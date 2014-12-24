Xiaomi'ye ait bir modelin görseli internete sızdırıldı





Çin'in bir numaralı akıllı telefon üreticisi haline gelen ve CES 2015 fuarında sürpriz bir lansman yapması beklenen Xiaomi'nin üst seviye bir akıllı telefonunun internete sızdırıldığı iddia edildi.





Görseldeki telefonun bir amiral gemisi olduğu tahmin ediliyor. Henüz ortada bir isimlendirme yok ancak Mi4s şeklinde bir geçiş modeli olacağı ve bu modelin daha çok ABD ve Avrupa pazarını hedefleyeceği düşünülüyor. Yaz aylarına doğru ise Xiaomi Mi5 piyasada olacak.





Yeni modelin ekran çerçevesi oldukça ince. Bu bakımdan ekranın ön panele oranının oldukça yüksek olduğu tahmin ediliyor. Cihazın çereçvesi ise muhtemelen metal olacak. Ayrıca ekran boyutunun da 5.2-5.5 arasında bir değere sahip olacağı ifade ediliyor.





Yeni modelin donanım olarak 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti ve 3B RAM ile geleceği belirtiliyor. Ancak Xiaomi'nin Mi5 olarak Snapdragon 810 yongaseti ile modeli duyurması ve satışını ise bahar sonlarına bırakması da ihtimal dahilinde.

http://www.phonearena.com/news/Purported-Xiaomi-Mi4sMi5-photo-leak-shows-off-a-delicious-huge-screen---tiny-bezels-combo_id64083