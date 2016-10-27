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Xiaomi’den ucuz ve kaliteli yeni VR gözlüğü

Geçtiğimiz yaz aylarında ilk sanal gerçeklik gözlüğünü piyasaya süren Çinli Xiaomi, şimdi daha kaliteli ve daha gelişmiş özelliklere sahip yeni bir gözlük daha tanıttı.
2 yıl
5b
1
15
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Fiyat-performans dengesini çok iyi koruyan ve sadece mobil cihaz pazarında değil televizyon, akıllı ev sistemleri, arıtma cihazları gibi pek çok sektörde bunu iyi bir şekilde uygulayan Xiaomi, bu bakımdan Çin’in en sevilen markalarından birisi. Sanal gerçeklik konusunda da firma iddialı.

Yine Fiyat-Performans Ürünü

Yeni tanıtılan Mi VR adındaki sanal gerçeklik gözlüğü, ilk nesle göre daha kaliteli ve daha etkileyici bir tasarıma sahip. Donanım tarafında da bazı iyileştirmeler var. Örneğin hareket sensörü ile aktarım gecikmeleri 16ms seviyesine indirilmiş. Ayrıca 9 eksenli ve dokunmatik yüzeye sahip kablosuz hareket kontrolcüsü de gözlüğün dikkat çeken unsurları arasında.

Yazılım tarafında ise firma biraz daha agresif. Gözlükleri için MIUI VR adında bir uygulama mağazası faaliyet sokan firma, 30 uygulama ve 500 panoramik videoyu indirmeye sunmuş. Kullanıcılar telefonlarını taktıkları andan itibaren kendilerini yoğun bir tecrübenin içerisinde bulacak.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi Mix: Konseptten gerçeğe"

Xiaomi Mi VR gözlüğü ve kablosuz hareket kontrolcüsü 29$ fiyat etiketine sahip. Xiaomi Mi Note 2, Mi 5s, Mi 5s Plus ve Mi 5 telefonları ile uyumlu olan modelin kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor. 

 

http://www.tweaktown.com/news/54639/xiaomis-vr-headset-looks-good-costs-29/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
H34RTL3SS 2 yıl en beğenilen abdispowerr
abdispowerr

Ekranda pikseller görülmediği gün vr gözlük alacağım !

29$ demiş
bu fiyata apple şarj kablosu var onda pikseller belli değildir
abdispowerrEkranda pikseller görülmediği gün vr gözlük alacağım !29$ demişbu fiyata apple şarj kablosu var onda ...
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Yanıtla +44
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abdispowerr 2 yıl
Ekranda pikseller görülmediği gün vr gözlük alacağım !
3 Yanıt Yanıtla +8
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selmand 2 yıl
Mi5 ile dandik vr kullaniyorum, mükemmel degil ama vasatta değil.. 1080de de izleniyor.
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kadirirdem 2 yıl
100 tl gayet iyi ama 1080p mi5 de ne derece kaliteli olur bakıp denemek lazım.
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*GameOver* 2 yıl
Bilgisayar ile kullanabileceğimiz türden bişey varmı ? Telefon takılmayan
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BekirHan 2 yıl
Hay test yayınınıza be birader. Tamam yapıyorsunuz birşey takdir ediyoruzda neden böyle burnumuza burnumuza sokuyorsunuz ki? Yani 2 haber okuyup kapatacağım siteyi, burnumdan geldi abi..
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FerdosParadise 2 yıl
maşa Allah
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1BilimAdamı 2 yıl
29 dolar gerçekten ilginç
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Bfg10k 2 yıl
Bir iki kullan, sonra kenara at teknolojisi..
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Abdülhak Hamit Tarhan 2 yıl
MIX uyumlu değil mi ?
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abdispowerr 2 yıl
Ekranda pikseller görülmediği gün vr gözlük alacağım !
3 Yanıt Yanıtla +8
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Grkwnxs 2 yıl abdispowerr
abdispowerr
Ekranda pikseller görülmediği gün vr gözlük alacağım !

Aynen 1080p de görüntü hiç iyi değil belki benim cardboard ın lensleri de dandik olabilir ama düzgün deneyim için minimum 2k ekran lazım
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H34RTL3SS 2 yıl abdispowerr
abdispowerr

Ekranda pikseller görülmediği gün vr gözlük alacağım !

29$ demiş
bu fiyata apple şarj kablosu var onda pikseller belli değildir
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KalemKolik 2 yıl abdispowerr
abdispowerr
Ekranda pikseller görülmediği gün vr gözlük alacağım !

Minimum 4k olmalı onun için. Süper ötesi sıfır pixel için ise 8k.
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interwap 2 yıl
Güzel bir şeye benziyor.
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