Xiaomi’den ucuz ve kaliteli yeni VR gözlüğü

Fiyat-performans dengesini çok iyi koruyan ve sadece mobil cihaz pazarında değil televizyon, akıllı ev sistemleri, arıtma cihazları gibi pek çok sektörde bunu iyi bir şekilde uygulayan Xiaomi, bu bakımdan Çin’in en sevilen markalarından birisi. Sanal gerçeklik konusunda da firma iddialı.

Yine Fiyat-Performans Ürünü

Yeni tanıtılan Mi VR adındaki sanal gerçeklik gözlüğü, ilk nesle göre daha kaliteli ve daha etkileyici bir tasarıma sahip. Donanım tarafında da bazı iyileştirmeler var. Örneğin hareket sensörü ile aktarım gecikmeleri 16ms seviyesine indirilmiş. Ayrıca 9 eksenli ve dokunmatik yüzeye sahip kablosuz hareket kontrolcüsü de gözlüğün dikkat çeken unsurları arasında.

Yazılım tarafında ise firma biraz daha agresif. Gözlükleri için MIUI VR adında bir uygulama mağazası faaliyet sokan firma, 30 uygulama ve 500 panoramik videoyu indirmeye sunmuş. Kullanıcılar telefonlarını taktıkları andan itibaren kendilerini yoğun bir tecrübenin içerisinde bulacak.

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Xiaomi Mi VR gözlüğü ve kablosuz hareket kontrolcüsü 29$ fiyat etiketine sahip. Xiaomi Mi Note 2, Mi 5s, Mi 5s Plus ve Mi 5 telefonları ile uyumlu olan modelin kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.