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Xperia Z2 Compact sertifika onaylarında görünmeye başladı

5 yıl
587
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49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z2 Compact sertifika onaylarında görünmeye başladı

Sony'nin amiral gemi modellerinin bir nevi mini versiyonu kabul edilen Compact geleneği ilk olarak Z1 Compact ile başlamıştı. Firmanın bu geleneği Z2 ile de devam ettireceği iddia ediliyor.

ABD haberleşme komisyonu FCC onaylarında ve Japon tedarikçi Moumantai stoklarında ortaya çıkan bilgiler muhtemel bir Z2 Compact modelinin yolda olduğunu gösteriyor. Altair kod adlı cihaz her iki kaynakta da SO-04F model numarasına sahip. 

Ortaya çıkan görsellerde Altair kod adlı modelin Z1 Compact ile hemen hemen aynı olduğu dikkatlerden kaçmamış. Z2 Compact modelinin ilk nesle göre bir miktar daha büyük olacağı tahmin ediliyor. Z1 Compact'ta yer alan plastik alaşımlı kasa yeni modelde yerini anodize edilmiş metale bırakıyor. Arka tarafta 20.7MP Exmor RS kamera sensörü ve G Lens özelliklerinin yer aldığı görülüyor. 

Donanım hakkında fazla bir bilgi olmasa da cihazın Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB yongaseti, suya ve toza dayanıklılığı ifade eden IP55/IP58 sertifikası, 3GB RAM, daha yüksek kapasiteli bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor. Ekran boyutu hakkında bir bilgi bulunmuyor. 

Altair kod adlı modelin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak ilk neslin aksine bu kez lansman sonrasında hemen global olarak satışa sunulacağı belirtiliyor.

http://www.xperiablog.net/2014/04/03/xperia-z2-compact-altair-passes-through-the-fcc/ Yorum Yaz
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General. 5 yıl en beğenilen
Banka olsa bu cihazlara para yetiştiremez.La boşverin bir cihaz alın 2-3 sene kullanın gitsin yazık günah be.
3 Yanıt Yanıtla +48
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ten_don 5 yıl
Böylesi 6 aylık döngü daha iyi, tam alacakken hep bi sonrakini bekleyip elindeliyle idare ediyor millet.
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mu5tafa 5 yıl
3 ay sonra z3 compact çıkar.
1 Yanıt Yanıtla +19
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mcankb 5 yıl
z1 compact ist bilişimde 1.500 lira koş
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tevhid001 5 yıl
daha z2 piyasada yok satışa sunulmadı :)) Z2 compact geliyor diyorlar.
bide Sony Xperia ZR çıkarmış bnce alınacak telefon o çünkü hem fiyatı uygun hemde her türlü kullanabileceginiz bir telefon ama kararsız kaldıgım nokta teknosa telefonun ekranına tft diyo sony ise sitesinde bravya teknolojisi diyo hangisi kararsız kaldım...
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aycibin 5 yıl tevhid001
ZR Avrupa'ya gelmedi.özetle z'nin ufağı denilebilir ama TR'de bulamazsınız.çıkalı 5-6 ay oldu
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Blood Money 5 yıl tevhid001
tevhid001
daha z2 piyasada yok satışa sunulmadı :)) Z2 compact geliyor diyorlar.
bide Sony Xperia ZR çıkarmış bnce alınacak telefon o çünkü hem fiyatı uygun hemde her türlü kullanabileceginiz bir telefon ama kararsız kaldıgım nokta teknosa telefonun ekranına tft diyo sony ise sitesinde bravya teknolojisi diyo hangisi kararsız kaldım...

