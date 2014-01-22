Xperia Z Ultra artık resmi olarak tablet versiyonuna sahip

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Sony'nin en büyük boyutlu akıllı telefonu olan Xperia Z Ultra, bir süredir internete sızan bilgilerden sonra resmi olarak tablet versiyonuna kavuştu.
Xperia Z Ultra'da 6.4 inçlik Full HD bir ekranı olmasına rağmen boyut itibariyle 7 inçlik tabletlere yaklaşmaktaydı. Sony'nin akıllı telefon pazarında fazla ilgi görmeyen cihazına tablet pazarında da bir şans vermek istediği belirtiliyor.
Xperia Z Ultra, sadece WiFi versiyonu ile Cuma günü itibariyle şimdilik sadece Japonya'da satışa sunulacak. Modelin ayrıca LTE destekli bir versiyonu da olacak.
Tablet versiyonunda donanım anlamında değişen birşey yok. Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD girişi, 3050mAh batarya, flaşsız 8MP çözünürlükte arka kamera, 6.5mm kalınlık şeklinde özelliklerini saymak mümkün. Xperia Z Ultra WiFi yaklaşık 500$ fiyat etiketine sahip. Global dağıtımı konusunda ise herhangi bir bilgi yok.
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201401/14-0122/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu tabletin güzel yanları var, ama o fiyatı makul kılacak derecede değil. Kaç kişi "Wifi only" bir cihaza 500$ vermeye razı gerçekten? Biraz daha koyar, amiral gemisi bir telefon alırsın. Ya da daha ucuza 440$'a Huawei Ascend Mate 2 gibi bir alternatif var.
T2 Ultra çıkardı. 550$'a Cortex-A7 Snapdragon 400, Adreno 306, 1GB RAM, 8GB ROM veriyor. Neredeyse giriş seviyesi özellikleri amiral gemisi seviyesi fiyatla sunuyor.
3000 yen (29$) magnet şaj doku.
2000 yen (19$) stylus kalem.
20000 yen (191$) power cover.
Burda 1400-1500TL olur.
Evet ekranını kurşun kalemle kullanabiliyorsun.
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