Xperia Z2 Compact sertifika onaylarında görünmeye başladı

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Sony'nin amiral gemi modellerinin bir nevi mini versiyonu kabul edilen Compact geleneği ilk olarak Z1 Compact ile başlamıştı. Firmanın bu geleneği Z2 ile de devam ettireceği iddia ediliyor.
ABD haberleşme komisyonu FCC onaylarında ve Japon tedarikçi Moumantai stoklarında ortaya çıkan bilgiler muhtemel bir Z2 Compact modelinin yolda olduğunu gösteriyor. Altair kod adlı cihaz her iki kaynakta da SO-04F model numarasına sahip.
Ortaya çıkan görsellerde Altair kod adlı modelin Z1 Compact ile hemen hemen aynı olduğu dikkatlerden kaçmamış. Z2 Compact modelinin ilk nesle göre bir miktar daha büyük olacağı tahmin ediliyor. Z1 Compact'ta yer alan plastik alaşımlı kasa yeni modelde yerini anodize edilmiş metale bırakıyor. Arka tarafta 20.7MP Exmor RS kamera sensörü ve G Lens özelliklerinin yer aldığı görülüyor.
Donanım hakkında fazla bir bilgi olmasa da cihazın Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB yongaseti, suya ve toza dayanıklılığı ifade eden IP55/IP58 sertifikası, 3GB RAM, daha yüksek kapasiteli bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor. Ekran boyutu hakkında bir bilgi bulunmuyor.
Altair kod adlı modelin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak ilk neslin aksine bu kez lansman sonrasında hemen global olarak satışa sunulacağı belirtiliyor.
http://www.xperiablog.net/2014/04/03/xperia-z2-compact-altair-passes-through-the-fcc/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bide Sony Xperia ZR çıkarmış bnce alınacak telefon o çünkü hem fiyatı uygun hemde her türlü kullanabileceginiz bir telefon ama kararsız kaldıgım nokta teknosa telefonun ekranına tft diyo sony ise sitesinde bravya teknolojisi diyo hangisi kararsız kaldım...
Hocam Tft ekran var. Bravia Engine, Sony telefonlarda kullanılan bir ekran yazılımıdır.
Z2 Compacta da amiral gemi diyen teknoloji cahillerini de gördük ya artık..
Sony Z2'den sonra Z2'nin revize minisini yani Z2 Compact'ı tanıtınca Sony 3 ayda bir amiral çıkarıyor oluyor da, peki ya Samsung S4'den sonra Note 3'ü tanıtınca ne oluyor, hiç düşünebildiniz mi? Sizce her ikisinin de kullanıcı kitlesi aynı mı? Aynı kitleyi mi hedef alıyor?
Suan L sp yada z kullananlar,nexus4 ve s3 kullananlar,htc one x kullananlar boylece bir sure daha idare edip yada biriktirenler para biriktermeye devam etse iyi bir saglam cihaz geliyor demektir bana gore,zaten sony turkiye iki ay gec getiriyor cihazlari.
Tahminim 2015 eylul ekim gibi gelir ulkemize ve 2000i gecmezse yine guclu ama tepsigibi telefon olmasin saglam olsun diyen kitle icin cokcazip olur..
Milletgereksiz 2k ekranyerine z1c deki 720pyapsa hepimize yarar gpuya batarya yuk olmaz.eger g2 den sonra cihaz alacaksam ve z2c cikali baya olup fiyatindaki ilk siskinlik inmisse,2015 yazinda ciddi dusunurum bu telefonu ben.
Hocam çok kötümser bir görüş olmuş sizinki. Her 6 ayda bir amiral gemi çıkaracağım diyen SONY. Muhtemelen Temmuz 2014'te Z3 veya her ne isimle olursa olsun bir amiral gemi çıkaracaktır. Bundan öncede Z2 Compact'ı çıkarır. Zaten haberdede yazdığına göre lansmandan sonra direk Global pazara sunulacakmış. Vel hasıl kelam, yaz sonlarına doğru bu telefon raflarda olur gibime geliyor
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