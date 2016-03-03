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Xperia Z5 ailesi için Marshmallow zamanı

Sony, Xperia Z5 serisi için Android 6.0 güncellemesini yayınlamaya başladı. İlk olarak Japonya'da kullanıma sunulan yeni sürümün detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
3 yıl
4,8b
1
30
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Z serisi ile birlikte akıllı telefon dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Sony, geçtiğimiz MWC etkinliğinde artık bu seriyi rafa kaldırdığını ve yola X serisi ile devam edeceğini açıklamıştı. Buna karşın Z serisindeki hala güçlü ve yeni sayılabilecek akıllı telefonlar da kullanıcılara tercih oluşturmaya devam ediyor.
Görünen o ki Z5 serisi için kısa sürede güncelleme sözü veren Sony, sözünü yerine getirmeyi başardı. Üretici ilk olarak Japonya'da Android 6.0 Marshmallow güncellemesini dağıtmaya başlarken şanslı modeller Xperia Z5, Z5 Compact ve Z5 Premium oldu. 
Yazılımın indirilmeye sunulmasıyla birlikte yenilikler de gün yüzüne çıktı. Kısa bir süre sonra global anlamda başlatılması beklenen güncellemenin neler kazandırdığını aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/The-Sony-Xperia-Z5-line-gets-Marshmallow-update-in-Japan-here-are-all-the-changes_id78968 Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 3 yıl en beğenilen MultiCore
MultiCore
Galeriye giremeyen çöp telefonlar serisi. Sony dükkanı kapatıp gitsin. Diğer firmaların sonyi sallayıp rekabet muhatabı olarak gördüğünü bile düşünmüyorum

Galeriye giremeyen dedi la. Galeriye dokunmadan girer (o kadar hızlı arayüzü) üzerine arka planda ekran videosu çeker (ekran görüntüsü her telefon alıyor ama gömülü ekran videosu Sony alıyor) sana yollarım izlersin. Tamam başka yerlerden vurursun anlarımda galeriyi nasıl örnek verdin? Galeri uygulaması en akıcı en işlevsel en iyi olan marka.
MultiCoreGaleriye giremeyen çöp telefonlar serisi. Sony dükkanı kapatıp gitsin. Diğer firmaların sonyi sallayıp rekabet muhatabı olarak gördü...
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gcb1903 3 yıl
MultiCore
Galeriye giremeyen çöp telefonlar serisi. Sony dükkanı kapatıp gitsin. Diğer firmaların sonyi sallayıp rekabet muhatabı olarak gördüğünü bile düşünmüyorum

Galeriye giremeyen derken. En iyi, en akıcı ve tasarımı en güzel galeri 5 senedir Xperia ailesinde zaten. Kendiniz daha iyisini yazıp kullanıyorsanız bilemem ama diğer rakipleri bu konuda gerisinde.
Hayır çok sorunlu bu gerçek de adamların en güçlü olduğu alan batarya-yazılım tarafı ve siz en güçlü yerden gömmeye çalışıyorsunuz.
MultiCoreGaleriye giremeyen çöp telefonlar serisi. Sony dükkanı kapatıp gitsin. Diğer firmaların sonyi sallayıp rekabet muhatabı olarak gördüğü...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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ComingWind 3 yıl gcb1903
gcb1903
MultiCore
Galeriye giremeyen çöp telefonlar serisi. Sony dükkanı kapatıp gitsin. Diğer firmaların sonyi sallayıp rekabet muhatabı olarak gördüğünü bile düşünmüyorum

Galeriye giremeyen derken. En iyi, en akıcı ve tasarımı en güzel galeri 5 senedir Xperia ailesinde zaten. Kendiniz daha iyisini yazıp kullanıyorsanız bilemem ama diğer rakipleri bu konuda gerisinde.
Hayır çok sorunlu bu gerçek de adamların en güçlü olduğu alan batarya-yazılım tarafı ve siz en güçlü yerden gömmeye çalışıyorsunuz.

Boşver hocam Android kullanıcıları ikiye ayrılır, Sony kullananlar ve diğerleri.. Stabilitede Apple'a kafa tutacak tek marka Sony'dir.
gcb1903MultiCoreGaleriye giremeyen çöp telefonlar serisi. Sony dükkanı kapatıp gitsin. Diğer firmaların sonyi sallayıp rek...
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istanbulsm 3 yıl
''Android kullanıcıları ikiye ayrılır, Sony kullananlar ve diğerleri''
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Technotronic 3 yıl
Z3 e ne zamn gelecek bekliyoruz
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kadirirdem 3 yıl
hayırlı olsun.....
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wolf silver 3 yıl
Hayır yani z2 YE Android 6.0 Veriliyorsa niye z1 verilmiyor??? Neyse sony yine gelecek yıl bir seri çıkarır...
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sercandk 3 yıl
Şu firmalara ayıp yahu. Muhteşem donanımlara 1 seneden fazla nerdeyse destek vermiyorlar. Sony z serisi için hepsine lollipop vermişti bence marsmallow u da aynı şekilde vermeli.
Sanırım android platformunda kullanılacak cihazlar sadece saf android olan cihazlar. 700 TL lik GM 4G yağ gibi akıyor ve sürekli güncel. Bundan sonra da android kullanacaksam o cihaz kesinlikle yine saf android olur.
1 Yanıt Yanıtla
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sonyu 3 yıl sercandk
sercandk
Şu firmalara ayıp yahu. Muhteşem donanımlara 1 seneden fazla nerdeyse destek vermiyorlar. Sony z serisi için hepsine lollipop vermişti bence marsmallow u da aynı şekilde vermeli.
Sanırım android platformunda kullanılacak cihazlar sadece saf android olan cihazlar. 700 TL lik GM 4G yağ gibi akıyor ve sürekli güncel. Bundan sonra da android kullanacaksam o cihaz kesinlikle yine saf android olur.

