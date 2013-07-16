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Xiaomi, yılın ilk yarısında 2.16 milyar dolar gelir elde etti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi, yılın ilk yarısında 2.16 milyar dolar gelir elde etti

Çin'in yükselen yıldızlarından birisi olarak kabul edilen Xiaomi, iddialı ve beğeni toplayan akıllı telefonları sayesinde pazarda da önemli gelirler elde etmeye başladı. 

Firmadan yapılan açıklamaya göre yılın ilk altı ayında satışlardan elde edilen gelir 2.16 milyar dolar oldu. Firma geçen yılın toplamında 2.05 milyar dolar gelir elde etmişti. Bu açıdan gelirleri neredeyse ikiye katladı.

Firmanın sadece Çin'de satış yaptığı göz önüne alındığında elde edilen gelir oldukça dikkat çekici. Aynı dönemde firmanın sattığı Xiaomi marka akıllı telefonların sayısı ise 7.03 milyon adet. Firma bunun haricinde set üstü TV kutusu Xiaomi Box ve kulakiçi kulaklık ürünleri de satıyor. 

Firmanın bundan sonraki amacı tüketiciyi şaşırtacak derecede iddialı ürünler ortaya koymak olarak belirlenmiş. Snapdragon 600 çözümünü taşıyan Xiaomi Mi-2S modelinden sonra firmanın yıl sonuna doğru 5.5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 800 ve 3GB RAM taşıyan Xiaomi Mi3 amiral gemi modelini piyasaya sürmek istediği biliniyor. 

Bunun yanında Xiaomi, kabuğunu kırarak Avrupa pazarında da boy göstermenin planlarını yapıyor. Huawei ve ZTE dışında global olarak varlık gösteren Çinli akıllı telefon üreticisi bulunmasa da Xiaomi'nin bu atağı onu ilk 10 akıllı telefon üreticisi arasına sokacaktır.


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LegendM 6 yıl en beğenilen
Kesinlikle fazlasıyla hak ediyorlar,yaptıkları ürünlere bakın
Miui romları 10 numara oluyor,android in artıları ve ios'un artılarıyla ortaya muazam birşey çıkıyor.

Haklarıdır arkalarındayız,keşke türkiye'dede bu cihazlar satılsa
Kesinlikle fazlasıyla hak ediyorlar,yaptıkları ürünlere bakınMiui romları 10 numara oluyor,android in artıları ve ios'un artılarıyla ortaya muazam birşey ...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Reckless46 6 yıl
Çinliler böyle devam ederse çok üst sıralara oynayacaklar. Marka algısının zamanla kıralacağını düşünüyorum , ama gerçek şu ki hakikaten kaliteli telefonlar yapıyor.
Ayrıca rekabet her zaman iyidir.
Çinliler böyle devam ederse çok üst sıralara oynayacaklar. Marka algısının zamanla kıralacağını düşünüyorum , ama gerçek şu ki hakikaten kaliteli telefonlar ya...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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okan_cehapelioglu 6 yıl
inş avrupaya açılırlar
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Metabolism 6 yıl
Arayuzleri gerçekten çok mu iyi?
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Xiaomi 6 yıl Metabolism
Metabolism

Arayuzleri gerçekten çok mu iyi?

Arayüz böyle ama yüzlerce kaliteli, güzel iconları ve fontları olan tema var. Güzelliği haricinde çok iyi derecede kişiselleştirilebilir bir arayüzü var. Uzun süre kullandıktan sonra her şeyini öğrendiğinizi düşündüğünüzde bile yeni bir şeyini keşfediyorsunuz.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Temalara buradan bakabilirsiniz:

en.miui.com/...
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alp0007 6 yıl
Uluslar arası gizli anlaşmalar nedeni ile bu ürünlerin ülkemize gelemediğini düşünüyorum. Hayırlısı...
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zxxy 6 yıl
Adamlar aldıkları paranın hakkını veriyolar ama bu telefonların ülkemizede gelmesi lazım distribütör şart kaçıncı yüz yıldayız hala bazı urunler aylar sonra geliyo adamlar nerdeyse üst modelini alıcak bız hala tırmalıyoruz pes artık
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SS10 6 yıl
Türkiye'de satılıyor olsaydı çokça alıcısı olurdu. Zaten forumda telefonlardan anlayan arkadaşların da takdirini kazanmış, konu içinde görüyoruz bunu. Umarım gelir bir gün ülkemize de.
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okan_cehapelioglu 6 yıl
adamlar paranın ne emeklerle kazanıldığını biliyor
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funkan 6 yıl
1 aydır xiaomi mi2s kullanıyorum. Son kuruşuna kadar hak ediyorlar. Kaydıyla, kuyduyla 900 tl'ye mal olan telefon 2000'e satılan aletlere kafa tutuyor.
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the_student 6 yıl
Kim nasıl derse desin Xiaomi.
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ziper_gazi_ 6 yıl
kasan s3 ü süper hale getiriyorsa bu adamların romu demekki iş var... asıl telefonunu alıp kullanmak daha stabil olur..
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
hem telefon hem de arayüz olarak çok iyi işler çıkarıyorlar ama dünya piyasasına açılmaya işte bundan gerek duymuyorlar heralde, çin piyasasının nasıl bir ekonomik kar getirdiği belgelenmiş.. hak ediyorlar son kuruşuna kadar bence
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kpln04 6 yıl
miui romlara bayılıyorum adamlar harbiden androidi değiştiriyorlar
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kımyasal 6 yıl
Huawei,Zte,Xiaomi,Oppo bu şirketler rekabeti kızıştıracaktır.
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