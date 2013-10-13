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Yahoo, sosyal medya yayıncılığı için Bread'i satın aldı

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Yahoo, sosyal medya yayıncılığı için Bread'i satın aldı

Yahoo yatırımlarına devam ediyor: Sosyal medya yayıncılığı için Bread'i satın aldı

Melissa Mayer öncülüğünde son dönemde başarılı bir grafik çizmeye başlayan Yahoo, atılımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yakın zamanda Tumblr'ı satın alarak dikkatleri üzerine çeken internet devi, reklamcılık tarafında elini güçlendirmek için Bread isimli firmayı satın aldı.

Sosyal medya yayıncıları için geliştirdiği özel araçlarla bilinen Bread, bundan böyle Yahoo'nun reklam bölümü altında faaliyetlerini sürdürecek. Yapılan açıklamaya göre Bread, sosyal ve mobil yayıncılar ile reklamcılar için yeni nesil araçlar geliştirmeye devam edecekken, Bread Social ile Bread Oven ürünleri ve bunlarla bağlantılı hazırlanan bağlantıların faaliyetine 11 Kasım'dan sonra son verilecek.

Dijital bilboard aracı olarak 2011 yılında hayata geçen Bread, geçtiğimiz yıl özel bir fondan 4.3 milyon dolar yatırım desteği almıştı.


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