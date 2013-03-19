Xperia SP ve L'nin Avrupa fiyatları netleşiyor

Haber Editörü
Sony'nin orta segemente yönelik olarak dün lanse ettiği iki yeni akıllı telefonu Xperia SP ve Xperia L'in son tüketici satış fiyatı netleşmeyi başladı.
Xperia Blog sitesinde yer alan bilgilere göre Xperia SP, Almanya ve İtalya'da 419 Avro; Xperia L ise 299 Avro'dan satışa sunuluyor. Hollanda da ise aynı telefonlar sırasıyla 399 Avro ve 279 Avro'dan alıcı bulacak.
Mevcut fiyatlandırmalar göz önüne alındığında Xperia SP'nin ülkelerdeki farklılıklar dolayısıyl 380-420 Avro, Xperia L'nin ise 260-300 Avro arasında bir satış fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu fiyatlandırmanın ülkemizdeki yansımasını ise zamanla göreceğiz.
http://www.xperiablog.net/2013/03/18/xperia-sp-and-xperia-l-european-pricing-revealed/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Pişman olacağımı da nereden çıkardınız? Telefondan gayet memnunum? :)
Hızlı inceleme için:
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Mükemmel haber, gelmesi iyi oldu. 50 liralık hediye çekim var 1 haziranda o zaman alırım bir terslik olmazsa. :)
sen saçmalamışsın kardş zperia z 1500 xperia sp yi 10 katlar en iyisi sony nin 1300 lira olması sony türkiye için iflas demektir
xperia z nerede 1500 ? cihazın sony tr garantili fiyatı 1800 den aşağı değil şu an 1500 olanlar paralel ithalat o şekilde olursa zaten sp 1000 e de bulunur ama bence sony tr garantili xperia L 899 xperia sp 1200 e gelecektir
benc testlerınde hepsınde s3 den ıyı gozukuyo artı olarak adreno 320 daha ne olsun
soru yağmuruna tutalım :))
SP alırım diyordum ama 1200-1300 tl veremeyeceğim. L nin de tasarımı bir garip :s
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