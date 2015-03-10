Xperia Z2, Z3, ve Z3 Compact için Lollipop güncellemesi Hindistan'da kısa bir süre içinde başlayacak

Sony geçtiğimiz günlerde yalnızca Z ailesine Lollipop güncellemesi vereceğini kullanıcılardan özür dileyerek duyurmuştu. Sonrasında ise Xperia C3 modelinde ait olduğu iddia edilen görsellerde Lollipop sürümünün çalıştığı görülmüştü. Güncelleme konusunda bir çok kullanıcının kafaları karışırken Sony Xperia Z ailesinin Lollipop güncellemesi için ilk adımı attı.

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Xperia Z2, Z3 ve Z3 Compact modelleri için güncelleme takvimi sızdırılırken cihazlar için güncellemenin Hindistan için hazır olduğu ve bu ay içerisinde dağıtılacağı belirtiliyor. Z3 modeli için güncellemenin 630 MB boyutlarında Z2 modeli için ise 518 MB boyutlarında olacağı belirtilmiş. Güncelleme Hindistan'da başlayacak olsa da bu gelişme diğer kullanıcıları da yakından ilgilendiriyor, zira diğer pazarlarda da güncellemenin kısa bir süre sonra dağıtılmaya başlanması bekleniyor.