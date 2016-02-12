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Xperia Beta programı ile Android 6.0 testleri genişliyor

Henüz Sony, Xperia akıllı telefonları için Andorid 6.0 güncellemesine resmi olarak başlamadı ancak yavaş yavaş çalışmalarda son aşamaya geçiliyor. Xperia Beta programı bunun habercisi.
3 yıl
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13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Beta programı ile Android 6.0 testleri genişliyor


Pek çok üretici uyumlu akıllı telefon modellerine Android 6.0 güncellemesini hızlı bir şekilde vermeye çalışırken, bazı üreticiler de son test aşamalarına geçmiş durumda. Sony bir süredir konsept tasarım adı altında, Android 6.0 güncelleme betasını kısıtlı olarak Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri için sunmaya başlamıştı. Şimdi denemelerin kapsamı genişliyor. 

Sony Xperia Z3, Xperia Z3 Compact ve Xperia Z2 modelleri için indirmeye sunulan Xperia Beta programı, yine İspanya, İtalya ve Hollanda gibi bazı ülkelerle kısıtlı olacak. Kullanıcılar, güncellemenin ilk sürümlerini deneyerek geri bildirimde bulunacak ve böylece güncellemeye son şekli verilecek. 


Sony, pek çok Xperia cihazı için Android 6.0 güncellemesini verecek ancak tam emin olmadan harekete geçmek istemiyor. Xperia Z5 serisi için geçtiğimiz haftalarda kaynak kodları yayımlanmıştı. Xperia Z3 serisi ve Xperia Z2 için de çeşitli deneme programları başladı. Yani toplamda 6 cihaz güncelleme uyumu test ediliyor. Henüz resmi güncelleme ne zaman başlayacak belli değil ancak Sony'nin yayımladığı liste şu şekilde:

Xperia Z5
Xperia Z5 Compact
Xperia Z5 Premium
Xperia Z4 Tablet
Xperia Z3+
Xperia Z3
Xperia Z3 Compact
Xperia Z3 Tablet Compact
Xperia Z2
Xperia Z2 Tablet
Xperia M5
Xperia C5 Ultra
Xperia M4 Aqua
Xperia C4



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en-ata 3 yıl
Süper otamatik modu 15mp üstüne çeksinler
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ajapai 3 yıl
z3 faciasından sonra birdaha bulaşmıyorum
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lionn38 3 yıl
Artık şu telefonun kamerasını düzeltsinler. Abuk subuk efekt özellik vereceklerine biraz kaliteli resim çeksin artık. Ön kameranın kendi kendine rötuş yapmasından nefret ediyorum. lütfen bunu seçenek haline getirin. Ön kamera sanki 0,5 megapiksel kamera ile çekilmiş gibi fotoğraf çekiyor. EKrandaki görüntü ile çıktının arasında dağlar kadar fark var. Özellikle ışığın az bir şey de olsa düşük olduğu zamanlarda. Arka kamera ise özellikle otomatik çekimde kum banyosu içinde. Mükemmel ışığı ve şartları yakalarsanız biraz da ayarlardan anlıyorsanız ki çok fazla ayar yok zaten iyi çekebilirsiniz. onun dışında otomatik çekim içler acısı, zaten onda da 8 megapikselin üzerinde çekmiyor, nasıl 20 megapiksel ise. Sony lütfen kamera yazılımını düzelt artık. (z3 compact)
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tekin-71 3 yıl
Bunu Türkiye de kullanmak için ne yapmak gerek acaba
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andersin 3 yıl
Xperia z5 uyumlu değil diyor. Artık gelmeli sony geciktin.ama 5.1.1 den iyi ise gelsin yoksa boşverin 5.1.1 devam
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Pi 3 yıl
Samsungdan hala ses yok. Bu kadar mi zor yahu.
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Guest-5E274E432 3 yıl Pi
eren15935
Samsungdan hala ses yok. Bu kadar mi zor yahu.


Touchwiz gibi devasa arayüzü android 6.0 uyarlamak kolay değildir elbette
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kadirirdem 3 yıl
sony güncellemede hızlıydı bu sefer sanki geç kaldılar Lg önce davrandı bu sefer....
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rorschach_ 3 yıl
ben sony aldı sanıyordum

5.1.1 de az sorun olunca markalar da salladı demek ki... diğer bir marka da her zaman sallayan samsung o da başladı vermeye. 2 haftaya gelir. sony daha beta programı başlatmış 2 ay sürer...
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0MG90 3 yıl
Şubat oldu beta yerine final versin artık
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noxiousu 3 yıl
Beyler bu Android 6.nın özellikleri dışında sony kendi isteğiyle bazı özellikler de ekleyebiliyor mu?

Mesela açarsak: marshmallow güncellemesinde batarya adına bir şey yok. Sony marshmallow güncellemesiyle gelicek kendi eklediği batarya iyileştirmesi gibi bi özellik katabilir mi onu demek istiyorum.
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aycibin 3 yıl
- kamera yazılımı hızlansın.albüm de biraz hızlansın.
- kameranın yazılımı biraz daha gürültü yoketmeli.çekilen resimlerde noktacıklar azalmalı
- şarjı daha da iyi gitsin.
- düşük pil moduna girince kapattığı özellikleri devreden çıktıktan sonra devreye soksun
- stamina modunun ekranın yanmasıyla devreden çıkması 5-10sn buluyor.bunun daha akıcı olması lazım


daha bişeye gerek yok
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