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Yahoo, Flickr Android uygulamasını güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo, Flickr Android uygulamasını güncelledi
Dün akşam saatlerinde masaüstü sürümü güncellenen Flickr, aynı zamanda mobil uygulama tarafında da önemli yeniliklere kavuştu.
Kullanıcıların fotoğraf depolama servisi Flickr üzerine yükledikleri içeriklere her zaman ulaşabilmeleri için uzun zamandır kullanımda olan Flickr uygulaması, Android işletim sistemine sahip tablet ve akıllı telefonlar üzerinde çalışabiliyor. Yeni güncelleme ile artık servis içerisine eklenen fotoğrafların mobil cihazlar üzerinde orijinal kalitede görüntülenmesine imkan verebilen uygulama, 10 farklı dil seçeneğine de sahip.
Güncellenen Flickr uygulamasına Google Play Store üzerinde ulaşabilirsiniz.

http://yahoo.tumblr.com/post/50934634700/your-world-in-full-resolution Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Weekender 6 yıl
çok geç kalındı ya neyse buna da şükür. Çok iyi oldu çokta güzel oldu tamam mı!
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Demek ki uzun zamandır arka planda birşeyler dönüyormuş.
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