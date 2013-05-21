Yahoo, Flickr Android uygulamasını güncelledi

Dün akşam saatlerinde masaüstü sürümü güncellenen Flickr, aynı zamanda mobil uygulama tarafında da önemli yeniliklere kavuştu.

Kullanıcıların fotoğraf depolama servisi Flickr üzerine yükledikleri içeriklere her zaman ulaşabilmeleri için uzun zamandır kullanımda olan Flickr uygulaması, Android işletim sistemine sahip tablet ve akıllı telefonlar üzerinde çalışabiliyor. Yeni güncelleme ile artık servis içerisine eklenen fotoğrafların mobil cihazlar üzerinde orijinal kalitede görüntülenmesine imkan verebilen uygulama, 10 farklı dil seçeneğine de sahip.

Güncellenen Flickr uygulamasına Google Play Store üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://yahoo.tumblr.com/post/50934634700/your-world-in-full-resolution