Turkcell’in arama motoru Yaani’ye e-posta ve navigasyon hizmeti geliyor

Turkcell, 2017 yılının sonunda Yaani arama motorunu kullanıma açtı. Açıldığı günden bu yana az bir süre geçmesine rağmen Yaani üzerinde 89 milyon arama gerçekleştirilmiş. Ayrıca Yaani’nin 8 milyon indirme sayısına ulaştığı dile getirildi. Turkcell, Yaani’ye e-posta ve navigasyon hizmetleri ekleyerek kullanıcılara yeni hizmetler sunacak.

Yaani E-Posta ve Yaani Navigasyon

Yaani’ye yeni eklenecek olan e-posta ve navigasyon servislerinin verileri Turkcell veri merkezlerinde saklanacak. Yaani E-posta servisi Turkcell’in diğer servisleri ile bütünleşik olacak. Yaani Navigasyon servisi ise haritalara ek olarak trafik yoğunluğunu göstermesiyle sürücülere zaman kazandırabilecek. Böylece kullanıcılara güvenli ve yerli e-posta hizmeti ile en güncel harita verileriyle donatılmış navigasyon özellikleri sunulması planlanıyor. Konu hakkında Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şu açıklamada bulundu:

“Hayata geçirdiğimiz dijital ürün ve servislerimiz sadece Türkiye’de değil dünyada da çok büyük ilgi görüyor. Biz müşterilerimiz için gerçekten fark yaratan, yepyeni özellikleri ile rakipleri arasından sıyrılan, üstün bir kullanıcı deneyimi vaat eden servisler geliştiriyoruz. Yaani ile de bunu yaptık. Müşterilerimizin de teveccühü ile bir yıl gibi kısa sürede 8 milyon indirme sayısına ulaştık. Şimdi Türkiye’nin arama motoruna e-posta ve navigasyon özelliklerini ekliyoruz. Burada da fark yaratacağımıza eminim.”

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"Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde"

Turkcell, 1440 stratejisi ile günün her anına hitap edebilecek uygulamaları kullanıcılara sunmak istiyor. Yaani Navigasyon ve Yaani E-posta hizmetleri de bu strateji için önemli bir adım olacaktır.