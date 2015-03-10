Xperia Z2, Z3, ve Z3 Compact için Lollipop güncellemesi Hindistan'da kısa bir süre içinde başlayacak

Sony geçtiğimiz günlerde yalnızca Z ailesine Lollipop güncellemesi vereceğini kullanıcılardan özür dileyerek duyurmuştu. Sonrasında ise Xperia C3 modelinde ait olduğu iddia edilen görsellerde Lollipop sürümünün çalıştığı görülmüştü. Güncelleme konusunda bir çok kullanıcının kafaları karışırken Sony Xperia Z ailesinin Lollipop güncellemesi için ilk adımı attı.
Xperia Z2, Z3 ve Z3 Compact modelleri için güncelleme takvimi sızdırılırken cihazlar için güncellemenin Hindistan için hazır olduğu ve bu ay içerisinde dağıtılacağı belirtiliyor. Z3 modeli için güncellemenin 630 MB boyutlarında Z2 modeli için ise 518 MB boyutlarında olacağı belirtilmiş. Güncelleme Hindistan'da başlayacak olsa da bu gelişme diğer kullanıcıları da yakından ilgilendiriyor, zira diğer pazarlarda da güncellemenin kısa bir süre sonra dağıtılmaya başlanması bekleniyor.
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sony xperia z3 compact kullanıcısıyım ve android lolipop 5.0 güncellemesi gelmiş. ancak , çevremde exchange mail kurulumunda lolipop 5.0 da sorun olduğu bilgilerini aldım ve şahit oldum.fakat diğer telefonlar htc ,lg, samsung idi.acaba aynı sorunu benim telefonda da yaşar mıyım? çünkü şirket maili benim için çok önemli ve exchange mailde sorun yaşamak istemiyorum.
Konu ile lgili bilgisi olan varsa desteğinizi bekliyorum.
Teşekkürler.
Sony Endonezya, duyurusuyla birlikte yazılımda gerçekleşen değişimleri de açıkladı. Xperia modeller, Android Lollipop’a kavuştuğu zaman çok daha detaylı yeni bir arayüz ve kilit ekranına, telefonlarda birden fazla kullanıcı desteğine ve uygulamaları SD karta taşıma özelliğine de kavuşacak. Güncelleme 1.2 GB civarında olacak ve kurulum da 20 dakika kadar sürecek.
adam yerine konmamakdan kasıt nedir? elektronikten yada daha genel bir ifadeyle teknolojiden hindistan kadar anlayan bir ülke olmadan, onlardan önce sahip olmayı istemek biraz abes sanki :)
bu ülkenin masterini yurt dışında yapmış mühendislerini bile avrupanın her yerinde hindistanlı hocalar eğitiyor bilmem farkında mısınız yada hiç duydunuz mu?