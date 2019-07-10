Xiaomi yeni akıllı telefonlarında kullanacağı periskop kameranın patenti aldı

Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki en son teknolojileri ve trendleri bir araya getirme taahhüdüne devam ediyor. Çinli dev şirket bir sonraki akıllı telefon modellerinde kullanacağı periskop kameranın patentini de aldı. Yeni teknolojinin yaklaşan amiral gemisi Mi MIX 4 modelinde kullanılması planlanıyor.

Xiaomi Mi Mix 4 modelinde kullanılacak

İlk olarak bu yol Huawei P30 Pro ve Oppo Reno 10x zoom gibi cihazlarda gördüğümüz bu periskop kamera teknolojisine artık Xiaomi'de girmek istiyor. Çin Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından 2 Temmuz'da onaylanan yeni bir patent başvurusu da bu durumu doğrular nitelikte. Xiaomi'nin patenti, ana kameranın dikey olarak yerleştirilmiş tamamlayıcı bir periskop lensi ile kombinasyonunu gösteriyor.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_patent_reveals_periscope_camera_in_the_works_for_upcoming_flagship-news-37989.php

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Bunun da merceğe dahasağlayarak, merceğin optik zoom özelliğinin iyileştirilmesine yardımcı olacağı ve aynı zamanda dasağlayacağı belirtiliyor. Sonuçta ise ortayaözellikliteknolojisi çıkıyor. Söylentilere göre de şirketin bu teknolojiyi kullanacağı ilk cihazakıllı telefon modeli olacak.