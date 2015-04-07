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Xperia C4'ün yeni görseli sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,8b
1
34
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia C4'ün yeni görseli sızdırıldı
 
Sony'nin son günlerde başı sızıntılar nedeniyle oldukça ağrıyor. Bir süredir Xperia Z4 modeli bir çok sızıntının hedefi olmuştu. Bu kez ise Xperia C4'e ait olduğu iddia edilen yeni görseller paylaşıldı.
Daha önce Xperia Cosmos adıyla anılan cihazın Xperia C3'ün devam modeli olması bekleniyor. Bu anlamda ön kameranın yine önemli olması bekleniyor. Sızdırılan görsellerde de ön kısımdaki flaş göze çarpıyor. Ayrıca cihazın genel görünümüne bakacak olursak köşelerin oldukça yuvarlatıldığını ve alt boşluğun inceltildiğini söyleyebiliriz.

Xperia C3 gibi orta seviyeye konumlandırılması beklenen Xperia C4'ün yine bu segmente uygun bir fiyata sahip olması bekleniyor. Cihazın MediaTek işlemciye sahip olması beklenirken, beyaz,siyah ve turkuaz renkleriyle çıkış yapacağı da söylentiler arasında. Çıkış tarihi ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor

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ElPoderoso 4 yıl en beğenilen Elsa
Elsa

Samsung bile tip değiştirdi Sony hala aynı.

iyi olan şeyi neden değiştirsin? Bir sürü marka ve model var dışarıda. Beğenmiyorsan seç beğen al. Sony Samsunglaşmak zorunda mı?

HTC' de değiştirmiyor ve doğrusunu yapıyor.
ElsaSamsung bile tip değiştirdi Sony hala aynı.iyi olan şeyi neden değiştirsin? Bir sürü marka ve model var dışarıda. B...
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elektrosenol 4 yıl
Samsung ' un tasarımlarına başından beri hiç alışamadım. Galaxy S III çıktığında gözüme biraz hoş gelmişti ta ki Xperia V sahibi olana kadar. Bana göre hepsi Sony ' nin telefonlarının yanında oyuncak gibi kalıyor. Eskiden beri Sony Ericsson kullananlar bu markanın ne kadar devasa tasarımlara imza attığını bilir.
Samsung ' un tasarımlarına başından beri hiç alışamadım. Galaxy S III çıktığında gözüme biraz hoş gelmişti ta ki Xperia V sahibi olana kadar. Bana göre hepsi S...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Manchester United 4 yıl
Bence tasarım güzel.
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XPS-J 4 yıl
Arkadaşlar Sony'nin selfie telefonu Xperia C4 tanıtıldı... xperiaforce.com/...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gael 4 yıl
Compact ın devamı sanırım, bakalım bunda pil durumu nasıl olacak.
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nzmaydin 4 yıl
Bence Sony tasarımları güzel. Benim bir sonraki telefon tercihim yine Sony olacak gibi görünüyor. Aslında Xperia Arc S deki tasarım olsa tadından yenmezdi Z4.
images.frandroid.com/...
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realblade 4 yıl nzmaydin
m4n14x

Bence Sony tasarımları güzel. Benim bir sonraki telefon tercihim yine Sony olacak gibi görünüyor. Aslında Xperia Arc S deki tasarım olsa tadından yenmezdi Z4.

images.frandroid.com/...

aynen katılıyorum hala da ha en tasarımını en beğendiğim telefondur aynı telefon güncel donanımla çıksa düşünmez alırdım
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acmtncy 4 yıl
sony'nin tasarımını güzel değişmesine gerek yok. yapılan makyajlar yeterli.
işin garibi sony'e tasarımı hakkında laf atanların samsung alıyor olması.
miilet samsung'dan şikayetçi çünkü tasarım kötüydü ve malzeme kalitesi düşüktü.
Yanıtla +1
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Teknode 4 yıl
Tasarımda Sony lider boşuna havlamasın kimse. Sony de kötü tasarım göremeyeceksiniz. Arkası oval tavaları kullanmaya devam edin.
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complete_ 4 yıl
sony artık tasarımdan vazgeçemez zira ne yaosa bişeye benzeyecek samsung,LG,htc demokrasi klıcı gibi tepelerin de..
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realblade 4 yıl
Sony e tasarım konusunda nasıl laf atabiliyorlar anlamıyorum bide samsung ile karşılaştırıyorlar sony nin tasarımı mükemmel mi hayır ama burda sony kullananların çoğu bu tasarım için alıyorlar bu telefonu adamlar güzel olan birşeyi neden bozsun ayrıca sony ericsson zamanındaki telefonlara bakın yine piyasanın en özgün tasarımları sony deydi en azından sony dandik plastik hissi vermiyor
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ounomaus 4 yıl
bence telefon güzel olmuş ama sony şu fiyat konusunda ne yapacak görelim hep pahallı olarak sundu piyasaya daha uygun ve rekabetçi fiyatlarda sunarsa samsung s mini serisi falan yalan olur ve daha kaliteli ürün insanlar kullanır
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Fenomenon 4 yıl
Sony'ye yasarım konusunda neden taş atıyorsunuz. Omnibalance şuanda en iyi tasarım. Zaten sony'nin en iyi yanı omnibalance tasarım ve Xperia arayüzü. O yüzden tasarım değişmesin. Tasarım değişsin diyenler muhtemel sony'nin mükemmel tasarımını kıskanıp çamur atanlar. Bu kadar kıskanmanıza gerek yok. Sizin telefonunuz dandikse biz napalım.
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bkadem 4 yıl
Alt boşluk azalmış ama üst boşlukta artmış :) Değişen bir şey yok yani.
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