik davası 4 ay Stranger Things'in 3. sezon yayın tarihi açıklandı 4 ay Google da katlanabilir telefon furyasına girmeye hazırlanıyor olabilir 4 ay Android Pie güncellemesi Galaxy S9'a yaramadı 4 ay Samsung Galaxy M10 son sertifikalarını da aldı 4 ay Android telefondan iPhone XR'a geçiş yapan kullanıcı sayısı yüksek 4 ay LG, 2019'da Android Pie güncellemeleri için izleyeceği yol haritasını duyurdu 4 ay İran, Telegram'ın ulusal güvenliği tehdit ettiğini düşünüyor 4 ay 2018 yılının en değerli şirketi Microsoft oldu 4 ay Sony Xperia XZ4'ün Antutu puanı ortaya çıktı 4 ay Hyundai, araba anahtarlarını parmak izi okuyucularla değiştirmeye başladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim