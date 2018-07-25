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Xperia XZ3, dünyanın en yüksek çözünürlüklü mobil kamera sensörüyle gelebilir

Sony, yeni amiral gemisi Xperia XZ3'te dünyanın en yüksek çözünürlüklü mobil kamera sensörü IMX586 kullanabilir. Eğer iddialar doğruysa Xperia XZ3, kamerasıyla fark yaratacak.
10 ay
2,8b
1
10
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Xperia XZ3, dünyanın en yüksek çözünürlüklü mobil kamera sensörüyle gelebilir
Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonlar için geliştirdiği dünyanın en yüksek çözünürlüklü IMX586 isimli görüntü sensörünü duyuran Sony, yeni kamera sensörünü ilk defa Xperia XZ3 modelinde kullanabilir. 

Xperia XZ3, IMX586 imzası taşıyabilir

Daha önce çift kamera kuruluma sahip olacağı iddia edilen Xperia XZ3'ün ortaya çıkan render görselleri bu iddiaları çürüttü. GFXBench veritabanında ortaya çıkan bilgiler de Xperia XZ3'ün tek bir kamera sensörüne sahip olacağını ve bu sensörün 47 MP çözünürlüğünde olacağını gösteriyor. 
H8416 model numarasıyla ortaya çıkan telefonun Xperia XZ3 olduğu ve Sony IMX586 görüntü sensörü ile geleceği tahmin ediliyor. 48 Effective MP (8000 x 6000) çözünürlüklü bu kameranın özelliklerini hatırlayacak olursak; 0.8 mikron büyüklüğünde piksellerin kullanıldığı CMOS sensörü, artan yüksek çözünürlükle birlikte dijital zoom yapıldığı zamanlarda bile fotoğrafların kalitesi düşmüyor. Ayrıca Quad Bayer 2x2 dizilimine sahip IMX586 sensörü, bu sayede 1.6 µm büyüklüğündeki piksellere sahip 12MP sensöre düşen ışık ile eşdeğer.
Ayrıca daha yüksek ışık hassasiyete sahip IMX586 görüntü sensörü, rakiplerine kıyasla daha az kamera çıkıntısına sahip. 

https://sumahoinfo.com/post-24806 Yorum Yaz
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OverClocK1ng 10 ay en beğenilen
Sony o sensörü başkalarına satar. Onlar da alıp daha iyi kameralı cihazlar yaparlar.
Sony'nin kendisi de yine kendi sensörüyle daha kötü kamera yapar.
Diğerleri konuşur , Sony yapar. it's Sony
make.believe. Ama inanamıyorum işte nedense...
Sony o sensörü başkalarına satar. Onlar da alıp daha iyi kameralı cihazlar yaparlar.Sony'nin kendisi de yine kendi sensörüyle daha kötü kamera yapar.Di...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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deoks 10 ay
Sensör kadar yazılım da önemli. Piyasadaki neredeyse tüm sensörleri sony sağlıyor ama en iyi fotoğrafı sony telefonlar çekmiyor işte.
Yanıtla +11
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0MG90 10 ay
"Sony kondoso oyo kollonomoyor" diyenlere gelsin



1 Yanıt Yanıtla +2
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High Sierra 10 ay 0MG90
Sony inatla geriden geldiği için her konuda diz çöküyor diğer firmalara.
Pil konusunda her yeni nesilin pil kapasitesi küçüldü.
O iddia dediğiniz durum Z2 Z3 Z3+ zamanında kabul görmüş bir durumdu.
4K video çekerken fenalık geçiren, arka camı canı sıkılınca düşen Z2'den bahsetmeye gerek bile yok. Sony'nin kullanıcıdan özürü Z3 serisini çıkarmak oldu.
Suya dayanıklılık diyip yanıp tutuştu, tasarımın sebebinin bu olduğunu empoze etmeye çalıştı. Bir baktı ki su kaçırmalar arttı hemen IP standartını göz önüne sundu.
Root sonrası kamera yazılımı iyiden iyiye bozan bu cihazlardan söz etmeye gerek bile yok.
Tasarım olarak 8 nesil aynı tasarım kullandı. (Z-Z5, XZ-XZ1) XZ2 ile yine idare eder diyebileceğimiz tasarımı da berbat etti.
Japonların neden Sony sevmediğini soruyorlar bir de ısrarla. Asıl uzun süre neden biz Sony'e kucak açmışız onu sormamız gerekiyor.
Anlaşılan ortaklık zamanında bu işi götüren Ericsson'du. Arc S ile Neo'nun tasarımı derim ve susarım. Keşke Ericsson satın almış olsaydı bu hisseleri Sony'den.
1 Yanıt Yanıtla +3
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Guest-3EF6E5B67 10 ay
Gelse ne olucak ? O aptal kalas gibi tasarımla
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OverClocK1ng 10 ay en beğenilen
Sony o sensörü başkalarına satar. Onlar da alıp daha iyi kameralı cihazlar yaparlar.
Sony'nin kendisi de yine kendi sensörüyle daha kötü kamera yapar.
Diğerleri konuşur , Sony yapar. it's Sony
make.believe. Ama inanamıyorum işte nedense...
1 Yanıt Yanıtla +27
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terimer 10 ay OverClocK1ng
Illa her Sony Xperia haberine bu sekilde yorum yazmak zorunda misin ? :-) En buyuk Sony dusmani kesildin basimiza ;-D
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GeçerkenUğradı 10 ay
Koskoca Sony zamanın ötesinde sensör üretiyor ama kendi yazılımını yapmaktan aciz plaj kumu gibi görüntüler ortaya çıkıyor Samsung veya Apple gibi yazılım üretse inanın öyle şeyler ortaya çıkar ki firmalara vermiş olduğu sensörlerin performansı yarıda (%50) ama yazılımla tamamlıyorlar diğer firmalar işte Sony eksikliği bu.
Carl Zeiss ile birleşse nokia eski kamera yazılımdaki grup gelse Sony firmasına akla gelmeyecek teknoloji ortaya çıkar ama nerde nato mermer nato kafa
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deoks 10 ay
Sensör kadar yazılım da önemli. Piyasadaki neredeyse tüm sensörleri sony sağlıyor ama en iyi fotoğrafı sony telefonlar çekmiyor işte.
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