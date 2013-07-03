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Yahoo, Qwiki uygulama geliştiricisini satın aldı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo, Qwiki uygulama geliştiricisini satın aldı

Tumblr platformunu satın alarak büyük sükse yapan ve imajını gençleştirme yolunda adımlar atan Yahoo, yeni tepe yöneticisi liderliğinde satın almalara hız kesmeden devam ediyor.

Firmanın bünyesine kattığı son firma aynı adlı bir iPhone uygulaması da olan Qwiki girişimi oldu. Qwiki, çektiğiniz video ve resimleri biraraya getirerek geçişler ve arkaplan müzikleri ile size özel bir hikaye oluşturmanızı ve paylaşmanızı sağlıyor. 

Qwiki, 2010 yılında TechCrunch Disrupt girişim etkinliğinde birinci olmuş ve 2012 yılında da iPhone için uygulamalarını yayınlamıştı. Etkinliğin jürisinde ise şimdiki Yahoo tepe yöneticisi Marissa Mayer bulunmaktaydı. Yahoo, Facebook ve Twitter gibi kendi video paylaşım servisine sahip olmuş oldu. Satın almanın bedeli ise açıklanmadı.


http://yahoo.tumblr.com/post/54451173706/qwiki-qwiki-yahoo Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DiCaprio 5 yıl
Yahoo bosuna direniyor
1 Yanıt Yanıtla
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carter 5 yıl
Yahoo ufak adımlarla tutunmaya çalışıyor gibi gözüküyor ancak adamlardaki paranın gani olduğunu da unutmamak lazım.
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***Respect*** 5 yıl DiCaprio
DiCaprio

Yahoo bosuna direniyor


#DirenYahoo
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