Hocam Tft ekran var. Bravia Engine, Sony telefonlarda kullanılan bir ekran yazılımıdır.
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MxFxOx 5 yıl
harbiden fiyatları çok yüksek yada ben fakirim :D
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cntrl 5 yıl
İphone varken bunlara para verilmez
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-Mudvayne- 5 yıl
10 aydan önce türkiyeye gelmez kasmayın bukadar..Yeni model tüketicinin yararına çeşit artıkça eskidikce fiyat düşer.Zorla mı aldırıyolar bazılarınıza son modeli anlayamadım
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DH Misafiri 5 yıl
Görende yenisi çıkınca eskisi servis dışı kalıyor sanacak
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4hill 5 yıl
akıllı adam 2 yıldan önce telefon değiştirmez. 2 yıl ideal bir süre gerçekten. 2 yıl içinde teknoloji ilerlemiyor sadece makyajlanıyor. bence her kullanıcı böyle yapmalı. şimdi biri çıksın ve bana söylesin 3 yıl önceki i4s'te ve s3'te yapamadığın halde i5s'te ve s4'te yapabildiğin çok gerekli bir şey var mı?
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mu5tafa 5 yıl
Her ay yeni bir amiral gemisi
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aycibin 5 yıl
sony baktı kimse z1 compact'a rakip çıkaramıyor,kendi rakibini kendi geliştirdi
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Illustrious. 5 yıl
Metal kasayla geliyormuş, yine donanım açısından da sağlam bir cihaz geliyor anlaşılan..

Z2 Compacta da amiral gemi diyen teknoloji cahillerini de gördük ya artık..

Sony Z2'den sonra Z2'nin revize minisini yani Z2 Compact'ı tanıtınca Sony 3 ayda bir amiral çıkarıyor oluyor da, peki ya Samsung S4'den sonra Note 3'ü tanıtınca ne oluyor, hiç düşünebildiniz mi? Sizce her ikisinin de kullanıcı kitlesi aynı mı? Aynı kitleyi mi hedef alıyor?


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darknesss45 5 yıl
Ezioyu bekleyin beyler
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lestet 5 yıl
daha dün çıkarttığı telefona destek vermiyor her ay telefon çıkarıyor. alanın gözüne kaçsın bundan sonra sony
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alig07 5 yıl
2500 liradan gelmesin de
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stevejones 5 yıl
Aslinda bence gayet iyi,yine 720p ekran olursa vede biraz buyurse 4.6inc flan mukemmel olur, ayrica eminim S5 miniden 300~400 pahali olur ama onu fena tokatlar.fiyat yine gorece oahali olur ama hak eder ayni z1c gibi..

Suan L sp yada z kullananlar,nexus4 ve s3 kullananlar,htc one x kullananlar boylece bir sure daha idare edip yada biriktirenler para biriktermeye devam etse iyi bir saglam cihaz geliyor demektir bana gore,zaten sony turkiye iki ay gec getiriyor cihazlari.

Tahminim 2015 eylul ekim gibi gelir ulkemize ve 2000i gecmezse yine guclu ama tepsigibi telefon olmasin saglam olsun diyen kitle icin cokcazip olur..

Milletgereksiz 2k ekranyerine z1c deki 720pyapsa hepimize yarar gpuya batarya yuk olmaz.eger g2 den sonra cihaz alacaksam ve z2c cikali baya olup fiyatindaki ilk siskinlik inmisse,2015 yazinda ciddi dusunurum bu telefonu ben.
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By40bir 5 yıl stevejones
stevejones

Tahminim 2015 eylul ekim gibi gelir ulkemize ve 2000i gecmezse yine guclu ama tepsigibi telefon olmasin saglam olsun diyen kitle icin cokcazip olur..

Hocam çok kötümser bir görüş olmuş sizinki. Her 6 ayda bir amiral gemi çıkaracağım diyen SONY. Muhtemelen Temmuz 2014'te Z3 veya her ne isimle olursa olsun bir amiral gemi çıkaracaktır. Bundan öncede Z2 Compact'ı çıkarır. Zaten haberdede yazdığına göre lansmandan sonra direk Global pazara sunulacakmış. Vel hasıl kelam, yaz sonlarına doğru bu telefon raflarda olur gibime geliyor
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