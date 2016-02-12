Xperia Beta programı ile Android 6.0 testleri genişliyor





Pek çok üretici uyumlu akıllı telefon modellerine Android 6.0 güncellemesini hızlı bir şekilde vermeye çalışırken, bazı üreticiler de son test aşamalarına geçmiş durumda. Sony bir süredir konsept tasarım adı altında, Android 6.0 güncelleme betasını kısıtlı olarak Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri için sunmaya başlamıştı. Şimdi denemelerin kapsamı genişliyor.





Sony Xperia Z3, Xperia Z3 Compact ve Xperia Z2 modelleri için indirmeye sunulan Xperia Beta programı, yine İspanya, İtalya ve Hollanda gibi bazı ülkelerle kısıtlı olacak. Kullanıcılar, güncellemenin ilk sürümlerini deneyerek geri bildirimde bulunacak ve böylece güncellemeye son şekli verilecek.









Sony, pek çok Xperia cihazı için Android 6.0 güncellemesini verecek ancak tam emin olmadan harekete geçmek istemiyor. Xperia Z5 serisi için geçtiğimiz haftalarda kaynak kodları yayımlanmıştı. Xperia Z3 serisi ve Xperia Z2 için de çeşitli deneme programları başladı. Yani toplamda 6 cihaz güncelleme uyumu test ediliyor. Henüz resmi güncelleme ne zaman başlayacak belli değil ancak Sony'nin yayımladığı liste şu şekilde:





Xperia Z5

Xperia Z5 Compact

Xperia Z5 Premium

Xperia Z4 Tablet

Xperia Z3+

Xperia Z3

Xperia Z3 Compact

Xperia Z3 Tablet Compact

Xperia Z2

Xperia Z2 Tablet

Xperia M5

Xperia C5 Ultra

Xperia M4 Aqua

Xperia C4







