Yahoo, Qwiki uygulama geliştiricisini satın aldı





Tumblr platformunu satın alarak büyük sükse yapan ve imajını gençleştirme yolunda adımlar atan Yahoo, yeni tepe yöneticisi liderliğinde satın almalara hız kesmeden devam ediyor.





Firmanın bünyesine kattığı son firma aynı adlı bir iPhone uygulaması da olan Qwiki girişimi oldu. Qwiki, çektiğiniz video ve resimleri biraraya getirerek geçişler ve arkaplan müzikleri ile size özel bir hikaye oluşturmanızı ve paylaşmanızı sağlıyor.





Qwiki, 2010 yılında TechCrunch Disrupt girişim etkinliğinde birinci olmuş ve 2012 yılında da iPhone için uygulamalarını yayınlamıştı. Etkinliğin jürisinde ise şimdiki Yahoo tepe yöneticisi Marissa Mayer bulunmaktaydı. Yahoo, Facebook ve Twitter gibi kendi video paylaşım servisine sahip olmuş oldu. Satın almanın bedeli ise açıklanmadı.





http://yahoo.tumblr.com/post/54451173706/qwiki-qwiki-yahoo