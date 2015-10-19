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Xiaomi'den yine ses getirecek Mi TV 3 Smart TV modeli

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'den yine ses getirecek Mi TV 3 Smart TV modeli

Xiaomi ismini asıl olarak bağımsız Android ROM'ları ve mobil cihazları ile tanımıştık. Yüksek performansı uygun fiyata veren Xiaomi, bu sayede on milyonlarca cihaz sattı ve akıllı telefon pazarında dördüncülüğe kadar yükseldi. 

Sadece mobil cihaz pazarına bağlı kalmak istemeyen Xiaomi, hava nemlendirici, akıllı su temizleyici gibi farklı ve potansiyeli olan pazarlarda da kendisine pay aramaya başladı. Bununla birlikte firmanın çok büyük emekler harcadığı ve kendisini ispat etmeyi başardığı bir pazar var ki o da televizyon pazarı. 
Xiaomi'den yine ses getirecek Mi TV 3 Smart TV modeli
 

Akıllı telefon pazarında Xiaomi'nin özellikle Apple tarafından kopyacılık ile suçlandığını duyuyoruz. Televizyon pazarında ise yenilikçi teknolojileri ve emek verilmiş tasarımı ile gündemde kalmayı beceriyor. Firmanın bugün lanse ettiği Mi TV 3 modeli de yine yenilikleri ile ses getirecek. 

Xiaomi'nin yeni televizyonu 60 inç boyuta sahip ve biraz daha zengin tabakaya hitap ediyor. LG'nin gerçek 4K panelini kullanan televizyon yüzde 85 NTSC renk gamutuna sahip ve MEMC video işleme teknolojisi sayesinde geçişler daha akıcı, çok hızlı hareketlerde bulanıklık da en aza indiriliyor. 
Xiaomi'den yine ses getirecek Mi TV 3 Smart TV modeli
 

Televizyonun çerçevesi ve arka kaplaması tamamen metal alaşımdan üretilmiş. Bu sayede en ince yerinde 11.6mm, en kalın yerinde ise 36.7mm ölçülere sahip. Cihazını amiral gemisi olarak tanımlayan Xiaomi, MediaTek imzalı MStar 6A928 yongasetine yer vermiş. 1.4GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A17 çekirdeğine sahip olan yongasetinde Mali-T760 grafik birimi kullanılıyor. 

Televizyonda ayrıca üç kanallı 2GB DDR3 RAM, Bluetooth 4.1, çift anten dizilimli 5. nesil WiFi ve 8GB depolama kapasitesi bulunuyor. Cihaz H.265 standardında 4K 60 kare/saniye görüntü oynatımına imkan tanıyor. Firma Android 5.1 işletim sistemi üzerinde MIUI TV adında özelleştirilmiş bir arayüz kullanıyor. 

Ses kalitesi konusunda da önemli işler çıkaran televizyonda 4 adet 2.5 inçlik orta seviye subwoofer ve iki adet dome tweeter ile birinci sınıf ses tecrübesinin yaşatılması amaçlanmış. Bu tecrübe için Grammy ödüllü Luca Bignardi ve Philips akustik uzmanı Wang Fuyu'dan destek alınmış. Mi TV 3 modelinin fiyatı 785$ civarında olacak.  
Xiaomi'den yine ses getirecek Mi TV 3 Smart TV modeli
 
Xiaomi'den yine ses getirecek Mi TV 3 Smart TV modeli
 

http://en.miui.com/thread-173353-1-1.html Yorum Yaz
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orithyia 3 yıl
:)
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orithyia 3 yıl
woooow
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ilkerT06 4 yıl
bu perakende satış fiyatı ithalat olarak düşünürsenüretici fiyatı ile ithalat edilecektir o yüzde sitesindeki perakende fiyatından çokta farklı düşünmemek lazım max 100 dolar fark eder normalde. ama bizim ülkemizde vatandası sömürmekmeslek olduğu için fiyatı2 ye katlamadan satmazlar hiçbir ürünü. apple bile yurddısında 650 dolar bizde 1000 dolar.
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nefret2055 4 yıl
internet üzerinden satın alınsa bari:( gümrüksüz hediye olarak gelirdi belki
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SuCh 4 yıl
Şöyle ürünler Türkiyeye gelmiyor ki satın alalım. TV dediğin böyle olur ya. Hem ucuz hem de iyi özellikli.
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Patren 4 yıl
turkiye gelse cok guzel olur
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toysican 4 yıl
Yeterince zengin olsam, Türkiye'ye resmi olarak xiaomi yi getirirdim.

hem ucuz hemde kaliteli ürünleri, geliri düşük olan insanlarımız satin alarak mutlu olurdu.
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maskelisuvari 4 yıl
Hadi 3000 olmasın 3500 TL olsun, herkes kazasın, gene süper fiyat!
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fuujitsu 4 yıl
Geçdn gün LGnin 60" televizyonunu gördüm, 14bin lira fiyatı vardı. Bu müthiş olmuş adeta bu fiyata. Xiaomi umarım bunu ülkemize de getirmeyi akıl eder.
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meego 4 yıl
arkada, mitv 2 yi parelel ithalat getirse alacam ama yok 2yi alamadan 3ü çıktı.
Oda dehşet çıktı. Bu cihazları ülkemize niçin bir yatırımcı getirmiyor anlamıyorum.
Harikulade cihazlar ya.
785 dolar + vergi desen = 2900TL gibi ülkeye girişi olması lazım 60" 4k tv için süper fiyat.
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