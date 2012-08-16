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Xiaomi'den yeni bir akıllı telefon daha: Mi-One S

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Xiaomi'den yeni bir akıllı telefon daha: Mi-One S
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Xiaomi yetkililerinin bugün düzenledikleri etkinlikte sergiledikleri bir diğer model Mi-One S oldu. Mi-One S'in, bugün lansmanı gerçekleştirilen Mi-Two'ya kıyasla teknik açıdan daha mütevazı bir tablo çizdiğini söylemek mümkün.
125 mm x 63 mm x 11.9 mm ebatlarında ve 149 gram ağırlığında dizayn edilen Mi-1S, 1.7 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformundan, Adreno 220 grafik biriminden ve 1 GB RAM'den güç alıyor; Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' (MIUI ROM'lu) tabanlı mobil işletim sistemi kullanıyor.
4.0-inç boyutunda, 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekranı ve 4 GB ROM'u bulunan akıllı telefonun kapasitesi microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor. HSPA+ (HSDPA: 14.4 Mbps) hızında internete bağlanabilen akıllı telefonun ön yüzünde 2 MP,  arka yüzünde 8 MP kamera mevcut durumda. 28 mm f/2.2 objektifli ve LED flaşlı ana kamera, 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydedebiliyor.
Bu bilgilere ilave olarak GPS / A-GPS, Bluetooth 2.1, USB OTG desteği ve 1930 mAh'lik bataryaya ev sahipliği yapan Mi-One S'in, 23 Ağustos'tan itibaren 235$ fiyat etiketiyle Çin'deki teknoloji mağazalarında yerini alması bekleniyor.
Xiaomi'den yeni bir akıllı telefon daha: Mi-One S
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http://www.xiaomi.com/mi1s Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
Htc nin yerinde elma olsaydı davayı açmıştı bile..
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gezgin084 7 yıl
ucuz etin suyu kara olur derler
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DH Misafiri 7 yıl
İnşallah gösterip vermemezlik yapmazlar.
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LKLC 7 yıl
235 dolar muhteşem bir fiyat.
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Sessiz@Saglıkcı 7 yıl
bu yarısı olmayan elma olaydııı kök söktürürdüü :D
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balcis 7 yıl
o ekran çözünürlüğüyle ı ıh.
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ulaulas 7 yıl
Mi One X bekliyoruz ayrıca HTC dende HTComi Phone :D
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
Htc nin yerinde elma olsaydı davayı açmıştı bile..
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