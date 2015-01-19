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Xiaomi yarın yeni bir ürün daha tanıtacak

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi yarın yeni bir ürün daha tanıtacak
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Bu ay hem alt seviye hem de üst seviye akıllı telefonları ile gündeme oturan Xiaomi, anlaşılan henüz defteri kapatmış değil. Firma yarın itibariyle yeni bir ürün duyurusu daha yapacağını açıkladı. 

Xiaomi Mi Note ve Mi Note Pro modellerinin yanında Mi Box Mini set üstü televizyon kutusu ve bir de kulaklık tanıtan firma iddialara göre bu kez bir oyun konsolu hazırlıyor. Sosyal ağlarda paylaşılan duyuru görseli firmanın oyun bölümünden çıktığı için ürünün oyun odaklı bir donanım içerdiği tahmin ediliyor. Ayrıca firmanın kısa süre önce oyun geliştiricisi Kingsoft'a yatırım yapması bu ihtimali güçlendiriyor. 

Görselde içiçe geçmiş üç dikdörtgen kullanan firma, "ne kadar büyük olduğu önemli değil, tek elde taşınabilir" şeklinde de bir motto belirlemiş. Tanıtılacak ürünün güçlü bir donanıma sahip olduğu ancak elde taşınabilecek kadar da kompakt yapıda tasarlandığı bu mottodan anlaşılıyor. 

Yarın tanıtılacak ürün ile ilgili diğer bir yorum ise Mi Pad serisine ait bir tablet modelinin oyun odaklı optimizasyonlar ile tüketici karşısına çıkacağı yönünde. Bununla birlikte Xiaomi'nin yeni ürününün ne olduğunu yarın net olarak öğrenebileceğiz.  

http://www.gizmochina.com/2015/01/17/xiaomi-teases-new-gaming-hardware-jan-20-launch/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Tablettir büyük ihtimal
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darkest earth 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Tablettir büyük ihtimal

Gamepad
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TickTok 4 yıl
mi4s vardı ne oldu ona ?
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doctor_bey 4 yıl
I Love Xiaomi.

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interwap 4 yıl
$16 fiyata sahip Bluetooth oyun kontrolcüsünü tanıttı.
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goldberg25 4 yıl interwap
interwap
$16 fiyata sahip Bluetooth oyun kontrolcüsünü tanıttı.

teşekkürler kardeş haberi senden aldık nasıl bir siteyse burası
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alemburda34 4 yıl interwap
interwap

$16 fiyata sahip Bluetooth oyun kontrolcüsünü tanıttı.

Dış plastik Samsung tarafından üretilmiş, Sony ps4 kalitesinde kontrolcü olduğu iddaa ediliyor.
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interwap 4 yıl
Dijital resim çerçevesi olabilir mi?
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akifbagci 4 yıl
6 aydır xiaomi mi3 kullanıyorum. bu telefonun ömrü bittiğinde yine alacağım telefon xiaomi olacaktır. bence kalite ve kullanım olarak en iyi telefonlardan biri. kullandığım için söylüyorum. daha önce htc ve samsung markaları kullandım. ama bu telefon bir ayrı kullandıkca seviyorsun. satmaya kıyamıyorsun her seferinde vazgeçiyorusn :D
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Saat 2 oldu.Çinde akşam geceye bağlanacak
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Gece772 4 yıl
Nasıl bir şey çıkacak....
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PetroGeologist 4 yıl
şu ürün neymiş merak ettim
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goldberg25 4 yıl
dün gece mesaiye kaldı herhalde DH ekibi. sitede virgül degişmemiş en azından başlıkları değiştirinbari
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