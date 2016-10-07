Yahoo kullanıcıların mail'lerini ABD istihbarat teşkilatlarına göndermiş

Reuters’ta yer alan ve -üçü eski Yahoo çalışanı- dört farklı kaynağa dayandırılan habere göre yeni bir skandal ortaya çıktı. Buna göre teknoloji devinin hazırlanan özel bir yazılımla kullanıcıların e-postalarını belirli kelime ve cümlelere göre eş zamanlı şekilde taradığı, elde edilen bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına gönderdiği ifade ediliyor.

Rapordaki bilgilere göre Yahoo’nun bazı hesapları ise yakın takibe aldığı ve yaşanan tüm hareketliliği istihbarat birimlerine ilettiği yer alıyor. Diğer taraftan e-postaların taranmasını Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) ya da Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) istediği söyleniyor.

Şirketler istihbarat teşkilatlarının bilgi isteklerine itiraz edebiliyorlar

Konuyla ilgili konuşan bir şirket yetkilisinin Yahoo’nun kanunlara uyduğunu, buna Amerika yasalarının da dahil olduğunu söylemesi yaşanan skandalın kısmen doğrulandığı şeklinde yorumlanıyor.

Yasalara göre Amerika’da özellikle terör konusundaki önlemler kapsamında şirketlerden gizli bilgiler talep edilebiliyor ancak şirketlerin Dış İstihbarat Teftiş Mahkemesi'nde kamuoyuna kapalı şekilde buna itiraz etme hakları bulunuyor. Raporda yazılanlara bakılırsa Yahoo davayı kaybedeceğini düşündüğü için mahkemeye hiç başvurmamış.

Uzmanlar: Bu kadar geniş çaplı veri ihlali yaşanmadı

Daha önce benzer isteklerin farklı firmalara da uygulandığını dile getiren bilişim uzmanları ilk defa kayıtlı e-postaların dışında tüm mail’lerin gerçek zamanlı olarak tarandığını ve ilk kez bu kadar geniş çaplı kişisel veri ihlali yaşandığını belirtiyorlar.

Amerika’nın gizli çalışmalarını ortaya çıkaran eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) yetkilisi Edward Snowden ise resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet ile Yahoo’nun yasalara uymadığını ve kullanıcıların vakit kaybetmeden hesaplarını kapatmaları gerektiğini yazdı. Gündemde adeta şok etkisi yaratan haber sonrasında tüm gözler Facebook, Google ve Microsoft gibi diğer şirketlere çevrildi.