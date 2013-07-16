Xiaomi, yılın ilk yarısında 2.16 milyar dolar gelir elde etti





Çin'in yükselen yıldızlarından birisi olarak kabul edilen Xiaomi, iddialı ve beğeni toplayan akıllı telefonları sayesinde pazarda da önemli gelirler elde etmeye başladı.





Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ilk altı ayında satışlardan elde edilen gelir 2.16 milyar dolar oldu. Firma geçen yılın toplamında 2.05 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu açıdan gelirleri neredeyse ikiye katladı.





Firmanın sadece Çin'de satış yaptığı göz önüne alındığında elde edilen gelir oldukça dikkat çekici. Aynı dönemde firmanın sattığı Xiaomi marka akıllı telefonların sayısı ise 7.03 milyon adet. Firma bunun haricinde set üstü TV kutusu Xiaomi Box ve kulakiçi kulaklık ürünleri de satıyor.





Firmanın bundan sonraki amacı tüketiciyi şaşırtacak derecede iddialı ürünler ortaya koymak olarak belirlenmiş. Snapdragon 600 çözümünü taşıyan Xiaomi Mi-2S modelinden sonra firmanın yıl sonuna doğru 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 ve 3GB RAM taşıyan Xiaomi Mi3 amiral gemi modelini piyasaya sürmek istediği biliniyor.





Bunun yanında Xiaomi, kabuğunu kırarak Avrupa pazarında da boy göstermenin planlarını yapıyor. Huawei ve ZTE dışında global olarak varlık gösteren Çinli akıllı telefon üreticisi bulunmasa da Xiaomi'nin bu atağı onu ilk 10 akıllı telefon üreticisi arasına sokacaktır.



