Xperia Beta programı ile Android 6.0 testleri genişliyor

Haber Editörü
Pek çok üretici uyumlu akıllı telefon modellerine Android 6.0 güncellemesini hızlı bir şekilde vermeye çalışırken, bazı üreticiler de son test aşamalarına geçmiş durumda. Sony bir süredir konsept tasarım adı altında, Android 6.0 güncelleme betasını kısıtlı olarak Xperia Z3 ve Z3 Compact modelleri için sunmaya başlamıştı. Şimdi denemelerin kapsamı genişliyor.
Sony Xperia Z3, Xperia Z3 Compact ve Xperia Z2 modelleri için indirmeye sunulan Xperia Beta programı, yine İspanya, İtalya ve Hollanda gibi bazı ülkelerle kısıtlı olacak. Kullanıcılar, güncellemenin ilk sürümlerini deneyerek geri bildirimde bulunacak ve böylece güncellemeye son şekli verilecek.
Sony, pek çok Xperia cihazı için Android 6.0 güncellemesini verecek ancak tam emin olmadan harekete geçmek istemiyor. Xperia Z5 serisi için geçtiğimiz haftalarda kaynak kodları yayımlanmıştı. Xperia Z3 serisi ve Xperia Z2 için de çeşitli deneme programları başladı. Yani toplamda 6 cihaz güncelleme uyumu test ediliyor. Henüz resmi güncelleme ne zaman başlayacak belli değil ancak Sony'nin yayımladığı liste şu şekilde:
Xperia Z5
Xperia Z5 Compact
Xperia Z5 Premium
Xperia Z4 Tablet
Xperia Z3+
Xperia Z3
Xperia Z3 Compact
Xperia Z3 Tablet Compact
Xperia Z2
Xperia Z2 Tablet
Xperia M5
Xperia C5 Ultra
Xperia M4 Aqua
Xperia C4
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Touchwiz gibi devasa arayüzü android 6.0 uyarlamak kolay değildir elbette
5.1.1 de az sorun olunca markalar da salladı demek ki... diğer bir marka da her zaman sallayan samsung o da başladı vermeye. 2 haftaya gelir. sony daha beta programı başlatmış 2 ay sürer...
Mesela açarsak: marshmallow güncellemesinde batarya adına bir şey yok. Sony marshmallow güncellemesiyle gelicek kendi eklediği batarya iyileştirmesi gibi bi özellik katabilir mi onu demek istiyorum.
- kameranın yazılımı biraz daha gürültü yoketmeli.çekilen resimlerde noktacıklar azalmalı
- şarjı daha da iyi gitsin.
- düşük pil moduna girince kapattığı özellikleri devreden çıktıktan sonra devreye soksun
- stamina modunun ekranın yanmasıyla devreden çıkması 5-10sn buluyor.bunun daha akıcı olması lazım
daha bişeye gerek yok