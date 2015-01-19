Xiaomi yarın yeni bir ürün daha tanıtacak





Bu ay hem alt seviye hem de üst seviye akıllı telefonları ile gündeme oturan Xiaomi, anlaşılan henüz defteri kapatmış değil. Firma yarın itibariyle yeni bir ürün duyurusu daha yapacağını açıkladı.





Xiaomi Mi Note ve Mi Note Pro modellerinin yanında Mi Box Mini set üstü televizyon kutusu ve bir de kulaklık tanıtan firma iddialara göre bu kez bir oyun konsolu hazırlıyor. Sosyal ağlarda paylaşılan duyuru görseli firmanın oyun bölümünden çıktığı için ürünün oyun odaklı bir donanım içerdiği tahmin ediliyor. Ayrıca firmanın kısa süre önce oyun geliştiricisi Kingsoft'a yatırım yapması bu ihtimali güçlendiriyor.





Görselde içiçe geçmiş üç dikdörtgen kullanan firma, "ne kadar büyük olduğu önemli değil, tek elde taşınabilir" şeklinde de bir motto belirlemiş. Tanıtılacak ürünün güçlü bir donanıma sahip olduğu ancak elde taşınabilecek kadar da kompakt yapıda tasarlandığı bu mottodan anlaşılıyor.





Yarın tanıtılacak ürün ile ilgili diğer bir yorum ise Mi Pad serisine ait bir tablet modelinin oyun odaklı optimizasyonlar ile tüketici karşısına çıkacağı yönünde. Bununla birlikte Xiaomi'nin yeni ürününün ne olduğunu yarın net olarak öğrenebileceğiz.

http://www.gizmochina.com/2015/01/17/xiaomi-teases-new-gaming-hardware-jan-20-launch/