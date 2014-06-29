Xolo'dan dünyanın en hafif Windows Phone akıllı telefonu





Microsoft'un yeni Windows Phone iş ortakları birbiri ardına giriş seviyesinde iddialı olmak isteyen akıllı telefonlarını piyasaya sürerken, performans anlamında olmasa da farklı konularda dikkat çekenler mevcut.





Hintli Xolo'nun WIN Q900S adlı yeni Windows Phone 8.1 akıllı telefonu 100gr ağırlığı ile dünyanın en hafif Windows Phone akıllı telefonu ünvanını eline geçiriyor. Xolo yeni cihazının pazarda hafifliği ile farklılaşacağına inanıyor.





4.7 inçlik ekranında 720p çözünürlük sunan WIN Q900S, bu çizgideki cihazlardan alıştığımız Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile oyunlarda sıkıntı yaşatmayacak olan cihazda 8GB artırılabilir hafıza mevcut. 8MP çözünürlükteki arka kamera LED flaş ile desteklenirken, ön tarafta da 2MP çözünürlükte bir kamera yer alıyor. Ayrıca çift SIM desteği de mevcut.





Xolo WIN Q900S modeli 166$ yaklaşık fiyatı ile ön siparişe başladı ve Temmuz ayı içerisinde Hindistan'da satışa sunulacak. Benzer dönemlerde pek çok giriş seviyesi Windows Phone 8.1 cihazı piyasada olacak. Ancak genelde donanım bakımından birbirini tekrar eder gibi görünen bu cihazların asıl amacı düşük fiyatı ile tüketici ilgisini WP ekosistemine çekebilmek.

http://www.wpcentral.com/xolo-win-q900s-100g-windows-phone-announced-due-mid-july