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Yahoo, yeni mesajlaşma uygulaması Livetext'i Android için de kullanıma sundu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yahoo, yeni mesajlaşma uygulaması Livetext'i Android için de kullanıma sundu
 
İnternet dünyasının önemli ismi Yahoo, kısa süre önce iOS platformu için kullanıma sunduğu yeni mesajlaşma uygulaması Livetext'in Android sürümünü de yayınladı
Şimdilik market / ülke değişimleriyle elde edilebilen Yahoo Livetext, mesajlaşma sürecine ilginç bir yapı getiriyor. Uygulama ile "ses olmadan" video görüşmeleri yapılabiliyor ancak adından da anlaşılabileceği üzere bu görüşmeler metin mesajları üzerinden sürdürülüyor. Bu yapıyı metin sohbetlerinde karşı tarafın verdiği tepkileri de göstermek üzere hazırlayan Yahoo, aşağıda yer alan videodan da görülebildiği üzere oldukça ilginç bir süreç ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak sunulan Yahoo Livetext uygulamasını buradan ve buradan elde edebilirsiniz.

http://thenextweb.com/apps/2015/07/29/yahoo-launches-livetext-its-attempt-at-revamping-yahoo-messenger/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
meego 4 yıl
Ses olmadan niçin video görüşmesi yapayım ki...
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