Xperia Z5 Compact bu kez bir reklam karesinde görüldü

Sony'nin Xperia Z5 ve Z5 Compact modellerini Eylül ayının başında Almanya'da gerçekleştirilecek IFA etkinliğinde tanıtması beklenirken bir reklam görüntüsünde Xperia Z5 Compact'ın görüldüğü iddia edildi. Görseldeki modelin yalnızca arka kısmı görülebiliyor, ancak yan tarafta kalan güç ve ses tuşları görüntünün eski bir modele ait olmadığını kanıtlıyor.

Butonlar alışılmışın biraz daha altında yer alırken bu durum akıllara Sony'nin yan kısma koymayı planladığı parmak izi okuyucuyu getiriyor. Zaten cihazın daha önce sızdırılan görselleri de benzer bir görüntüye sahipti. Xperia Z5 Compact'ın beklenen özellikleri ise 4.7" HD çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 çipset, 3 GB bellek ve IP68 sertifikası şeklinde.

Sony'nin yeni Z5 Compact modeli bu özelliklerle gelirse tercih eder misiniz? Özellikle ekran çözünürlüğünün HD sınırında kalması performansa olumlu bir katkı sağlayacaktır. Cihazın ekran boyutunu da düşündüğümüzde yaklaşık 321 ppi keskinlik değeri bir çok kullanıcı için yeterli bir seviye olabilir. Xperia Z5 ve Z5 Compact büyük bir sürpriz olmazsa yaklaşık 2 hafta sonra IFA 2015'de resmiyete kavuşacak.