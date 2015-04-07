Xperia C4'ün yeni görseli sızdırıldı

Sony'nin son günlerde başı sızıntılar nedeniyle oldukça ağrıyor. Bir süredir Xperia Z4 modeli bir çok sızıntının hedefi olmuştu. Bu kez ise Xperia C4'e ait olduğu iddia edilen yeni görseller paylaşıldı.

Xperia C3 gibi orta seviyeye konumlandırılması beklenen Xperia C4'ün yine bu segmente uygun bir fiyata sahip olması bekleniyor. Cihazın MediaTek işlemciye sahip olması beklenirken, beyaz,siyah ve turkuaz renkleriyle çıkış yapacağı da söylentiler arasında. Çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor

Daha önce Xperia Cosmos adıyla anılan cihazın Xperia C3'ün devam modeli olması bekleniyor. Bu anlamda ön kameranın yine önemli olması bekleniyor. Sızdırılan görsellerde de ön kısımdaki flaş göze çarpıyor. Ayrıca cihazın genel görünümüne bakacak olursak köşelerin oldukça yuvarlatıldığını ve alt boşluğun inceltildiğini söyleyebiliriz.