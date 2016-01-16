Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xperia C4, Marshmallow'dan önce Android 5.1 güncellemesini de alacak

Sony, daha önce Xperia C4 modelinde 5.1 güncellemesinin atlanacağını ve modelin direk Android 6.0'a yükseltileceğini açıklamıştı, ancak son bilgiler ara güncellemenin de yayınlanacağını gösteriyor.
3 yıl
3,5b
1
12
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Xperia C4, Marshmallow'dan önce Android 5.1 güncellemesini de alacak

Japon üretici Sony, 2015 yılının Ekim ayında Android 6.0 Marhsmallow için hazırladığı güncelleme planını kullanıcılarla paylaşmıştı. Yol haritasında dikkat çeken önemli detaylardan birisi de 4 modele Android 5.1 güncellemesi yayınlamayarak doğrudan Android 6.0'a güncelleme planıydı. 
Ortaya çıkan yeni ekran görüntüsü bu planın biraz değişmiş olabileceğini gösteriyor. Görselde direk olarak Android 6.0'a güncellenmesi planlanan Xperia C4 modelinin Android 5.1 güncellemesiyle çalıştığı görülüyor. Sony'nin bu hamlesinin sebebi henüz bilinmiyor ancak Android 6.0'ın planlanandan fazla gecikecek olması ilk etapta 5.1'in yayınlanmasına sebep olmuş olabilir.
Xperia C4'ün de kendi içerisinde çok çeşitli modellere sahip olduğunu hatırlatalım. Bu güncelleme belki de tüm modeller için yayınlanmayacağından şirket tarafından duyurulmamış olabilir. Şimdilik C4 ve C4 Dual'in E5343 modeli için yayınlanan Android 5.1 sürümünün OTA güncellemesi bildirimleri de kullanıcılara ulaşmaya başladı. Android 6.0'ın ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz net bir bilgi yok.
 
Xperia C4, Marshmallow'dan önce Android 5.1 güncellemesini de alacak

http://www.gsmarena.com/sony_xperia_c4_gets_android_51_update_even_if_it_was_supposed_to_jump_straight_to_60-news-16102.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xtrud 3 yıl
C5'ede geldi. Ayrıca görseldeki cihaz Xperia Z1 ne alaka?
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknode 3 yıl en beğenilen
Bahsi geçen cihaz C4, görsel Z1 . Acayip bir forum oldu burası.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Guzel işte Sony i bu konuda tebrik ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LynxPR 3 yıl
Beyler bende E5303 sürümü var C4'ün.Tahmini ne zaman gelir 5.1 güncellemesi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
Zaten (AOSP) yakın bir arayüz kullanıyorlar niçin hala bu kadar bekletiyorlar anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 3 yıl
Sony 5.1 Verir. 6.0 için de vaktim olursa Veririm demiş... Umarım 6.0 da çabuk bir şekilde verir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 3 yıl
mediateklere de verdi ya helal olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nelasq 3 yıl
Arkadaşlar iyimisiniz resimdeki c4
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Uçan Fin 3 yıl nelasq
Konu ilk açıldığında Z1 vardı sonradan değiştirmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pi 3 yıl
C5 ultraya ne zaman gelecek acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 3 yıl
C4 resmi bulamadınız mı?
Z serisi içinde M hala çıkmadı, Ocak'ta başlayacaktı hala bir şey yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 3 yıl
C5'ede geldi. Ayrıca görseldeki cihaz Xperia Z1 ne alaka?
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknode 3 yıl
Bahsi geçen cihaz C4, görsel Z1 . Acayip bir forum oldu burası.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3478 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sony, android güncellemeleri ve
6 etiket daha android 6.0 xperia c4 android 5.1 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Apple Watch 2 beklenenden daha geç tanıtılabilir 3 yıl Microsoft HoloLens hakkında yeni detaylar 3 yıl Akıllı telefon sektörü büyümeye devam ediyor 3 yıl 2015'in en çok satan oyunu Call of Duty: Black Ops 3 oldu 3 yıl Intel'in geçen yıl son çeyrek raporlarında durgunluk belirtileri 3 yıl AMD Polaris grafik mimarisi iki kategoriye bölündü 3 yıl Microsoft Word Flow klavyesi, iOS ve Android'e geliyor 3 yıl Windows 10, anketlere olumlu olarak yansıyor 3 yıl Netflix, Punisher dizisi için hazırlıklara başladı 3 yıl Intel'in en güçlü 4 çekirdekli işlemcisi geliyor 3 yıl Apple Mac Pro bir oyun bilgisayarı olsaydı... İşte MSI Vortex! 3 yıl Snapdragon 820 yonga seti, Samsung ile daha avantajlı 3 yıl 9$'lık bilgisayar: CHIP 3 yıl Microsoft Lumia 650'nin fiyatı belli oldu 3 yıl Apple ücretsiz sağladığı iTunes Radio uygulamasını kaldırıyor 3 yıl Interact ile kişilerinizi etkili şekilde yönetin 3 yıl Yeni Olympus PEN-F fotoğraf makinesi ortaya çıktı 3 yıl Dropbox için çevrimdışı müzik uygulaması: Jukebox 3 yıl Mac platformunda Windows'u yüklemeden yazılımlarını çalıştırın 3 yıl İnsansı robot ATLAS, temizlik işlerini de öğrendi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Xperia C4, Marshmallow'dan önce Android 5.1 güncellemesini de alacak Sonraki Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı 3 yıl Compulab Airtop: 200Watt güç tüketen fansız bilgisayar sistemi 3 yıl Huawei P9 tasarım şeması ortaya çıktı 3 yıl Android uygulamaların istediği erişim izinlerinin kullanıcıları bunalttığı bilimsel olarak kanıtlandı 3 yıl Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor 3 yıl 2si1 "Hareketsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Fixstars'dan dünyanın ilk 13TB kapasiteli SSD ürünü 3 yıl Yahoo, 13.5 TB'lık veriyi akademik araştırma gruplarına sunuyor 3 yıl Seagate de 10TB HDD yarışına katılıyor 3 yıl iOS 9.3'de Night Shift özelliği nasıl aktif edilir? 3 yıl BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç) 3 yıl Taşınabilir mini sunucu bilgisayarı: Ocean 3 yıl Xiaomi, geçen yılı 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı 3 yıl Nvidia'dan üst seviye GeForce GTX satın alanlara Rise of the Tomb Raider hediyesi 3 yıl Foursquare yeni CEO’su ile artık para kazanmak istiyor 3 yıl Uber'e kendi memleketinde bir ceza daha kesildi 3 yıl Görme engelliler için özel tablet geliştirme çabaları yoğunlaşıyor 3 yıl Bu koltuklar oyun tutkunları için 3 yıl Google Play Store’a promosyon kodları geldi 3 yıl Samsung, Apple'ın ana OLED sağlayıcılarından olacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim