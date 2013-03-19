Xperia SP ve L'nin Avrupa fiyatları netleşiyor

Sony'nin orta segemente yönelik olarak dün lanse ettiği iki yeni akıllı telefonu Xperia SP ve Xperia L'in son tüketici satış fiyatı netleşmeyi başladı.

Xperia Blog sitesinde yer alan bilgilere göre Xperia SP, Almanya ve İtalya'da 419 Avro; Xperia L ise 299 Avro'dan satışa sunuluyor. Hollanda da ise aynı telefonlar sırasıyla 399 Avro ve 279 Avro'dan alıcı bulacak.

Mevcut fiyatlandırmalar göz önüne alındığında Xperia SP'nin ülkelerdeki farklılıklar dolayısıyl 380-420 Avro, Xperia L'nin ise 260-300 Avro arasında bir satış fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu fiyatlandırmanın ülkemizdeki yansımasını ise zamanla göreceğiz.

http://www.xperiablog.net/2013/03/18/xperia-sp-and-xperia-l-european-pricing-revealed/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter