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Xiaomi yeni akıllı telefonlarında kullanacağı periskop kameranın patenti aldı

Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi, önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği amiral gemisi modellerinde kullanılacak olan periskop kamera teknolojisinin patentini aldı...
4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki en son teknolojileri ve trendleri bir araya getirme taahhüdüne devam ediyor. Çinli dev şirket bir sonraki akıllı telefon modellerinde kullanacağı periskop kameranın patentini de aldı. Yeni teknolojinin yaklaşan amiral gemisi Mi MIX 4 modelinde kullanılması planlanıyor.

Xiaomi Mi Mix 4 modelinde kullanılacak

İlk olarak bu yol Huawei P30 Pro ve Oppo Reno 10x zoom gibi cihazlarda gördüğümüz bu periskop kamera teknolojisine artık Xiaomi'de girmek istiyor. Çin Devlet Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından 2 Temmuz'da onaylanan yeni bir patent başvurusu da bu durumu doğrular nitelikte. Xiaomi'nin patenti, ana kameranın dikey olarak yerleştirilmiş tamamlayıcı bir periskop lensi ile kombinasyonunu gösteriyor.
Bunun da merceğe daha fazla ışığın girmesini sağlayarak, merceğin optik zoom özelliğinin iyileştirilmesine yardımcı olacağı ve aynı zamanda da optimum görüntü sabitleme sağlayacağı belirtiliyor. Sonuçta ise ortaya optik sabitleme özellikli kayıpsız zoom teknolojisi çıkıyor. Söylentilere göre de şirketin bu teknolojiyi kullanacağı ilk cihaz Xiaomi Mi Mix 4 akıllı telefon modeli olacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_patent_reveals_periscope_camera_in_the_works_for_upcoming_flagship-news-37989.php Yorum Yaz
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ercmaster 3 sa. en beğenilen
Şimdi bu çoklu kameralar ne işe yarayacak denebilir.
Olay şudur: Dslr makinelerde çeşitli lensler vardır, makro, geniş açı, tele lens gibi kullanabilirliği perspektif açısından uygun olanı kullanıcıya hitap etmesi esas olmak üzere.
Telefonlardaki çoklu lensler bunun taklidinden başka birşey değildir. O nedenle , kameralarda lens değişmeyeceğine göre, bir telefonda ne kadar çok çeşitli kamera olursa o kadar çeşitli sahnelerde optimum çekim yapabiliriz. Hatta aynı görüntüyü 4-5 ayrı sensörden toplayıp , dslr lardaki büyük sensörlere yakın yoğunlukta ışık alması için bile detayları zenginleştirme bazında kullanma fikri hızla uygulamaya geçirilebilir.
Şimdi bu çoklu kameralar ne işe yarayacak denebilir.Olay şudur: Dslr makinelerde çeşitli lensler vardır, makro, geniş açı, tele lens gibi kullanabilirliği p...
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ercmaster 3 sa. en beğenilen
Şimdi bu çoklu kameralar ne işe yarayacak denebilir.
Olay şudur: Dslr makinelerde çeşitli lensler vardır, makro, geniş açı, tele lens gibi kullanabilirliği perspektif açısından uygun olanı kullanıcıya hitap etmesi esas olmak üzere.
Telefonlardaki çoklu lensler bunun taklidinden başka birşey değildir. O nedenle , kameralarda lens değişmeyeceğine göre, bir telefonda ne kadar çok çeşitli kamera olursa o kadar çeşitli sahnelerde optimum çekim yapabiliriz. Hatta aynı görüntüyü 4-5 ayrı sensörden toplayıp , dslr lardaki büyük sensörlere yakın yoğunlukta ışık alması için bile detayları zenginleştirme bazında kullanma fikri hızla uygulamaya geçirilebilir.
1 Yanıt Yanıtla +4
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FantomİçinF 3 sa. ercmaster
evet mantıklı.. hatta mi5s+ bir siyah beyaz bir de rgb kamera kullanıyordu bunun için. siyah beyaz detayları rgb de renkleri topluyordu ve bir fotoğrafta birleştiriyordu. 855 gibi güçlü işlemciler bunun altından kalabilecek güçte (3-4 kameranın aynı anda işlenmesi)
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