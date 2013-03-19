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Xperia SP ve L'nin Avrupa fiyatları netleşiyor

6 yıl
3,2b
1
88
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Xperia SP ve L'nin Avrupa fiyatları netleşiyor

Sony'nin orta segemente yönelik olarak dün lanse ettiği iki yeni akıllı telefonu Xperia SP ve Xperia L'in son tüketici satış fiyatı netleşmeyi başladı.

Xperia Blog sitesinde yer alan bilgilere göre Xperia SP, Almanya ve İtalya'da 419 Avro; Xperia L ise 299 Avro'dan satışa sunuluyor. Hollanda da ise aynı telefonlar sırasıyla 399 Avro ve 279 Avro'dan alıcı bulacak.
Mevcut fiyatlandırmalar göz önüne alındığında Xperia SP'nin ülkelerdeki farklılıklar dolayısıyl 380-420 Avro, Xperia L'nin ise 260-300 Avro arasında bir satış fiyatına sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu fiyatlandırmanın ülkemizdeki yansımasını ise zamanla göreceğiz.

http://www.xperiablog.net/2013/03/18/xperia-sp-and-xperia-l-european-pricing-revealed/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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talerk 6 yıl en beğenilen
xperia sp 1299 tl xperia l 999 tl olur
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unflattering 6 yıl
Ekranın Tft olması sizce de sıkıntı değil mi?
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unflattering 6 yıl
Açikçasi beni burada düşündüren iki nokta var. Birincisi dahili hafizanin düşük oluşu ama bu da fazla problem değil root+voib kurtarir sanirim. Ikincisi ram android işlemine göre biraz düşük kalma ihtimali var ama sony şuan strateji olarak orjinal android arayüze ufak dokunuşlar yaparak hem güncelleme sorununu hem de bu tip ram sikintisini falan aşmayi düşünüyordu. Umarim en kisa zamanda geniş bir alici kitlesi tarafindan tercih edilir. Fiyati bence pahali değil sonuçta s3ten daha iyi bir cihazdan bahsediyoruz.
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mshysteria 6 yıl
stevejones

son pısmanlık fayda etmeyecek ama ne dıyelım hayırlısı olsun ıyı gunlerde kullan..

Pişman olacağımı da nereden çıkardınız? Telefondan gayet memnunum? :)
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kırmızı panda 6 yıl
Xperia L ne zaman gelir acaba? 1000 liranın altında olur umarım. Ekranı keşke daha sağlam olsaymis.
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hEro_ 6 yıl
Xperia L 950 TL olacak. (Sadece tahmin.)

Hızlı inceleme için:
youtube.com/...
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unflattering 6 yıl
Ben bu cihazı kesin alıyorum.
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unflattering 6 yıl
Hepsiburada da xperia sp 1249TL
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mshysteria 6 yıl unflattering
unflattering

Hepsiburada da xperia sp 1249TL

Mükemmel haber, gelmesi iyi oldu. 50 liralık hediye çekim var 1 haziranda o zaman alırım bir terslik olmazsa. :)
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DH Misafiri 6 yıl
talerk
xperia sp 1299 tl xperia l 999 tl olur

sen saçmalamışsın kardş zperia z 1500 xperia sp yi 10 katlar en iyisi sony nin 1300 lira olması sony türkiye için iflas demektir
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emrecelik85 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

talerk

xperia sp 1299 tl xperia l 999 tl olur


sen saçmalamışsın kardş zperia z 1500 xperia sp yi 10 katlar en iyisi sony nin 1300 lira olması sony türkiye için iflas demektir

xperia z nerede 1500 ? cihazın sony tr garantili fiyatı 1800 den aşağı değil şu an 1500 olanlar paralel ithalat o şekilde olursa zaten sp 1000 e de bulunur ama bence sony tr garantili xperia L 899 xperia sp 1200 e gelecektir
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stevejones 6 yıl
Sunuda anlamadım neden L dekı exmor rs sensor SP de yok ve de alt modellerde bıle olan cızılmeye dayanıklı cam xperıa L de yok halbukı ıkısıde orta ya da orta ust sınıfa aıt modeller.bu arada soyluyorum SP 1300u gecmeyecek Turkıyede
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cryzboy43 6 yıl
teknobah
Angelica
teknobah YA TAMAM HERŞEY GÜZEL DE BİRİ BANA ŞUNUN CEVABINI BURADAN YADA PMDEN VERSİN: -BİLDİĞİNİZ ÜZRE ARTIK ANDROİD 4.1LE BERABER SD KARTA UYGULAMA YÜKLEYEMİYORUZ. O YÜZDEN DAHİLİ HAFIZA ÇOK ÖNEMLİ. FAKAT BUNDA DAHİLİ HAFIZA SADECE 8 GB. ONUN DA ZATEN SADECE 3.5-4 GBSİ KULLANICIYA KALIYOR. PEKİ BU 3.5-4 GB NEYE YETECEK? BİR DE FİYATI ÇOK YÜKSEK. ŞU ANDA KAMPANYALARLA 1250 TLYE GALAXY S3 ALINIYOR. EĞER SP DE BU FİYAT BANDINDA OLURSA TRDE BEN PEK SATILACAĞINI ZANNETMİYORUM.
SP donanim olarak S3 sen daha iyi.
HOCAM NASIL DAHA İYİ. KIZDIRMAYIN ADAMI. BİR DE HEHEEHEHHE ÖYLE. SEN DİĞER SORUMA CEVAP VER!!!

benc testlerınde hepsınde s3 den ıyı gozukuyo artı olarak adreno 320 daha ne olsun
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hEro_ 6 yıl
Sony Türkiye FB sayfası : facebook.com/...

soru yağmuruna tutalım :))

SP alırım diyordum ama 1200-1300 tl veremeyeceğim. L nin de tasarımı bir garip :s
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kaga55 6 yıl
sony L yi bekliyoruz . Sony türkiye uyuma
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-OD- 6 yıl
bir gelişme yokmu yahu
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