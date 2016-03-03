Xperia Z5 ailesi için Marshmallow zamanı

Z serisi ile birlikte akıllı telefon dünyasına yeni bir bakış açısı getiren Sony, geçtiğimiz MWC etkinliğinde artık bu seriyi rafa kaldırdığını ve yola X serisi ile devam edeceğini açıklamıştı. Buna karşın Z serisindeki hala güçlü ve yeni sayılabilecek akıllı telefonlar da kullanıcılara tercih oluşturmaya devam ediyor.
Görünen o ki Z5 serisi için kısa sürede güncelleme sözü veren Sony, sözünü yerine getirmeyi başardı. Üretici ilk olarak Japonya'da Android 6.0 Marshmallow güncellemesini dağıtmaya başlarken şanslı modeller Xperia Z5, Z5 Compact ve Z5 Premium oldu.
Yazılımın indirilmeye sunulmasıyla birlikte yenilikler de gün yüzüne çıktı. Kısa bir süre sonra global anlamda başlatılması beklenen güncellemenin neler kazandırdığını aşağıdaki galeriden görebilirsiniz.
http://www.phonearena.com/news/The-Sony-Xperia-Z5-line-gets-Marshmallow-update-in-Japan-here-are-all-the-changes_id78968 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Galeriye giremeyen dedi la. Galeriye dokunmadan girer (o kadar hızlı arayüzü) üzerine arka planda ekran videosu çeker (ekran görüntüsü her telefon alıyor ama gömülü ekran videosu Sony alıyor) sana yollarım izlersin. Tamam başka yerlerden vurursun anlarımda galeriyi nasıl örnek verdin? Galeri uygulaması en akıcı en işlevsel en iyi olan marka.
Galeriye giremeyen derken. En iyi, en akıcı ve tasarımı en güzel galeri 5 senedir Xperia ailesinde zaten. Kendiniz daha iyisini yazıp kullanıyorsanız bilemem ama diğer rakipleri bu konuda gerisinde.
Hayır çok sorunlu bu gerçek de adamların en güçlü olduğu alan batarya-yazılım tarafı ve siz en güçlü yerden gömmeye çalışıyorsunuz.
Boşver hocam Android kullanıcıları ikiye ayrılır, Sony kullananlar ve diğerleri.. Stabilitede Apple'a kafa tutacak tek marka Sony'dir.