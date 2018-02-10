Xiaomi Mi 7, 8 GB RAM ve Snapdragon 845 ile birlikte geliyor

Xiaomi'nin yaklaşmakta olan MWC 2018 fuarında Mi 7 akıllı telefonunu tanıtacağı tahmin edilirken bir anda ortaya çıkan haberler, Çinli firmanın fuarda Mi MIX 2'nin güncellenmiş versiyonu Mi MIX 2s modelini tanıtacağı söylentilerine yol açtı. Xiaomi Mi 7'nin ne zaman duyurulacağı tam kestirilemese de cihazın teknik detaylarına ait bir ekran görüntüsü sızdırıldı.

Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Xiaomi Mi 7, 2160 x 1080 piksel Full HD + çözünürlüğünü destekleyen 5.65 inç boyutunda bir ekranla bizleri karşılayacak. Snapdragon 845 yonga setinin ve 8 GB sistem belleğinin güç vermesi beklenen telefonun 4,480mAh büyüklüğünde bir pilden beslendiğini görmekteyiz. Telefonun iki farklı depolama kapasitesi seçeneğiyle satışa sunulacağı ön görülüyor. Depolama seçeneklerine göre RAM miktarının değişeceği düşünülüyor. 64 GB ROM'a sahip modele 6 GB RAM'in, 128 GB depolama kapasitesine sahip modele ise 8 GB'lık sistem belleğinin eşlik etmesi bekleniyor.

16 MP çözünürlüğe sahip çift arka kamera sensörünün yer aldığını gördüğümüz ekran görüntüsünde telefon MIUI 8.1.30x sürümüyle çalıştırılıyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağına dairse ne yazık ki kesin bir bilgi bulunmuyor ancak Xiaomi'nin MWC 2018 fuarında Mi MIX 2s ile sahnede olacağı söyleniyor.

http://playfuldroid.com/xiaomi-mi-7-key-specifications-revealed/