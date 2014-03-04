Xperia Z2 ve Xperia Z2 Tablet MHL 3.0 standardı kullanan ilk mobil cihazlar oldu





MicroUSB'den HDMI'ya içerik aktarımını tanımlayan MHL platformu geçen yaz döneminde 3.0 standardına kavuşmuştu. 4K video aktarımını destekleyen MHL 3.0 standardını hangi mobil cihazların ilk kez kullanacağı da belli oldu.





Sony'nin segmentlerindeki amiral gemi modelleri olan Xperia Z2 ve Xperia Z2 Tablet bu standardı kullanan ilk mobil cihazlar olacak. MWC 2014 etkinliğinde Silicon Image tarafından MHL 3.0 tabanlı aktarım yongası Sil8620'nin demosunda bu iki cihazın kullanılması bu ünvana resmiyet kazandırmış oldu.





MHL 3.0 standardı 4K videolarla haşır neşir olacağı için 6Gbps bant genişliklerine izin veriyor ve 30 kare/saniye hızında 4K videoları aktarabiliyor. MHL 2.0 ile başlayan ve bağlandığı harici ekranlardan enerji çekebilme özelliği MHL 3.0 ile 10Watt'a kadar çıkıyor.





Yeni standart ile cihazlar arasında veri transferi de mümkün olabiliyor. Standart veri transferi için 75Mbps hızında özel bir kanal ayırıyor. Ayrıca standartta; ekran, klavye ve fare gibi çevrebirimleri ile mobil cihazı kontrol etmeye izin veren uzaktan kontrol protokolü - RCP, oyunlarda sıfır gecikme, Dolby TrueHD ve DTS-HD ile 7.1 surround ses, yeni 5 pinli bağlantı, çoklu ekran desteği şeklinde diğer özellikler mevcut. MHL 3.0 desteği sunan ilk ürünlerin yılın ikinci yarısından itibaren pazarda olması bekleniyor.