Sony arayüzü de saf android kadar akıcı bence ayrıca general mobile ve asus gibi telefonların malzeme kalitesi düşük ve birçok kronik sorun oluyor sony deki kalite başka telefonda yok kanımca.
1 Yanıt Yanıtla +2
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St Batuhan 3 yıl
Aslanhan.
Sony Z2 hatta belki tüm Z serisine Marshmallow vermeli, belki o zaman altı ayda bir yeni telefon çıkararak ve son olarak Z5 ten 7 ay sonra X serisi tanıtıp Z serisini sonlandırdığını açıklayarak ard arda defalarca mağdur ettiği, aptal yerine koyduğu müşterilerinden bir nebze de olsa af dilemiş olur.

4.1.2 ile çıkıp 5.1.1 e kadar güncellenen bir Z efsanesi varken ve bu güncellemeler boş beleş olmayıp telefonun akıcılığından ödün vermeyen tarzda olduğundan dolayı zaten mağduriyet olarak bakmak zor serinin geneline. Çok başarılı bir şekilde götürdü güncellemeleri. Yegane sıkıntı gözümde Z1 modeli. Çok arada kalma durumu yaşadı. Z'den Z1 e sadece işlemci etken gibi yansıyor ama götürdüğü şeyler var. Z2 ise Z1 çıkmadan çıksaydı mükemmellik konusunda daha da iyi olurdu. Z3 e baktığımızda Z kullanan birinin geçebileceği yegane cihaz zira hem özellikleri hem de inceliği falan çok çok iyi. Z3+ ise isminin nispeten doğru olmasıyla dert olmaktan çıkıyor. Yine de Qualcomm'a biraz laf edilesi durumda. Z5 de ise çipsetin daha verimli olup kameranın falan da değişmesiyle fark hissediliyor. Z ya da z3 e kadar kullanan kişilerin güncellemek için tercih edebileceği ürünlerden. Bence seride bir kusur yok.
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strathmorea 3 yıl
ComingWind
gcb1903
MultiCoreGaleriye giremeyen çöp telefonlar serisi. Sony dükkanı kapatıp gitsin. Diğer firmaların sonyi sallayıp rekabet muhatabı olarak gördüğünü bile düşünmüyorum
Galeriye giremeyen derken. En iyi, en akıcı ve tasarımı en güzel galeri 5 senedir Xperia ailesinde zaten. Kendiniz daha iyisini yazıp kullanıyorsanız bilemem ama diğer rakipleri bu konuda gerisinde. Hayır çok sorunlu bu gerçek de adamların en güçlü olduğu alan batarya-yazılım tarafı ve siz en güçlü yerden gömmeye çalışıyorsunuz.
Boşver hocam Android kullanıcıları ikiye ayrılır, Sony kullananlar ve diğerleri.. Stabilitede Applea kafa tutacak tek marka Sonydir.

Selam dediklerinize katılıyorum fakat Htc arayüz akıcılığı olarak nasıl söylesem 1 tık önde Sony den. Xperia Z2 kullanıyorum 1 sene olacak. Eski telefonum 3 sene kullandığım Htc One X idi. Eski telefonum halen çalışıyor ve yan yana getirdiğimde belki komik gelecek ama neredeyse yarısından bile az donanıma sahip One X in uygulamalar, çalışan uygulamalar vs kısmına daha hızlı giriliyor. Z2 de oraya girince yukardan aşağıya kaydırırken ilk 2-3 saniye bir takılma kendine gelme durumu yaşanıyor. Onu görünce dedim içimden, 4 sene önceki telefon böyle ise Htc nin şu anki tepe modelleri nasıldır diye. Tabi ki kullandığım Z2 donanım olarak eski telefonumu 3 e 5 e katlar ama elimdeki telefonu 2 sene daha kadar kullanınca sonraki telefonum Htc olacak (o zamana kadar batmazlarsa).
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ComingWind 3 yıl strathmorea
Hocam doğrudur HTC de çok iyi işler çıkarıyor one serisi cihazlarıyla en azından bi samsungtan kat be kat iyidir. Ancak Sony'nin P.S ile uyumu, kaliteli kafabant kulaklıkları ve en önemlisi de tasarımı beni HTC'den bi tık uzağa atıyor malesef tabiki zevk işi görecelidir ama napiyim seviyorum keratayı
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DH Misafiri 3 yıl
Daha önce samsung s3 kullanıyordum, 2 senede pert oldu. son dönemlerinde tabiri caizse vurdurmadan çalışmıyordu yani. Yüklediğimizde 2 oyun 2 program. Sonra z2 ye geçtim 1 yıl oldu kusursuz desem yanlış olmaz. diğer markaları kullanmadığım için karşılaştırma yapamam. Ancak samsung ve sony arasında kaldıysanız düşünmeyin derim.
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0MG90 3 yıl
Güzel yenilikler katmışlar. Z2 için beklemedeyiz.
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kaptanedi 3 yıl
Z3+ arada kaldı..
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