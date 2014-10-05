Yahoo, Snapchat ile ciddi düşünüyor

Yahoo’nun genç ve güzel CEO’su Marissa Mayer, yatırımlar için hız kesmiyor. Tumblr, Astrid, Flurry, MessageMe gibi bir çok popüler ve gelişmekte olan servisi bünyesine katan Yahoo şimdi de Snapchat ile ilgileniyor.

Marissa Mayer ile üzerindeki ölü toprağını atan ve yeni bir yapılanmaya giden Yahoo, gelecek vadeden irili ufaklı bir çok şirketi bünyesine katarak ilginç bir yapıya büründü. Marissa Mayer CEO olduktan sonra 40’dan fazla satın almaya imza atan şirketin bünyesine kattığı isimler arasındaki en değerli isim şimdilik 1.1 Milyar Dolar’a mal olan Tumblr görünüyor ancak diğer bir çok girişimin de popülaritesi hızla yükseliyor ve Yahoo bünyesinde daha sağlam adımlarla gelişme gösteriyor.





Tüm bu servislere ek olarak son dönemde Snapchat’in sahibi Evan Spiegel ile de yakın ilişkiler yürüten Marissa Mayer, hızlı büyüyen mesajlaşma uygulamasına ciddi bir yatırım yapabilir. Bir dönem Facebook ile Google’ı karşı kaşıya getirdiği konuşulan Snapchat için 10 Milyar Dolar’lık bir değerden bahsediliyor.





Şimdilik ne Yahoo tarafından ne de Snapchat cephesinden konuya ilişkin bir açıklama yapılmış değil ancak söylemler çok yakında bu konunun da detaylarının gün yüzüne çıkacağı yönünde.

Paranın Kaynağı Alibaba





Yahoo’nun Snapchat’e aktarmayı düşündüğü meblağın kaynağı ise Alibaba.com’daki hisselere dayanıyor. İnternet aleminin köklü şirketlerinden olan Yahoo, 2005 yılında Çin’li e-ticaret grubu Alibaba.com’un %40’ı karşılığında 1 Milyar Dolar’lık bir yatırım yapmıştı. Şimdilerde bu yatırım tahmini bir ifadeyle 10 Milyar Dolar’lık bir nakde tekabül ediyor. Hisselerin bir kısmının satılması talimatını veren Marissa Mayer (tahminen 5 Milyar Dolar’lık kısmının), yeni yatırımlar için de böylelikle kaynak yaratmış oldu.





San Fransisco merkezli bir girişim olan Snapchat, Yahoo ile ortaklığa gider veya Yahoo tarafından satın alınırsa beklenen sıçramayı sonunda yapabilir. Alibaba.com’dan şirket kârı hariç neredeyse 1 koyup 10 kazanan Yahoo, Snapchat ile hem itibari olarak hem de şirket bünyesindeki servislerin gücü ölçeğinde önemli bir kazanım elde etmiş olur. Satın alma dedikodularından sonra Yahoo hisseleri yukarı yönde daha güçlü bir seyir izlemeye de başlamış.