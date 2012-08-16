Xiaomi'den yeni bir akıllı telefon daha: Mi-One S

Xiaomi yetkililerinin bugün düzenledikleri etkinlikte sergiledikleri bir diğer model Mi-One S oldu. Mi-One S'in, bugün lansmanı gerçekleştirilen Mi-Two'ya kıyasla teknik açıdan daha mütevazı bir tablo çizdiğini söylemek mümkün.

125 mm x 63 mm x 11.9 mm ebatlarında ve 149 gram ağırlığında dizayn edilen Mi-1S, 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformundan, Adreno 220 grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' (MIUI ROM'lu) tabanlı mobil işletim sistemi kullanıyor.



4.0-inç boyutunda, 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranı ve 4 GB ROM'u bulunan akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor. HSPA+ (HSDPA: 14.4 Mbps) hızında internete bağlanabilen akıllı telefonun ön yüzünde 2 MP, arka yüzünde 8 MP kamera mevcut durumda. 28 mm f/2.2 objektifli ve LED flaşlı ana kamera, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydedebiliyor.



Bu bilgilere ilave olarak GPS / A-GPS, Bluetooth 2.1, USB OTG desteği ve 1930 mAh'lik bataryaya ev sahipliği yapan Mi-One S'in, 23 Ağustos'tan itibaren 235$ fiyat etiketiyle Çin'deki teknoloji mağazalarında yerini alması bekleniyor.



http://www.xiaomi.com/mi1s