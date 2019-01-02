Facebook Messenger uygulamasına karanlık mod özelliği geliyor

Karanlık mod artık daha fazla uygulamada görmeye başladığımız bir özellik olmaya başladı. Elbette ki tüm uygulamalara uygulanacak sistem genelinde bir karanlık mod seçeneği daha iyi olurdu ancak şu an için bunu sunup sunmamak tamamen geliştiricilerin inisiyatifinde.

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Beyaz ve parlak arayüzden sıkılmış bir Facebook Messenger kullanıcısıysanız bu haber sizi sevindirebilir. Zira araştırmacı Jane Manchun Wong, Facebook'un Messenger uygulaması için karanlık modu test etmeye başladığını ortaya çıkardı. Wong geçtiğimiz Ekim ayında da sosyal medya devinin böyle bir hazırlık içerisinde olduğunu söylemişti.

Yakında genel kullanıma sunulacak

Ancak o dönem bu özellik şirket içinde test ediliyordu. Şimdi ise denemeler kullanıcılara açık bir şekilde yapılmaya başlandı. Bu da Facebook Messenger için karanlık mod özelliğinin çok yakında kullanılabilir hale gelebileceği anlamına geliyor.

Geceleri veya karanlık ortamlarda ekran parlaklığının gözü yormamasını sağlayan bu özellik aynı zamanda cihazların pil ömrüne de pozitif etki ediyor. Her açıdan faydalı olan karanlık mod seçeneği önümüzdeki günlerde tüm Facebook Messenger kullanıcılarına sunulacak.

https://twitter.com/wongmjane/status/1079793834798637056