Xperia Z2 Avrupa fiyatı netleşiyor





Sonynin dün lanse ettiği yeni amiral gemi modeli Xperia Z2 ile ilgili Avrupada nasıl bir fiyatlandırma yapılacağı da yavaş yavaş belli olmaya başladı.





Sony Mobile tarafından yapılan duyuruda bazı Avrupa ülkelerinde modelin piyasaya sunulacağı fiyat detaylandırıldı. Buna göre Mart ayında piyasaya çıkacak olan cihazın fiyatı ülkeye ve vergilere göre 599-699 Avro arasında değişiyor.





Örneğin Almanyada 600 Avro fiyat biçilen Xperia Z2, Fransa, İtalya ve İspanya'da 700 Avroya çıkıyor. Hollanda'da 650 Avro, İsveç'de 667 Avro şeklinde fiyatlandırma mevcut. Ülkemize baktığımızda ise dövüz kurlarındaki artışın da etkisiyle 2200TL seviyesinden giriş yapacağı tahmininde bulunabiliriz.





Xperia Z2 modelinde hatırlanacağı üzere 2.3GHz hızındaki dört çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti, 5.2 inçlik Live Colour LED destekli Full HD ekran, 3GB RAM, 20.7MP çözünürlüğündeki arka kamera, 4K video kaydı, 3200mAh gücünde batarya, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 8.2mm kasa kalınlığı şeklinde özellikler yer almaktaydı.

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z2-European-prices-revealed-European-wallets-scream_id53036