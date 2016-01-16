Xperia C4, Marshmallow'dan önce Android 5.1 güncellemesini de alacak

Japon üretici Sony, 2015 yılının Ekim ayında Android 6.0 Marhsmallow için hazırladığı güncelleme planını kullanıcılarla paylaşmıştı. Yol haritasında dikkat çeken önemli detaylardan birisi de 4 modele Android 5.1 güncellemesi yayınlamayarak doğrudan Android 6.0'a güncelleme planıydı.

Ortaya çıkan yeni ekran görüntüsü bu planın biraz değişmiş olabileceğini gösteriyor. Görselde direk olarak Android 6.0'a güncellenmesi planlanan Xperia C4 modelinin Android 5.1 güncellemesiyle çalıştığı görülüyor. Sony'nin bu hamlesinin sebebi henüz bilinmiyor ancak Android 6.0'ın planlanandan fazla gecikecek olması ilk etapta 5.1'in yayınlanmasına sebep olmuş olabilir.

Xperia C4'ün de kendi içerisinde çok çeşitli modellere sahip olduğunu hatırlatalım. Bu güncelleme belki de tüm modeller için yayınlanmayacağından şirket tarafından duyurulmamış olabilir. Şimdilik C4 ve C4 Dual'in E5343 modeli için yayınlanan Android 5.1 sürümünün OTA güncellemesi bildirimleri de kullanıcılara ulaşmaya başladı. Android 6.0'ın ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz net bir bilgi yok.

http://www.gsmarena.com/sony_xperia_c4_gets_android_51_update_even_if_it_was_supposed_to_jump_straight_to_60-news-16102.php