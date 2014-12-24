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Xiaomi'ye ait bir modelin görseli internete sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi'ye ait bir modelin görseli internete sızdırıldı

Çin'in bir numaralı akıllı telefon üreticisi haline gelen ve CES 2015 fuarında sürpriz bir lansman yapması beklenen Xiaomi'nin üst seviye bir akıllı telefonunun internete sızdırıldığı iddia edildi. 

Görseldeki telefonun bir amiral gemisi olduğu tahmin ediliyor. Henüz ortada bir isimlendirme yok ancak Mi4s şeklinde bir geçiş modeli olacağı ve bu modelin daha çok ABD ve Avrupa pazarını hedefleyeceği düşünülüyor. Yaz aylarına doğru ise Xiaomi Mi5 piyasada olacak.

Yeni modelin ekran çerçevesi oldukça ince. Bu bakımdan ekranın ön panele oranının oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor. Cihazın çereçvesi ise muhtemelen metal olacak. Ayrıca ekran boyutunun da 5.2-5.5 arasında bir değere sahip olacağı ifade ediliyor. 

Yeni modelin donanım olarak 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti ve 3B RAM ile geleceği belirtiliyor. Ancak Xiaomi'nin Mi5 olarak Snapdragon 810 yongaseti ile modeli duyurması ve satışını ise bahar sonlarına bırakması da ihtimal dahilinde.  

http://www.phonearena.com/news/Purported-Xiaomi-Mi4sMi5-photo-leak-shows-off-a-delicious-huge-screen---tiny-bezels-combo_id64083 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Tasarım çok şık,donanımda iyi;olmuş bu cihaz
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meego 4 yıl
Tasarım çok güzel duruyor ancak sağlamlık akıllarda soru işareti bırakıyor
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fuckulteli 4 yıl
5" i geçme be.
Şu an 4.7" kullanıyorum hakimiyeti kolay, bazen biraz büyük olsa diyorum ama fazla değil biraz. Bu tasarımda 5" bir cihaz kullanım kolaylığı için tam benlik olurdu.
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General. 4 yıl
Tasarım süper olmuş.
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Red_devil33 4 yıl
Bukez olmuş
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Xiaomii 4 yıl
Şu ana kadar yorum yapan herkes telefonun ince olmasını çok beğenmiş ama bence BERBAT.Nedenmi diye sorarsanız incelik iyi güzel hoşunuza gidiyo fakat bu işin DAYANIKLILIK boyutu var.Bence en önemli özelliklerden birisi bu.Eğer bu telefon bu çerçeveyle çıkarsa çok fazla "Çıt kırıldım" bir telefon olur.Bir yere düşse "Aha lan kırıldı ya la" "Hayır olamaz düştü" deyip yakınıp Xiaomi ye sövmek var.Ama eğer Çelik kasalı,Çelik çerçeveli,Mi 4 kadar kalın biir telefon olursa inanın hiçbirimiz kabus yaşamayıp,40 tane kılıfın,jelatinin vb.koruyucunun içerisindede taşımayız.Telefonda SAĞLAMLIK ta çok ön planda olmalı. İkinci bir konu isebu telefon İnşallah Mi 4s tir çünki Mi 5 eğer Snapdragon 805 li ve 3 GB RAM li çıkatsa sinek bile avlayamayıp Türkiye dahil girdiği ülkelerde kovulacaktır ve çok geride kalıp iddiasını ve diğer telegonlara tehlikesi sona erip ayrıca ZİRVE hayalide suya düşer.Sonuçta kaybedemln Xiaomi olur.Zaten dünyanın birçok yerindeki kişiler Samsung un KALİTESİZ telefonlarına meraklı.Gider bi S4 çakarız para Samsung un olur sıkıntı yok.Ama Mi 4s ise ve Snapdragon 805 li 3 GB RAM li olursada hem Avrupaya açılırlar,hem Rakipleri karşısında susmamış olurlar ki Huawei coşuyor.Meizu da aynı.HTC,SONY,LG,Apple,Samsung ta zaten tanınırlıkla telefon satıyor.Hemde MIUI 7 ye deneyim,Mi 5 e deneyim olur.Sonrada bahara sonuna doğruda Mi 5 i de Snapdragon 810 4 GB RAM 2K ekran vs. Vs vs. Vs gibi MUHTEŞEM FİBERSONIC patlatırsa (Telefon Arenasının) ZİRVE LİDERİ,TEK LİDERİ Olur İnşallah.
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Xiaomii 4 yıl
Şu ana kadar yorum yapan herkes telefonun ince olmasını çok beğenmiş ama bence BERBAT.Nedenmi diye sorarsanız incelik iyi güzel hoşunuza gidiyo fakat bu işin DAYANIKLILIK boyutu var.Bence en önemli özelliklerden birisi bu.Eğer bu telefon bu çerçeveyle çıkarsa çok fazla "Çıt kırıldım" bir telefon olur.Bir yere düşse "Aha lan kırıldı ya la" "Hayır olamaz düştü" deyip yakınıp Xiaomi ye sövmek var.Ama eğer Çelik kasalı,Çelik çerçeveli,Mi 4 kadar kalın biir telefon olursa inanın hiçbirimiz kabus yaşamayıp,40 tane kılıfın,jelatinin vb.koruyucunun içerisindede taşımayız.Telefonda SAĞLAMLIK ta çok ön planda olmalı. İkinci bir konu isebu telefon İnşallah Mi 4s tir çünki Mi 5 eğer Snapdragon 805 li ve 3 GB RAM li çıkatsa sinek bile avlayamayıp Türkiye dahil
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EinsteininTorunu 4 yıl
3B RAM varsa iyidir.3GB'tin bir üstü bu
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just4techno 4 yıl
Telefon ateş ediyor
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emre_fan_club 4 yıl EinsteininTorunu
EinsteininTorunu
3B RAM varsa iyidir.3GB'tin bir üstü bu


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FreeRun 4 yıl
işte bu aradığım tasarım müthiş.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
İyi de bence pek abd avrupa olayına gireceklerini sanmıyorum. yanlış hatırlamıyorsam geçenlerde bir patent davasına konu olmuşlardı.
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YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
O ekran nasıl duruyor öyle.Panel üretmeyen bir şirket harikalar yaratmış
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