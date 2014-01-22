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Xperia Z Ultra artık resmi olarak tablet versiyonuna sahip

5 yıl
5,3b
1
23
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z Ultra artık resmi olarak tablet versiyonuna sahip
Sony'nin en büyük boyutlu akıllı telefonu olan Xperia Z Ultra, bir süredir internete sızan bilgilerden sonra resmi olarak tablet versiyonuna kavuştu.

Xperia Z Ultra'da 6.4 inçlik Full HD bir ekranı olmasına rağmen boyut itibariyle 7 inçlik tabletlere yaklaşmaktaydı. Sony'nin akıllı telefon pazarında fazla ilgi görmeyen cihazına tablet pazarında da bir şans vermek istediği belirtiliyor. 

Xperia Z Ultra, sadece WiFi versiyonu ile Cuma günü itibariyle şimdilik sadece Japonya'da satışa sunulacak. Modelin ayrıca LTE destekli bir versiyonu da olacak.

Tablet versiyonunda donanım anlamında değişen birşey yok. Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 3050mAh batarya, flaşsız 8MP çözünürlükte arka kamera, 6.5mm kalınlık şeklinde özelliklerini saymak mümkün. Xperia Z Ultra WiFi yaklaşık 500$ fiyat etiketine sahip. Global dağıtımı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.

http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201401/14-0122/ Yorum Yaz
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kingarthasilker 5 yıl en beğenilen
o paraya ipad mini retina alırım ben adamlar haklı eksiler gelsin
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Jacobıan 5 yıl
tablet dedin mi ios gerisi yalan
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n.emre 5 yıl
Çeşitliliğin zararı kime ki birinin ihtiyacı olacak ve alacak belki. Ben z ultra almayı düşünüyorum wifi olanını değil evet ama sırf fiyat farkından dolayı tercih etmek isteyen olacaktır. tablete göre taşınmasının çok daha kolay olacağını unutmamak gerek. basitinden omuz çantanızda bile taşıyabilirsiniz.
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interestedintech33 5 yıl
İnceliği, kullanılan malzeme kalitesi ve işçiliği ile çok başarılı bir model. Fakat boyut olarak phablet denilebilecek büyüklükte değildi(Note 3 küçücük kalıyordu yanında), tablete telefon özelliği konulmuş gibiydi ve fiyatı da bir tablet için çok pahalıydı. Şimdi 1000 lira gibi bir fiyatla satılırsa istediği satış rakamlarına ulaşır bana kalırsa
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Guaire 5 yıl interestedintech33
Tablet Z ile neredeyse aynı fiyatta. En az 1400TL olur.
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kingarthasilker 5 yıl en beğenilen
o paraya ipad mini retina alırım ben adamlar haklı eksiler gelsin
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GetSomeRest 5 yıl
Şöyle gerçek kalemlere benzeyen ince uçlu stylus kalem yapsalar çok güzel resim yapılır, yazı yazılır.
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wolf silver 5 yıl
cok pahalı.. hıc bır yonu ıle bu ıpad kadar olamaz.. bır androıd kllanıcısı olarak soyluyorum.. sony sırf bızde phablet cıkarabılıyoruz dıye bunu cıkardı.. yanılmıyorsam galaxy note 3 rakıp olarak cıkarmıstı.. ancak kesınlıkle bır note kadar ne tutar nede begenılır.. tablet olarak kullansan olmuyor, telefon olarak kullansan kullanılamıyor.. emınım sony de bunu nıye cıkardıgını bılmıyordur.. komık olan tarafıda flaşsız gelmesı
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Guaire 5 yıl wolf silver
400$ olsaydı cazip olurdu. Ipad Mini Wifi 16GB 399$. Ipad'e tercih edilecek özellikleri var aslında, ama bu fiyata zor.

Bu tabletin güzel yanları var, ama o fiyatı makul kılacak derecede değil. Kaç kişi "Wifi only" bir cihaza 500$ vermeye razı gerçekten? Biraz daha koyar, amiral gemisi bir telefon alırsın. Ya da daha ucuza 440$'a Huawei Ascend Mate 2 gibi bir alternatif var.

T2 Ultra çıkardı. 550$'a Cortex-A7 Snapdragon 400, Adreno 306, 1GB RAM, 8GB ROM veriyor. Neredeyse giriş seviyesi özellikleri amiral gemisi seviyesi fiyatla sunuyor.


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Fenomenon 5 yıl
çok gereksiz bir ürün olmuş. o fiyata en kral tablet alınır ne gerek var buna
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mehmedaltair 5 yıl
Tabletler küçülüyor telefonlar büyüyor
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kpln04 5 yıl
kurşun kalem mi la o
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Guaire 5 yıl
52000 yen (496$) çıplak fiyatı.
3000 yen (29$) magnet şaj doku.
2000 yen (19$) stylus kalem.
20000 yen (191$) power cover.

Burda 1400-1500TL olur.

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Technotronic 5 yıl kpln04
kpln04

kurşun kalem mi la o


Evet ekranını kurşun kalemle kullanabiliyorsun.
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alp0007 5 yıl
Xperia Z Ultra 2 den ümitliyim
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