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Xperia Z2 ve Xperia Z2 Tablet MHL 3.0 standardı kullanan ilk mobil cihazlar oldu

5 yıl
7,1b
1
22
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Xperia Z2 ve Xperia Z2 Tablet MHL 3.0 standardı kullanan ilk mobil cihazlar oldu

MicroUSB'den HDMI'ya içerik aktarımını tanımlayan MHL platformu geçen yaz döneminde 3.0 standardına kavuşmuştu. 4K video aktarımını destekleyen MHL 3.0 standardını hangi mobil cihazların ilk kez kullanacağı da belli oldu.

Sony'nin segmentlerindeki amiral gemi modelleri olan Xperia Z2 ve Xperia Z2 Tablet bu standardı kullanan ilk mobil cihazlar olacak. MWC 2014 etkinliğinde Silicon Image tarafından MHL 3.0 tabanlı aktarım yongası Sil8620'nin demosunda bu iki cihazın kullanılması bu ünvana resmiyet kazandırmış oldu.

MHL 3.0 standardı 4K videolarla haşır neşir olacağı için 6Gbps bant genişliklerine izin veriyor ve 30 kare/saniye hızında 4K videoları aktarabiliyor. MHL 2.0 ile başlayan ve bağlandığı harici ekranlardan enerji çekebilme özelliği MHL 3.0 ile 10Watt'a kadar çıkıyor. 

Yeni standart ile cihazlar arasında veri transferi de mümkün olabiliyor. Standart veri transferi için 75Mbps hızında özel bir kanal ayırıyor. Ayrıca standartta; ekran, klavye ve fare gibi çevrebirimleri ile mobil cihazı kontrol etmeye izin veren uzaktan kontrol protokolü - RCP, oyunlarda sıfır gecikme, Dolby TrueHD ve DTS-HD ile 7.1 surround ses, yeni 5 pinli bağlantı, çoklu ekran desteği şeklinde diğer özellikler mevcut. MHL 3.0 desteği sunan ilk ürünlerin yılın ikinci yarısından itibaren pazarda olması bekleniyor.

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Trust Me 5 yıl en beğenilen
Sony'ye helal Olsun

Aynı cihazda hem Fotoğraf Makinesi, hem medya oynatıcı, hem oyun konsolu hem de ekranıyla ses kartıyla üst düzey bir multimedia cihazı sunuyor.

Diğerleri daha rehbere zor giriyor.
Sony'ye helal OlsunAynı cihazda hem Fotoğraf Makinesi, hem medya oynatıcı, hem oyun konsolu hem de ekranıyla ses kartıyla üst düzey bir multimedia c...
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Yanıtla +47
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OnlyChaos 5 yıl
Bu durumda harici bir media oynatıcıya gerek kalmaz çünkü 4K ve 7.1 ses desteği aşmış özellikler. Beni en çok ilgilendiren kısmı da uzaktan kontrolcü bağlayabilmemiz ve sıfır gecikmeli oyun desteği.

Acaba bunu manyetik şarj portuyla kullanabilir miyiz? Öyle olursa çok daha efektif olacağı kesin.

