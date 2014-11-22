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Yahoo fotoğraf konusunda çalışmalar yapan Cooliris firmasını satın aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yahoo fotoğraf konusunda çalışmalar yapan Cooliris firmasını satın aldı

Son dönemin en çok satın alma işlemi yapan firmalarından olan Yahoo, portföyü genişletmeye devam ediyor. Firmanın son hamlesi Cooliris oldu. 

2006 yılında kurulan Cooliris, fotoğrafları görüntüleme konusunda 3D Wall adında bir yöntem geliştirdi ve tüm ağlardaki fotoğraflarınızı görebildiğiniz bir uygulamaya sahip. 

Asya bölgesinde iyi bir büyüme yakalayan Cooliris fotoğraf paylaşımı yaptığınız bir mesajlaşma uygulaması da geliştirdi. Firmanın 17 kişilik ekibi ve teknoloji altyapısı Yahoo bünyesine katılacak. 

Kısa süre önce MessageMe platformunu da satın alan Yahoo'nun fotoğraf paylaşımı konusunda bazı çalışmalar yaptığı tahmin ediliyor.  

http://techcrunch.com/2014/11/21/yahoo-acquires-cooliris/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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