Xperia XZ3, dünyanın en yüksek çözünürlüklü mobil kamera sensörüyle gelebilir

Geçtiğimiz günlerde akıllı telefonlar için geliştirdiği dünyanın en yüksek çözünürlüklü IMX586 isimli görüntü sensörünü duyuran Sony, yeni kamera sensörünü ilk defa Xperia XZ3 modelinde kullanabilir.

Xperia XZ3, IMX586 imzası taşıyabilir

Daha önce çift kamera kuruluma sahip olacağı iddia edilen Xperia XZ3'ün ortaya çıkan render görselleri bu iddiaları çürüttü. GFXBench veritabanında ortaya çıkan bilgiler de Xperia XZ3'ün tek bir kamera sensörüne sahip olacağını ve bu sensörün 47 MP çözünürlüğünde olacağını gösteriyor.

H8416 model numarasıyla ortaya çıkan telefonun Xperia XZ3 olduğu ve Sony IMX586 görüntü sensörü ile geleceği tahmin ediliyor. 48 Effective MP (8000 x 6000) çözünürlüklü bu kameranın özelliklerini hatırlayacak olursak; 0.8 mikron büyüklüğünde piksellerin kullanıldığı CMOS sensörü, artan yüksek çözünürlükle birlikte dijital zoom yapıldığı zamanlarda bile fotoğrafların kalitesi düşmüyor. Ayrıca Quad Bayer 2x2 dizilimine sahip IMX586 sensörü, bu sayede 1.6 µm büyüklüğündeki piksellere sahip 12MP sensöre düşen ışık ile eşdeğer.

Ayrıca daha yüksek ışık hassasiyete sahip IMX586 görüntü sensörü, rakiplerine kıyasla daha az kamera çıkıntısına sahip.

https://sumahoinfo.com/post-24806