Ayrıca hiçbir firmanın fanı değilim ama Apple olsa bu teknolojiyi gözümüzün içine sokardı. Sony'nin bu tutumu daha samimi geldi.
Bu durumda harici bir media oynatıcıya gerek kalmaz çünkü 4K ve 7.1 ses desteği aşmış özellikler. Beni en çok ilgilendiren kısmı da uzaktan kontrolcü bağlayabi...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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St Batuhan 5 yıl
Diğer ilk ürünler mi kastedilen 2. yarı adına? Bu ürünler 2. çeyrekte pazarda olacak bildiğimiz kadarıyla çünkü? Ayrıca Sony boş durmamış, Z1 sahiplerine biraz üzücü oldu ama onlar da yazılım desteğini alınca sanırım dert etmeyecektir çok fazla (4k video ve timeshift gibi) Umarım bu konularda sıkıntı çıkmaz, ayrıca kullanılan algılayıcı da Zu ile aynıymış ki kurşun kalem desteği falan var diye çıktı. O durum da resmiyete kavuşur ya da root ile elde edilen durum yaygınlaşırsa o zaman hem Z1 hem Z2 çok güzel özellikleri olan telefonlar olarak bulunacak. Asıl önemlisiyle bu sinyali veren alet Z'den geliyor, umarız aynı destek devam eder Sony'den (çıktığında 4.1.2, yakın zamanında 4.2.2 ve 3-4 ay kadar önce 4.3 alan alet 2 ay içinde umarım 4.4 alaraktan Sony'nin güncelleme konusunda en başarılı olduğu cihaz da olacak)
Diğer ilk ürünler mi kastedilen 2. yarı adına? Bu ürünler 2. çeyrekte pazarda olacak bildiğimiz kadarıyla çünkü? Ayrıca Sony boş durmamış, Z1 sahiplerine biraz ...
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DH Misafiri 5 yıl
Xperia z hangi mhl standardını kullanıyor acaba, bilgisi olan var mı? Araştırdım ama bulamadım. :/
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okan_cehapelioglu 5 yıl
it's a SONY
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denixt 5 yıl
z2 nin saund testi ses kalitesi ve yüksekliği htc one dan üstün youtube.com/...
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greenk 5 yıl
MHL 3.0 ile telefonu şarj ederiz ama prize bağlayıp mı daha hızlı olur yoksa aynı hızda mı şarj olur telefon?
Birde usb 2.0 ile şarj yavaş oluyor diye samsung note 3 ile s5 de usb 3.0 ı kullandılar. MHL 3.0 ile usb 3.0 ı şarj etme konusunda kıyaslarsak nasıl bir sonuç çıkar ortaya?
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OsmanlıHanedanı 5 yıl
Gerçek anlamda Teknoloji devi olduğunu kanıtladı yine Sony
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ploto 5 yıl
sony de olmasa teknolojide bu kadar yenilik göremezdik japonlar gerçekten süper zekalı insanlar
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assasin34 5 yıl
htc one m8'in 12 dk'lik videosu tum dunyada haber oldu ama nedense donanimhaber'de yok..ustunde samsung yada sony yazmadigindan heralde..!!!
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General. 5 yıl
Sony farkı diyecem ama ürünü bulmak ayrı mesele bulduktan sonra para bulmak ayrı mesele.(ürünleri pahalı)
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seven44 5 yıl
Sony
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keskin53 5 yıl
fiyatı bı raz uygun olsada alabilsek yadaa yanına yaklassak
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Trust Me 5 yıl en beğenilen
Sony'ye helal Olsun

Aynı cihazda hem Fotoğraf Makinesi, hem medya oynatıcı, hem oyun konsolu hem de ekranıyla ses kartıyla üst düzey bir multimedia cihazı sunuyor.

Diğerleri daha rehbere zor giriyor.
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frislusw 5 yıl
açıkçası s800 aa ile a800 ab arasındaki performans farkının çok olduğunu düşünmüyorum keşke sony z2 ve tablet z2 de s800 ac kullansaydı
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Marquis-de-Sade. 5 yıl frislusw
frislusw

açıkçası s800 aa ile a800 ab arasındaki performans farkının çok olduğunu düşünmüyorum keşke sony z2 ve tablet z2 de s800 ac kullansaydı

S800AC'li cihazların benchmark skorlarını da gördük.
S800AB'li Z2 35000 skor alırken , S800AC'li S5 34500 skor alıyordu.
Keza aynısı G2 ve Z1'de de yaşandı G2 saat hızı yüksek olmasına rağmen testlerde ve oyun performansında Z1 öndeydi.
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blackzeros 5 yıl frislusw
frislusw

açıkçası s800 aa ile a800 ab arasındaki performans farkının çok olduğunu düşünmüyorum keşke sony z2 ve tablet z2 de s800 ac kullansaydı

ab ile ac arasında hiz farki pek yok esasinda. islemci frekansı disinda hemen hemen aynılar.oda cok onemli degil bana kalirsa o kadar yuksek frekansta islemciyi sogutmak problem , baktiginiz zaman z1 g2'den daha dusuk frekansta calisiyor ama isinma sıkıntısından dolayi g2'ye gore z1 daha performanslı calisiyor.ab ile ac arsındada benzer bir problemin olması muhtemel , yani z2 ac'li tellerden daha yuksek performans gosterirse kimse sasirmasın.
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St Batuhan 5 yıl
Diğer ilk ürünler mi kastedilen 2. yarı adına? Bu ürünler 2. çeyrekte pazarda olacak bildiğimiz kadarıyla çünkü? Ayrıca Sony boş durmamış, Z1 sahiplerine biraz üzücü oldu ama onlar da yazılım desteğini alınca sanırım dert etmeyecektir çok fazla (4k video ve timeshift gibi) Umarım bu konularda sıkıntı çıkmaz, ayrıca kullanılan algılayıcı da Zu ile aynıymış ki kurşun kalem desteği falan var diye çıktı. O durum da resmiyete kavuşur ya da root ile elde edilen durum yaygınlaşırsa o zaman hem Z1 hem Z2 çok güzel özellikleri olan telefonlar olarak bulunacak. Asıl önemlisiyle bu sinyali veren alet Z'den geliyor, umarız aynı destek devam eder Sony'den (çıktığında 4.1.2, yakın zamanında 4.2.2 ve 3-4 ay kadar önce 4.3 alan alet 2 ay içinde umarım 4.4 alaraktan Sony'nin güncelleme konusunda en başarılı olduğu cihaz da olacak)
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