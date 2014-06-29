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Xolo'dan dünyanın en hafif Windows Phone akıllı telefonu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xolo'dan dünyanın en hafif Windows Phone akıllı telefonu

Microsoft'un yeni Windows Phone iş ortakları birbiri ardına giriş seviyesinde iddialı olmak isteyen akıllı telefonlarını piyasaya sürerken, performans anlamında olmasa da farklı konularda dikkat çekenler mevcut.

Hintli Xolo'nun WIN Q900S adlı yeni Windows Phone 8.1 akıllı telefonu 100gr ağırlığı ile dünyanın en hafif Windows Phone akıllı telefonu ünvanını eline geçiriyor. Xolo yeni cihazının pazarda hafifliği ile farklılaşacağına inanıyor.

4.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan WIN Q900S, bu çizgideki cihazlardan alıştığımız Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile oyunlarda sıkıntı yaşatmayacak olan cihazda 8GB artırılabilir hafıza mevcut. 8MP çözünürlükteki arka kamera LED flaş ile desteklenirken, ön tarafta da 2MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. Ayrıca çift SIM desteği de mevcut.

Xolo WIN Q900S modeli 166$ yaklaşık fiyatı ile ön siparişe başladı ve Temmuz ayı içerisinde Hindistan'da satışa sunulacak. Benzer dönemlerde pek çok giriş seviyesi Windows Phone 8.1 cihazı piyasada olacak. Ancak genelde donanım bakımından birbirini tekrar eder gibi görünen bu cihazların asıl amacı düşük fiyatı ile tüketici ilgisini WP ekosistemine çekebilmek.  

http://www.wpcentral.com/xolo-win-q900s-100g-windows-phone-announced-due-mid-july Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Marquis-de-Sade` 5 yıl en beğenilen Golden Gate
EmreFB1907

Snapdragon 200

Dünya'nın en pahalı telefonu demiyor , üst seviye telefonu da demiyor neye göre S200 yazıp göndermede bulundunuz ? WP zaten düşük donanımla stabil çalışabilen bir işletim sistemi. Her telefonda S800-S1000 vs olacak hali yok giriş seviye telefon kullanmak isteyenler için alternatif.
EmreFB1907Snapdragon 200Dünya'nın en pahalı telefonu demiyor , üst seviye telefonu da demiyor neye göre S200 yazıp gönder...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Paroksetin 5 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Snapdragon 200

Şu anki ilk nesil wp8 cihazlarındaki s4 işlemci bile gayet hızlı.Youtubeden lumia 1520 ile işlemcisi s4 işlemcili başka bir wp cihazı kıyaslayın, hiç bir fark yok.Bazı program ve oyunlarda 1520 daha az gecikme yaşıyor.S4 işlemcili wpli cihaz ile kıyaslamada aralarında en fazla 1 saniye fark oluyor.Samsung cihazlarına çekirdekleri verdide ne oldu uçak mı oldu??
EmreFB1907Snapdragon 200Şu anki ilk nesil wp8 cihazlarındaki s4 işlemci bile gayet hızlı.Youtubeden lumia 1520 ile işlemc...
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ardarda45 5 yıl
Her şey iyi hoş da batarya??
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keskin53 5 yıl
yuksek donanım koymamıs ama ince yapmıs guzel
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lj94 5 yıl
xperia okudum heyecanlandım sonra bastım eksiyi.
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orhanyıldız 5 yıl
Alt çerçeve iyide üst çerçeve fazla kalın gibi
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sadurtye 5 yıl
Burada bazı arkadaşların windows phone kullandığından gerçekten şüphe eder durumdayım. Snapdragon 200 windows phone için gayet yeterli. Benim masaüstü bilgisayarım 4 çekirdek ya ne arıyorsunuz ki bu kadar. Bence bu tavırlarınızı oyun üreticilerine yapın. Ps2 görüntüsünü düşük çözünürlükle 2 gb ram ile çalıştıran adamlara...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bence pahalı
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fuckulteli 5 yıl
Pili 1400 mAh falan mı ki?
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Guest-5B59C177F 5 yıl
Gereksiz bir haber . Türkiye'ye gelmez bu cihaz .
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Golden Gate 5 yıl
Snapdragon 200
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Marquis-de-Sade` 5 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Snapdragon 200

Dünya'nın en pahalı telefonu demiyor , üst seviye telefonu da demiyor neye göre S200 yazıp göndermede bulundunuz ? WP zaten düşük donanımla stabil çalışabilen bir işletim sistemi. Her telefonda S800-S1000 vs olacak hali yok giriş seviye telefon kullanmak isteyenler için alternatif.
1 Yanıt Yanıtla +22
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Paroksetin 5 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Snapdragon 200

Şu anki ilk nesil wp8 cihazlarındaki s4 işlemci bile gayet hızlı.Youtubeden lumia 1520 ile işlemcisi s4 işlemcili başka bir wp cihazı kıyaslayın, hiç bir fark yok.Bazı program ve oyunlarda 1520 daha az gecikme yaşıyor.S4 işlemcili wpli cihaz ile kıyaslamada aralarında en fazla 1 saniye fark oluyor.Samsung cihazlarına çekirdekleri verdide ne oldu uçak mı oldu??
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