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Xiaomi Mi 7, 8 GB RAM ve Snapdragon 845 ile birlikte geliyor

Xiaomi'nin merakla beklenen akıllı telefonu Mi 7'nin özelliklerinin yer aldığı bir ekran görüntüsü sızdırıldı. Telefon 128 GB dahili depolama kapasitesine, 8 GB RAM'e ve Snapdragon 845 çipine sahip.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
16,3b
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74
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xiaomi Mi 7, 8 GB RAM ve Snapdragon 845 ile birlikte geliyor
Xiaomi'nin yaklaşmakta olan MWC 2018 fuarında Mi 7 akıllı telefonunu tanıtacağı tahmin edilirken bir anda ortaya çıkan haberler, Çinli firmanın fuarda Mi MIX 2'nin güncellenmiş versiyonu Mi MIX 2s modelini tanıtacağı söylentilerine yol açtı. Xiaomi Mi 7'nin ne zaman duyurulacağı tam kestirilemese de cihazın teknik detaylarına ait bir ekran görüntüsü sızdırıldı. 
Paylaşılan ekran görüntüsüne göre Xiaomi Mi 7, 2160 x 1080 piksel Full HD + çözünürlüğünü destekleyen 5.65 inç boyutunda bir ekranla bizleri karşılayacak. Snapdragon 845 yonga setinin ve 8 GB sistem belleğinin güç vermesi beklenen telefonun 4,480mAh büyüklüğünde bir pilden beslendiğini görmekteyiz. Telefonun iki farklı depolama kapasitesi seçeneğiyle satışa sunulacağı ön görülüyor. Depolama seçeneklerine göre RAM miktarının değişeceği düşünülüyor. 64 GB ROM'a sahip modele 6 GB RAM'in, 128 GB depolama kapasitesine sahip modele ise 8 GB'lık sistem belleğinin eşlik etmesi bekleniyor.
16 MP çözünürlüğe sahip çift arka kamera sensörünün yer aldığını gördüğümüz ekran görüntüsünde telefon MIUI 8.1.30x sürümüyle çalıştırılıyor. Telefonun ne zaman tanıtılacağına dairse ne yazık ki kesin bir bilgi bulunmuyor ancak Xiaomi'nin MWC 2018 fuarında Mi MIX 2s ile sahnede olacağı söyleniyor.

http://playfuldroid.com/xiaomi-mi-7-key-specifications-revealed/ Yorum Yaz
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Şehmistan 1 yıl en beğenilen
Telefon şahane.
Yıl 2018 olmuş bazı tipler hala İphone 6 alıyor 4 yıllık çöpe para mı verilir. Mi6 alınırdı ona.
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buraoca2 1 yıl
Umarim Parmak izi okuyucuyu Arka tarafa almazlar, Vivo gibi ekran altına gömerler Oled panel kullanip.
1 Yanıt Yanıtla +33
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0quz28 1 yıl DaggeredByRuhtan
DaggeredByRuhtan

Xiaomi rica ediyorum quad hd ekran yap

neden ki ne yapacaksın telefonda 4k çözünürlüğü merak ettim ciddi soruyorum
DaggeredByRuhtanXiaomi rica ediyorum quad hd ekran yapneden ki ne yapacaksın telefonda 4k çözünürlüğü merak ettim ciddi...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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pusat1249 1 yıl
Haziranda tanıtılacak diye haber çıkmışdı son raporda
log.com.tr/...
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charnel 1 yıl
Çerçevenin alt taraf baya güzelmiş. Böyle çıkacaksa S8 ve S9 ile kafa kafaya güzellikte bir tasarım olur bence.
Azıcık ta fotoğraf çekebilse, hiç düşünmeden alınır.
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baelish 1 yıl kod adı çökertme
hocam arayüzü normalde de böyle mi çok dandik görünüyor bu fotoda ?
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cem16 1 yıl
Bi tanitamadilar gitti...
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kntrli 1 yıl
Arkadaşlar ne zaman tanıtılacak belli oldu mu yeni bilgi var mı
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ŞahEser 1 yıl
Yeni bir telefon almadan uygun bir fiyata ve bu özelliklerde çıkarsa alacağım telefon bu olur...
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DH Misafiri 1 yıl
Temmuzdan beri mi6 kullanıyorum. Çok memnunum, gören iphone sahipleri baştan merak ediyor, inceliyor çektiğim fotoğrafları, sonra mrrr diyor. =)) Diyorum iphone kullanan ve buna geçen çok var. Mi 7 olmasa da 8 ya da 9 a geçerim aynı istirarda giderlerse. 3-4 sene kullanmadan bırakmam telefonu.
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spirituals 1 yıl
Ses , Kamera vs performansları belki de diğer amiral gemi telefonlar gibi değil ama cidden hem çok stabil hem çok ucuz hemde kullanışlı telefonlar. Şu an gidip de 4 5 6 bin lira telefona vermek garip geliyor bana. 1603 lira asgari ücret alıp eline ıphone x alan çalışanlarımız var bizim. Ben OnePlus 5T kullanıyorum. Arada ki farkı siz düşünün.
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baelish 1 yıl
Bişey sorucam arkadaşlar bu telefon ne zaman Türkiye'de satışa çıkar bilen var mı 5s kullanıcısıyım çıkar çıkmaz mi 7 alcam tanıtıldıktan ne kadar süre sonra geliyor mi 6 da falan nasıl oldu bu konu hakkında bilgisi olan var mı ?
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mesci_663 1 yıl
İnşallah 4g 800 bandı da olur
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