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Turkcell’in arama motoru Yaani’ye e-posta ve navigasyon hizmeti geliyor

2017 yılının sonunda kullanıma sunulan Turkcell'in arama motoru Yaani’ye e-posta ve navigasyon hizmetleri eklenecek. Yaani Navigasyon ve Yaani E-Posta ile ilgili detaylar haberimizde.
2 ay
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Turkcell’in arama motoru Yaani’ye e-posta ve navigasyon hizmeti geliyor
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Turkcell, 2017 yılının sonunda Yaani arama motorunu kullanıma açtı. Açıldığı günden bu yana az bir süre geçmesine rağmen Yaani üzerinde 89 milyon arama gerçekleştirilmiş. Ayrıca Yaani’nin 8 milyon indirme sayısına ulaştığı dile getirildi. Turkcell, Yaani’ye e-posta ve navigasyon hizmetleri ekleyerek kullanıcılara yeni hizmetler sunacak.

Yaani E-Posta ve Yaani Navigasyon

Yaani’ye yeni eklenecek olan e-posta ve navigasyon servislerinin verileri Turkcell veri merkezlerinde saklanacak. Yaani E-posta servisi Turkcell’in diğer servisleri ile bütünleşik olacak. Yaani Navigasyon servisi ise haritalara ek olarak trafik yoğunluğunu göstermesiyle sürücülere zaman kazandırabilecek. Böylece kullanıcılara güvenli ve yerli e-posta hizmeti ile en güncel harita verileriyle donatılmış navigasyon özellikleri sunulması planlanıyor. Konu hakkında Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu şu açıklamada bulundu:

“Hayata geçirdiğimiz dijital ürün ve servislerimiz sadece Türkiye’de değil dünyada da çok büyük ilgi görüyor. Biz müşterilerimiz için gerçekten fark yaratan, yepyeni özellikleri ile rakipleri arasından sıyrılan, üstün bir kullanıcı deneyimi vaat eden servisler geliştiriyoruz. Yaani ile de bunu yaptık. Müşterilerimizin de teveccühü ile bir yıl gibi kısa sürede 8 milyon indirme sayısına ulaştık. Şimdi Türkiye’nin arama motoruna e-posta ve navigasyon özelliklerini ekliyoruz. Burada da fark yaratacağımıza eminim.”

Ayrıca Bkz. "Turkcell tüm ürünleri ve 1440 stratejisi ile Mobil Dünya Kongresi'nde"

Turkcell, 1440 stratejisi ile günün her anına hitap edebilecek uygulamaları kullanıcılara sunmak istiyor. Yaani Navigasyon ve Yaani E-posta hizmetleri de bu strateji için önemli bir adım olacaktır.


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sniper23 2 ay en beğenilen
Bilgiler Türkiye'de kalacaksa gayet iyi olur. CIA, NSA vs. bilgi vermekten sıkılmıştım. Biraz MIT görsün.
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Mr. Jingles 3 hf.
Google altyapısı ile tasarlanmış diye okudum. Bu durumda bilgiler yine Google’ın eline geçmiyor mu?
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DH Misafiri 2 ay
Turkcell kökten yalan söylüyor arama motoru için tek satır kod yazmadılar us.ntent.com adresine bakabilirsiniz. internette sınır çizgisi varmıki bilgiler türkiyede kalsın bu söz çok saçma.
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enders07 2 ay
Klavye başında oturup bir şeyler üretmeyen geliştirmeyen arkadaşlar yine buralarda dolanıyor dikkat edin o insanlara.
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intel7mix 2 ay
Güzel en azından deneme var.
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Kulak Misafiri 2 ay
İsmi çok kötü. Bence isim değiştirmeleri lazım.
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burhanulu 2 ay
Dalga mı geçiyorsunuz ya? Daha doğru düzgün asil işlevi olan aramayi beceremiyor, bi de kalkip yok navigasyon yok e posta özelliği olacakmış. Yürümeyi öğrenmeden, ucmaya kalkmak gibi birşey
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mspturkiye.xyz 2 ay yeni yorumcu
Destek olunsa iyi ilerler yaani
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haberler101.com 2 ay
arama motorundaki gibi bunlar da muhtemelen yandextir, çok ta şey yapmamak lazım.
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ltrg 2 ay
25 yili geride brakmis.Ama hala bi yandex tecrubesinde bi uygulamalari isin ilginc yani bu derece yazilim konusunda basarisiz bi sirkete birde "Yerli Otomobil" yazilim gelistirme kismini verdiler.Hoş yerli otomobilinde cok kayda deger bi grisim oldugunu soylemek zor en azindan Turklerin isi degil,Konuya bahsi gecen operator bip,yaani,fizy,Ozellikle Turkcell Tv (2012 de ilk abonelerdendim.Ne kadar hantal ve stabiliteden yoksun.Bi insan 7 senede Bu tv programini gelistirmezmi? yok) hele bip resmen facia ne buldu doldurmuslar gerekli /gereksiz.Ksaca bu yaani dende bi ...olmaz.Ayrica Konuda " Bilgilerimiz amariga ya gitmesin"dyen vatandas.Senin her turlu bilgin Android / ios sayesinde parmak izinden tutta yuz retina taramana kadar her bilgine ksaca ulasabilirler.
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FrknEgeOztrk 2 ay
Kaanterzioglu@yaani.com
Bu arada TurkMail olursa domain ilk sırada ben varım
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yerli, turkcell ve
10 etiket daha kaan terzioğlu yaani lifecell yaani arama motoru MWC2019 yaani navigasyon yaani e-posta Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
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