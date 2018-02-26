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Sony Xperia Ear Duo tanıtıldı! Xperia Ear Duo özellikleri

Sony, yeni kablosuz kulaklığı Xperia Ear Duo'yu tanıttı. Çevredeki sesleri net bir şekilde duymayı sağlayanThe Spatial Acoustic Conductor özelliği ile öne çıkıyor. Xperia Ear Duo özellikleri ve fiyatı
1 yıl
2,2b
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4
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sony Xperia Ear Duo tanıtıldı! Xperia Ear Duo özellikleri
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Sony, yeni kablosuz kulaklığı Xperia Ear Duo’yu tanıttı. Xperia Ear Duo, geçtiğimiz yıl tanıtılan gürültü engelleyicili Xperia Ear ile hemen hemen benzer özelliklere sahip. Bu defa açık tipte tasarlanan yapı sayesinde müziğin sesine ek olarak çevresel sesleri daha net duyabileceğiniz çift dinleme deneyimi sunuyor.

Sony’nin yeni kulaklığı Android ve iOS platformlarında Google Assistant ve Siri ile iletişime geçebiliyor. Sesli uyarılar ile takvim, çağrı, haber gibi bildirimleri kulaklığa gönderebiliyor. Kafa hareketleri ve dokunma hareketleriyle müzik ve asistanlar ile etkileşime geçebiliyoruz.

Sony’nin Ar-Ge çalışmalarını yürüten Future Lab Program tarafından geliştirilen çift dinleme deneyimine The Spatial Acoustic Conductor adı veriliyor. Bu özellik sayesinde müziğin sesi kulağın arkasında oluşturuluyor ve halka şeklindeki kulaklık yanaklarından kulağa iletiliyor. Halka tasarımlı kulaklığın merkez noktası açıkta kalıyor. Kulağı çevreleyen Xperia Ear Duo’dan müziğin sesi, ortasındaki boşluktan da çevredeki sesler dinlenebiliyor.

Sony Xperia Ear Duo Fiyatı ve Çıkış tarihi

Sony’nin geçtiğimiz yıl tanıtılan Xperia Ear modelinde çevredeki sesi duymanızı sağlayan bir takım yazılımsal özellikler bulunuyordu. Xperia Ear Duo’da ise çevre sesi özelliği tasarımsal ve akustik yapıyla desteklendiği için çok daha iyi bir deneyim sunduğu söyleniyor. Toplantıdayken hem müziğe hem de konuşan kişinin sesinin net bir şekilde duyulduğu ifade ediliyor.

Kulaklık, 4 saate kadar kesintisiz müzik oynatabiliyor. Taşıma kutusu ile 3 saatlik ek pil süresi elde edilebiliyor. Sony Xperia Ear Duo, önceki modele göre 80 dolar daha yüksek fiyatı ile 280 dolara satışa sunuluyor. Cihaz, Mayıs ayının sonunda e-ticaret sitelerinde ve raflarda yerini alacak. Yurt dışında ön siparişler alınmaya başlandı.


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0MG90 1 yıl
Sony'nin şimdiye kadarki en iyi ve akıllı kulaklığı bu olabilir

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haberelectro 1 yıl en beğenilen
Sony ve diğerleri boşuna demiyoruz. Otomobilde mercedes neyse teknolojide sony dir.
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haberelectro 1 yıl en beğenilen
Sony ve diğerleri boşuna demiyoruz. Otomobilde mercedes neyse teknolojide sony dir.
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St Batuhan 1 yıl
Pahalı ve şarj konusu sıkıntılı. Ama lab'dan çıkma zaten yani daha deneysel bir olay ortadaki. Şahsen müzik için böyle bir cihazı öncelikli tutmazdım ama aslında bisiklette bile artı sağlayabilir. En azından ormanda falan bisiklet deneyiminde çevredeki kuş ve belki rüzgarın yapraklarda oluşturduğu seslerle uygun bir müzik ayrı zevk katar.
edit: videoyu izlemek anca kısmet oldu. Videoda bir nevi fikrimi kullanmışlar zaten. Başta yağmuru düşünüyordum ama sonra ormana giderken bisiklet ve ormanda fotoğraf çekerken ortam sesi ile su damlası güzel düşünülmüş.
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0MG90 1 yıl
Sony'nin şimdiye kadarki en iyi ve akıllı kulaklığı bu olabilir

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Kerim5100 1 yıl
Burada 1500 liradan aşağı olmayacağı için hayallerimizi yıktın Sony nalet olsun :(
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