Yakın gelecekte Tesla'lar sahibine para kazandırmada kullanılabilir

Tesla'lar halihazırda üretime girmiş durumda. Otomobil teknolojileri açısından oldukça önemli bir durum olan bu gelişmenin pek çok kişi tarafından beklenenden erken geliştiği söylenebilir. Şu an için otonom sürüş araçlar tarafından donanım olarak desteklense de, işin yazılım tarafının ne zaman geleceği merak ediliyor. Sizlere daha öncesinde haberimizde de belirttiğimiz üzere otonom sürüş için gereken donanıma sahip'lar halihazırda üretime girmiş durumda. Otomobil teknolojileri açısından oldukça önemli bir durum olan bu gelişmenin pek çok kişi tarafından beklenenden erken geliştiği söylenebilir. Şu an için otonom sürüş araçlar tarafındanolarak desteklense de, işintarafının ne zaman geleceği merak ediliyor.

Tesla tarafından ardı ardına önemli adımlar atılırken pek çok kişinin kafasında şu soru olduğunu söyleyebiliriz; Tesla'mızı tamamen sürücüsüz araç haline getirecek ve hatta onu para kazanma amaçlı 'robotaksi' olarak kullanabileceğimiz yazılım ne zaman hayata geçirilecek?

Yeni Tesla'lardaki otonom sürüş yazılımının aktif edilmesinin ne kadar zaman alacağı bilinmediği için şu anlık bu soru havada kalsa da, bu konuyla ilgili bazı bilgiler mevcut. Tesla'nın Ana Plan, İkinci Bölüm'ünde(Master Plan, Part Deux) bu konuyla ilgili bir kısım yazan Elon Musk, dünya çapında düzenleyicilerin onayını alması için 10 milyar km.'lik verinin gerektiğini belirtiyor. Şu anki Tesla satış trendi ve ortalama sürüş kilometrelerini göz önüne alınca yeni donanıma sahip Tesla'ların birkaç milyar kilometreyi yapmasının çok da uzun sürmeyeceğini düşünen Musk, eğer önümüzdeki sene sonuna kadar Model S ve Model X satışlarıyla beraber beklendiği gibi 100 bin Model 3 teslimatı gerçekleştirirlerse Tesla'nın 10 milyar km'ye birkaç senede ulaşacağını söylüyor.

Peki bu hedef sonrasında Model 3'ümüzü sürücüsüz şekilde Uber gibi başkalarını ulaştırmada kullanabilecek miyiz? Bu sorunun cevabı için Tesla'nın Ana Planına tekrar bakacak olursak Elon Musk bu duruma da açıklık getirerek, İşte veya tatilde olma gibi durumlarda boşta duran Tesla'nızı mobil uygulamadaki tek bir tuşla Tesla paylaşım filosuna dahil ederek aylık ekstra kazanç sağlayabileceğinizi belirtiyor.

https://cleantechnica.com/2016/10/20/tesla-robotaxis-long-youre-cashing/