Xperia Z5 ailesi için Marshmallow zamanı

Z serisi ile birlikte akıllı telefon dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Sony, geçtiğimiz MWC etkinliğinde artık bu seriyi rafa kaldırdığını ve yola X serisi ile devam edeceğini açıklamıştı. Buna karşın Z serisindeki hala güçlü ve yeni sayılabilecek akıllı telefonlar da kullanıcılara tercih oluşturmaya devam ediyor.

Görünen o ki Z5 serisi için kısa sürede güncelleme sözü veren Sony, sözünü yerine getirmeyi başardı. Üretici ilk olarak Japonya'da Android 6.0 Marshmallow güncellemesini dağıtmaya başlarken şanslı modeller Xperia Z5, Z5 Compact ve Z5 Premium oldu.

Yazılımın indirilmeye sunulmasıyla birlikte yenilikler de gün yüzüne çıktı. Kısa bir süre sonra global anlamda başlatılması beklenen güncellemenin neler kazandırdığını aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/The-Sony-Xperia-Z5-line-gets-Marshmallow-update-in-Japan-here-are-all-the-changes_id78968