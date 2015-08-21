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Xperia Z5 Compact bu kez bir reklam karesinde görüldü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,4b
1
29
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Xperia Z5 Compact bu kez bir reklam karesinde görüldü
 
Sony'nin Xperia Z5 ve Z5 Compact modellerini Eylül ayının başında Almanya'da gerçekleştirilecek IFA etkinliğinde tanıtması beklenirken bir reklam görüntüsünde Xperia Z5 Compact'ın görüldüğü iddia edildi. Görseldeki modelin yalnızca arka kısmı görülebiliyor, ancak yan tarafta kalan güç ve ses tuşları görüntünün eski bir modele ait olmadığını kanıtlıyor.
Butonlar alışılmışın biraz daha altında yer alırken bu durum akıllara Sony'nin yan kısma koymayı planladığı parmak izi okuyucuyu getiriyor. Zaten cihazın daha önce sızdırılan görselleri de benzer bir görüntüye sahipti. Xperia Z5 Compact'ın beklenen özellikleri ise 4.7" HD çözünürlükte ekran, Snapdragon 810 çipset, 3 GB bellek ve IP68 sertifikası şeklinde.
Sony'nin yeni Z5 Compact modeli bu özelliklerle gelirse tercih eder misiniz? Özellikle ekran çözünürlüğünün HD sınırında kalması performansa olumlu bir katkı sağlayacaktır. Cihazın ekran boyutunu da düşündüğümüzde yaklaşık 321 ppi keskinlik değeri bir çok kullanıcı için yeterli bir seviye olabilir. Xperia Z5 ve Z5 Compact büyük bir sürpriz olmazsa yaklaşık 2 hafta sonra IFA 2015'de resmiyete kavuşacak. 

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blackzeros 4 yıl en beğenilen
nedir s808 hastaligi yav ,sd808'in ısınmadıgını mı sanıyorsunuz.s808 tercih edilme sebebi ucuz olması , yoksa sd810'da lpddr4 1600 mhz bellek varken , sd808'de 933 mhz lpddr3 bellekler var , camera ispsi cok daha guclu , su an kullanılıyor mu bilmiyorum ama 4k cekim olayını rahatlatacak hevc 4k cekim imkanı var sd808de yok bu,daha hizli depolama birimi olan ufs destegi var, gpu yuzde 50 daha guclu bu bile tek basına tercih edilme sebebi.sd810'un asiri isinmadan cok kotu reklamı yapıldıgı icin millet sd808'i isinmiyor zannediyor heralde, sd810un kotu tarafi ekstra iki cekirdegin avantajı kalmıyor isinmadan dolayi bu yuzden sd808 ile benzer performans gosteriyor islemcide.lg gibi bazi firmaların isine geldi sd808 hem daha az para odeyecekler hemde olumsuz haberlerden kurtulacaklardi ,yoksa alirsin sd810 kapatirsin iki cekirdegi olur sana 808in cok daha gelismis versiyonu.
nedir s808 hastaligi yav ,sd808'in ısınmadıgını mı sanıyorsunuz.s808 tercih edilme sebebi ucuz olması , yoksa sd810'da lpddr4 1600 mhz bellek varken , sd808'd...
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Breathe78 4 yıl
Sony Xperia Z5 compact’ın ilk test videosu üzerinden yorumlar gelmeye başladı bile

tabletmecmua.com/...

Tasarımı nasıl buldunuz arkadaşlar_?
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greenk 4 yıl
S820, 720p, 4.6-4.7 inç ekran, 3000 mah, 4gb ram, 8-8.5mm, 32gb dahili hafıza, hızlı şarj bunlar olup fiyat da en yüksek 2000 tl olursa yok satar.
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ICromwelleI 4 yıl
Hamle yanlış bana göre S810 ve 720p ekran olmamış iyi hoş s810 kullanması mantıklı ama hd ekran koyma bari ama cihazın 4.7 ınch bir ekran oluşu bir artı olabilir yinede bana göre s808 veya bir mt 6795 kullanabilirdi bu sayede fiyatı daha makul olabilirdi.
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sendemail 4 yıl
m4 aldım ,1 hafta sonra m5 i duyurdular ... bakıyorum her hafta bir duyuru ....
elimdeki telefonu satıp iphone 5s veya 6 alacagım ,yeter androıd mandroıd , hıc olmazsa kafam rahat eder....
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blackzeros 4 yıl
nedir s808 hastaligi yav ,sd808'in ısınmadıgını mı sanıyorsunuz.s808 tercih edilme sebebi ucuz olması , yoksa sd810'da lpddr4 1600 mhz bellek varken , sd808'de 933 mhz lpddr3 bellekler var , camera ispsi cok daha guclu , su an kullanılıyor mu bilmiyorum ama 4k cekim olayını rahatlatacak hevc 4k cekim imkanı var sd808de yok bu,daha hizli depolama birimi olan ufs destegi var, gpu yuzde 50 daha guclu bu bile tek basına tercih edilme sebebi.sd810'un asiri isinmadan cok kotu reklamı yapıldıgı icin millet sd808'i isinmiyor zannediyor heralde, sd810un kotu tarafi ekstra iki cekirdegin avantajı kalmıyor isinmadan dolayi bu yuzden sd808 ile benzer performans gosteriyor islemcide.lg gibi bazi firmaların isine geldi sd808 hem daha az para odeyecekler hemde olumsuz haberlerden kurtulacaklardi ,yoksa alirsin sd810 kapatirsin iki cekirdegi olur sana 808in cok daha gelismis versiyonu.
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moztass 4 yıl sendemail
M4 ile m5 aynı klasman değil ki. M4 alt orta sınıf m5 üst orta sınıf. Sen ayırdığın bütçe ile ikisi arasından yine m4 ü alacaktın. M5 1600 tl dan satışa sunulacak muhtemelen
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Crauls 4 yıl
evet bu serı cıdden efsane,720 p ile gerek batarya gerek performans oldukca ust sevıyede oluyor,ozellıkle oyun performasnlarında kendınden 1000 tl fazlaya satılan amıral gemılere kafa tutacaktır yıne,sonynın z serısıne guncellemeyıde cok uzun tuttugunu dusununce bu cıhazı alan kullancı 2018 bıtmeden kolay kolay cıhaz degıstırme ıhtıyacı hıssetmeyecektır bence
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General. 4 yıl
Koy s808 bataryada iki gün gittimi mis olur.
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fuujitsu 4 yıl
Insaallah guzel olur bu modellerde. Hayalimdeki teledon z3c zira ucuzlarsa benim icin de iyi olur.
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mcebi001 4 yıl
Flaş bile hala tek tone ....barı onu çift tone yapta kasada farklı bisey görelim Sony
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BekirTemel 4 yıl
Bu seri gerçekten efsane.
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*siteci* 4 yıl
Büyük ihtimal full hd ve s808 ile gelecek.
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kadirirdem 4 yıl
hd ekran ve s810 süper performans verir tabi ısınmayı saymassak.
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