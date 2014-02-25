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Xperia Z2 Avrupa fiyatı netleşiyor

5 yıl
12,8b
1
85
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z2 Avrupa fiyatı netleşiyor

Sonynin dün lanse ettiği yeni amiral gemi modeli Xperia Z2 ile ilgili Avrupada nasıl bir fiyatlandırma yapılacağı da yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Sony Mobile tarafından yapılan duyuruda bazı Avrupa ülkelerinde modelin piyasaya sunulacağı fiyat detaylandırıldı. Buna göre Mart ayında piyasaya çıkacak olan cihazın fiyatı ülkeye ve vergilere göre 599-699 Avro arasında değişiyor.

Örneğin Almanyada 600 Avro fiyat biçilen Xperia Z2, Fransa, İtalya ve İspanya'da 700 Avroya çıkıyor. Hollanda'da 650 Avro, İsveç'de 667 Avro şeklinde fiyatlandırma mevcut. Ülkemize baktığımızda ise dövüz kurlarındaki artışın da etkisiyle 2200TL seviyesinden giriş yapacağı tahmininde bulunabiliriz. 

Xperia Z2 modelinde hatırlanacağı üzere 2.3GHz hızındaki dört çekirdekli Snapdragon 800 yongaseti, 5.2 inçlik Live Colour LED destekli Full HD ekran, 3GB RAM, 20.7MP çözünürlüğündeki arka kamera, 4K video kaydı, 3200mAh gücünde batarya, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, 8.2mm kasa kalınlığı şeklinde özellikler yer almaktaydı. 

http://www.phonearena.com/news/Sony-Xperia-Z2-European-prices-revealed-European-wallets-scream_id53036 Yorum Yaz
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blank42 5 yıl en beğenilen
XPeria Z = 2013 Şubat
Xperia Z1 = 2013 Eylül
Xperia Z2 = 2014 Mart
1 yıl 1 ay içinde 3 Amiral Gemisi Telefon!
Bu bana göre yapılmaması gereken bir hatadır
XPeria Z = 2013 ŞubatXperia Z1 = 2013 EylülXperia Z2 = 2014 Mart1 yıl 1 ay içinde 3 Amiral Gemisi Telefon!Bu bana göre yapılmaması gereken bir ...
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4 Yanıt Yanıtla +69
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infom@n 5 yıl
2000 TL den aşağı bir rakam beklemiyordum ama çok pahalı be arkadaş 2200 TL boncuk değil. Bizim babamız aradığında "Sıfırladın mı?" diye sormuyor, "Geçinebiliyor musun? diye soruyor. Her şeye rağmen mantıken en az 2 yıl sorunsuz kullanılacak bir telefon. Kamera iyi, kasa gerçekten iyi, ekran iyi gibi duruyor, ebat iyi, donanım iyi, pil iyi.
2000 TL den aşağı bir rakam beklemiyordum ama çok pahalı be arkadaş 2200 TL boncuk değil. Bizim babamız aradığında "Sıfırladın mı?" diye sormuyor, "Geçinebiliyo...
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1 Yanıt Yanıtla +41
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narayan 5 yıl
Herşey gelişiyor, katlanıyor. Bir bu 16Gb hafıza sabit.
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1 Avatar
hakangündüz 5 yıl
Arkadaşlar bu cihaz z2 bu ay satışa sunulabilir mi acaba çünkü hepsisony.com/...

da ürün yolda yazmakta artıkkk.. bu ay girerse kesin beklerımmm
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CorelDraw04 5 yıl hakangündüz
hakangündüz

Arkadaşlar bu cihaz z2 bu ay satışa sunulabilir mi acaba çünkü hepsisony.com/...

da ürün yolda yazmakta artıkkk.. bu ay girerse kesin beklerımmm

o firma doğru bir firma değil bir sürü arkadaşımızı magdur etti.önsipariş verip adamların telefonlarını vermiyor.
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clopin 5 yıl
İphone yeni modelide artık 3 binden başlar alıştık bu fiyatlara
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DH Misafiri 5 yıl
TeufeL-07ciğim bak adamlar test etmiş ekranı mükemmel renk doğruluğu,geniş renk gamı falan diyor bi oku cahil cahil konuşma... phonearena.com/...
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cosette 5 yıl
Bence telefonun tek eksisi ekran üzerinde bulunan sanal tuş.
Bence sanal tuş yerine kapasitif tuş koysalar daha iyi olur. Hemde alttaki siyah çerçeve bir işe yaramı olur ve göze batmaz.
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cosette 5 yıl
Bence telefonun tek eksisi ekran üzerinde bulunan sanal tuş.
Bence sanal tuş yerine kapasitif tuş koysalar daha iyi olur. Hemde alttaki siyah çerçeve bir işe yaramı olur ve göze batmaz.
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TeufeL-07 5 yıl
Her çıkarttığı modeldeki ekranlara janjanlı janjanlı isimler takıyorlar, günün sonunda en dandik gösteren ekran oluyor. İsim bulmak in harcadıkları çabayı keşke ekran kalitesine harcasalar.
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DH Misafiri 5 yıl
Wolfsilver sen S5 alırsın tatlı hanımlara göre her rengi var şıkır şıkır
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ploto 5 yıl
z2 çıktıktan sonra z1 piyasadan çıkacaktır bence
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VlknFX 5 yıl
4k video çekim yapan bir telefonun ve 20 megapixsel fotoğraf çekebilen ki yüksek kalitede 6 7mb olur diye tahmin ediyorum jpg dosyaların 16 gb depolama ile gelmesi ki 4 gb sistem için ayrılmış ve günümüzde 2 gb ve 4 gb arası oyunlarında ki birde bu arkadaş sony ps sertifikası ve oyun oynama özğürlüğü sunacak 32 gb olmalıydı çıkış bukadar uğraş vermiş oda olsa mükemmel olurdu ve 1 yılda 3 amiral gemi çıkarma mükemmel olur
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Technotronic 5 yıl
Bence fiyatlar bu şekilde olmalı.

xperia z2 : 1999 tl
xperia z1 : 1799 tl
xperia z : 1499 tl
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bigbooss 5 yıl
fiyatına laf eden arkadaşlar galaxy s serisi de bu fyiatlara yakın şekilde gelmiyor mu ?
bir arkadaşın dediği gibi 1 yıl 3 ay içinde 3 tane amiral model çıkarmak büyük hata ama sony bunu beklediği satışı yapamadığı için yapıyor eminim.
xperia z modeli nisbeten tutuldu ve zaten eylüle kadar başka model çıkmadı (biraz daha bekleyebilirdi) z1 çıktı beklenen satış olmayınca yeni model çıkartmaya hazırlandılar hemen. bu model tutarsa uzun süre yeni bir amiral model çıkmayacaktır . tutmaz ise sony denemeye devam edecek malesef....
htc de aynısını yapmıyor mu ? beklenen satşı olmuyor hemen one x ' in arasından hemen one x+ çıkartıyor ,
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DH Misafiri 5 yıl
hayırlısı
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