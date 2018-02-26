Sony Xperia Ear Duo tanıtıldı! Xperia Ear Duo özellikleri

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Sony, yeni kablosuz kulaklığı Xperia Ear Duo’yu tanıttı. Xperia Ear Duo, geçtiğimiz yıl tanıtılan gürültü engelleyicili Xperia Ear ile hemen hemen benzer özelliklere sahip. Bu defa açık tipte tasarlanan yapı sayesinde müziğin sesine ek olarak çevresel sesleri daha net duyabileceğiniz çift dinleme deneyimi sunuyor.

Sony’nin yeni kulaklığı Android ve iOS platformlarında Google Assistant ve Siri ile iletişime geçebiliyor. Sesli uyarılar ile takvim, çağrı, haber gibi bildirimleri kulaklığa gönderebiliyor. Kafa hareketleri ve dokunma hareketleriyle müzik ve asistanlar ile etkileşime geçebiliyoruz.

Sony’nin Ar-Ge çalışmalarını yürüten Future Lab Program tarafından geliştirilen çift dinleme deneyimine The Spatial Acoustic Conductor adı veriliyor. Bu özellik sayesinde müziğin sesi kulağın arkasında oluşturuluyor ve halka şeklindeki kulaklık yanaklarından kulağa iletiliyor. Halka tasarımlı kulaklığın merkez noktası açıkta kalıyor. Kulağı çevreleyen Xperia Ear Duo’dan müziğin sesi, ortasındaki boşluktan da çevredeki sesler dinlenebiliyor.

Sony Xperia Ear Duo Fiyatı ve Çıkış tarihi

Sony’nin geçtiğimiz yıl tanıtılan Xperia Ear modelinde çevredeki sesi duymanızı sağlayan bir takım yazılımsal özellikler bulunuyordu. Xperia Ear Duo’da ise çevre sesi özelliği tasarımsal ve akustik yapıyla desteklendiği için çok daha iyi bir deneyim sunduğu söyleniyor. Toplantıdayken hem müziğe hem de konuşan kişinin sesinin net bir şekilde duyulduğu ifade ediliyor.

Kulaklık, 4 saate kadar kesintisiz müzik oynatabiliyor. Taşıma kutusu ile 3 saatlik ek pil süresi elde edilebiliyor. Sony Xperia Ear Duo, önceki modele göre 80 dolar daha yüksek fiyatı ile 280 dolara satışa sunuluyor. Cihaz, Mayıs ayının sonunda e-ticaret sitelerinde ve raflarda yerini alacak. Yurt dışında ön siparişler alınmaya başlandı.