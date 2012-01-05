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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yahoo'nun yeni CEO'su Scott Thompson oldu

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir dönemin en popüler arama motoru ve internet portalı olan Yahoo, sunduğu servislerle de yüzmilyonlarca kullanıcıyı kendine çekiyordu. Ancak son yıllarda Google'ın yükselişi, arama motoru ve ürün geliştirme anlamında gerekli adımların atılmaması firmanın alt sıralara gerilemesine neden oldu.

Bu dönemde yaşanan çalkantılar firmanın birkaç defa CEO değiştirmesine neden oldu. 2009 yılında eski CEO Jerry Young görevini Carol Bartz'a devretti. Carol Bartz ise Eylül 2011'de koltuğunu Tim Morse'a bıraktı. Bugün ise Yahoo yeni bir CEO değişimi daha yaşandığını duyurdu.

Bu kez Tim Morse mali işler yöneticiliği görevine getirilirken eski PayPal CEO'su Scott Thompson, Yahoo'nun yeni patronu oldu. Bir eBay iştiraki olan PayPal'da Scott Thompson kullanıcı sayısını ikiye katlamış ve çevrimiçi ödeme servisinin eBay'in en önemli gelir kaynağı haline gelmesinde başrolü oynamıştı. Bu anlamda Yahoo yönetiminin Thompson'dan beklentisi büyük.

Yahoo Mail, Flickr gibi hizmetleriyle Yahoo halen yüzmilyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. Thompson'ın firmanın politikalarına nasıl bir katkı yapacağını zaman gösterecek.

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interwap 7 yıl
Bunu da eposta ile kovarlar.
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.i. 7 yıl
Firmalar mal olmayıversin, adamın arama motoru ile alakası yok. Bu firmaların neden battıkları ortada alakasız kişilerce yönetilirse hemde tek kişi tarafından olacağı bu..
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