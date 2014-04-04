Xperia Z2 Compact sertifika onaylarında görünmeye başladı





Sony'nin amiral gemi modellerinin bir nevi mini versiyonu kabul edilen Compact geleneği ilk olarak Z1 Compact ile başlamıştı. Firmanın bu geleneği Z2 ile de devam ettireceği iddia ediliyor.





ABD haberleşme komisyonu FCC onaylarında ve Japon tedarikçi Moumantai stoklarında ortaya çıkan bilgiler muhtemel bir Z2 Compact modelinin yolda olduğunu gösteriyor. Altair kod adlı cihaz her iki kaynakta da SO-04F model numarasına sahip.





Ortaya çıkan görsellerde Altair kod adlı modelin Z1 Compact ile hemen hemen aynı olduğu dikkatlerden kaçmamış. Z2 Compact modelinin ilk nesle göre bir miktar daha büyük olacağı tahmin ediliyor. Z1 Compact'ta yer alan plastik alaşımlı kasa yeni modelde yerini anodize edilmiş metale bırakıyor. Arka tarafta 20.7MP Exmor RS kamera sensörü ve G Lens özelliklerinin yer aldığı görülüyor.





Donanım hakkında fazla bir bilgi olmasa da cihazın Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB yongaseti, suya ve toza dayanıklılığı ifade eden IP55/IP58 sertifikası, 3GB RAM, daha yüksek kapasiteli bir batarya ile geleceği tahmin ediliyor. Ekran boyutu hakkında bir bilgi bulunmuyor.





Altair kod adlı modelin ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir bilgi yok. Ancak ilk neslin aksine bu kez lansman sonrasında hemen global olarak satışa sunulacağı belirtiliyor.

http://www.xperiablog.net/2014/04/03/xperia-z2-compact-altair-passes-through-the-fcc/