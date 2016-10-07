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Yahoo kullanıcıların mail'lerini ABD istihbarat teşkilatlarına göndermiş

Yayınlanan son rapora göre Yahoo’nun özel bir yazılımla kullanıcıların mail’lerini eş zamanlı olarak takip ettiği ve tüm bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına gönderdiği açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yahoo kullanıcıların mail'lerini ABD istihbarat teşkilatlarına göndermiş
 
Reuters’ta yer alan ve -üçü eski Yahoo çalışanı- dört farklı kaynağa dayandırılan habere göre yeni bir skandal ortaya çıktı. Buna göre teknoloji devinin hazırlanan özel bir yazılımla kullanıcıların e-postalarını belirli kelime ve cümlelere göre eş zamanlı şekilde taradığı, elde edilen bilgileri ABD istihbarat teşkilatlarına gönderdiği ifade ediliyor.
Rapordaki bilgilere göre Yahoo’nun bazı hesapları ise yakın takibe aldığı ve yaşanan tüm hareketliliği istihbarat birimlerine ilettiği yer alıyor. Diğer taraftan e-postaların taranmasını Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) ya da Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) istediği söyleniyor.

Şirketler istihbarat teşkilatlarının bilgi isteklerine itiraz edebiliyorlar

Konuyla ilgili konuşan bir şirket yetkilisinin Yahoo’nun kanunlara uyduğunu, buna Amerika yasalarının da dahil olduğunu söylemesi yaşanan skandalın kısmen doğrulandığı şeklinde yorumlanıyor.
Yasalara göre Amerika’da özellikle terör konusundaki önlemler kapsamında şirketlerden gizli bilgiler talep edilebiliyor ancak şirketlerin Dış İstihbarat Teftiş Mahkemesi'nde kamuoyuna kapalı şekilde buna itiraz etme hakları bulunuyor. Raporda yazılanlara bakılırsa Yahoo davayı kaybedeceğini düşündüğü için mahkemeye hiç başvurmamış.

Uzmanlar: Bu kadar geniş çaplı veri ihlali yaşanmadı

Daha önce benzer isteklerin farklı firmalara da uygulandığını dile getiren bilişim uzmanları ilk defa kayıtlı e-postaların dışında tüm mail’lerin gerçek zamanlı olarak tarandığını ve ilk kez bu kadar geniş çaplı kişisel veri ihlali yaşandığını belirtiyorlar. 
Amerika’nın gizli çalışmalarını ortaya çıkaran eski Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) yetkilisi Edward Snowden ise resmi Twitter hesabından paylaştığı tweet ile Yahoo’nun yasalara uymadığını ve kullanıcıların vakit kaybetmeden hesaplarını kapatmaları gerektiğini yazdı. Gündemde adeta şok etkisi yaratan haber sonrasında tüm gözler Facebook, Google ve Microsoft gibi diğer şirketlere çevrildi.

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addidas_85 3 yıl en beğenilen Yx
Yx
Vay şerefs×*ler

Bundan haberi olmayan var mıydı ki
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yhackup 3 yıl
Günaydın
#MağarayaSelamlar
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LORDTEK 3 yıl
Tüh arkadaş bir tane de güvenilir şirketiniz yok mu, hiç mi kalmadı yahu?
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kadirirdem 3 yıl
Günaydınız efenim. (Hepsi aynı b*k zaten.)
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serafon 3 yıl
Şok şok şok, güvendiğim dağlara kar yağdı. Hemen gmail'e geçeceğim. ;)
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orientem 3 yıl
Yahoo'nun devri bitti artık zaten Google'ın devri bittiğinde de onun skandallarını öğreniriz bu işler böyle.
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Guest-C302EA147 3 yıl
Cok sasirdim! Bunu haber yapmalari bile insanin akliyla dalga gecmektir.
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yhackup 3 yıl
Günaydın
#MağarayaSelamlar
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SEO-Uzmanı 3 yıl
nasa canlı yayında ufo görüntüsü çıkınca video yayın akışını kesiyor !
burada amaç nedir !? buradaki mesaj ;
uzaylılar var, ve biz buna devamlı sansür uyguluyoruz ! demeye varıyor bu iş !
şimdi yahoo geçenlere satışı yapıldıktan sonra bu tarz bir haberin yayınlanması ise
yahoo yu aldık ! ve yahoo satılmadan önce zaten sizin maillarınızı sattı ! mesajı ile
burada yahoo kullanıcılarına bir mesaj veriliyor !
uzun lafın kısası en eski toplu iletişim araçlarında biri yahoo mail grupları ve bu bir noktada birilerinin tam kontrolünde olan bir hizmet değil ! hala daha 1 tek mail ile 100 binlerce kişiye ulaşılabiliniyor !
her şeyi yönetmeye çalışan ve akılsızlara akıl vermeye çalışan bir üst akıl var ortada ve insanların belli bazı davranışlarını sınırlandırmaya çalışıyor !
yahoo mail gruplarında istenmeyen mail gelince bu gruptan çıkma seçeneği var
ama google sisteminde ise google mail gruplarında gelen istenmeyen mail olayında
google direk o grubu spam yapıyor diye grubu kapata biliyor !
zaten aradaki bu fark sayesinde hala daha yahoo mail kullanıcı sayısı belli bir noktada sabit kalabilmiş durumda !
bir çok yeni cep telefonu uygulaması yeni seviye sistem isterken hala daha mail standartları en eski wap uyumlu telefonlarda bile kullanıldığı düşünülür ise ki
birileri toplum bilinçini uyandırabilecek toplu iletişim kanallarıyla uğraşıyor !!!
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0MG90 3 yıl
Google, Facebook, Microsoft için aynısını demiyorlar yoksa yer yerinden oynar
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serafon 3 yıl 0MG90
0MG90

Google, Facebook, Microsoft için aynısını demiyorlar yoksa yer yerinden oynar

İyice ortaya çıkmaya başladığı için olayın iç yüzü daha az hasar alacakları yerden alıştırma yapıyorlar. Herşeye olduğu gibi bu duruma da alıştıracaklar ve bunları ölümüne savunan insanlar çıkacak!
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Kundurcali 3 yıl
Göndermeyen varmı ki?
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