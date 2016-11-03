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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yakın gelecekte Tesla'lar sahibine para kazandırmada kullanılabilir

Son gelişmeyle birlikte tam otonom sürüşün donanım tarafını halleden Tesla, yazılım tarafındaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.Peki Tesla'larımızı robotaksi olarak kullanabilmemize ne kadar var?
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Sizlere daha öncesinde haberimizde de belirttiğimiz üzere otonom sürüş için gereken donanıma sahip Tesla'lar halihazırda üretime girmiş durumda. Otomobil teknolojileri açısından oldukça önemli bir durum olan bu gelişmenin pek çok kişi tarafından beklenenden erken geliştiği söylenebilir. Şu an için otonom sürüş araçlar tarafından donanım olarak desteklense de, işin yazılım tarafının ne zaman geleceği merak ediliyor.
Tesla tarafından ardı ardına önemli adımlar atılırken pek çok kişinin kafasında şu soru olduğunu söyleyebiliriz; Tesla'mızı tamamen sürücüsüz araç haline getirecek ve hatta onu para kazanma amaçlı 'robotaksi' olarak kullanabileceğimiz yazılım ne zaman hayata geçirilecek?
Yeni Tesla'lardaki otonom sürüş yazılımının aktif edilmesinin ne kadar zaman alacağı bilinmediği için şu anlık bu soru havada kalsa da, bu konuyla ilgili bazı bilgiler mevcut. Tesla'nın Ana Plan, İkinci Bölüm'ünde(Master Plan, Part Deux) bu konuyla ilgili bir kısım yazan Elon Musk, dünya çapında düzenleyicilerin onayını alması için 10 milyar km.'lik verinin gerektiğini belirtiyor. Şu anki Tesla satış trendi ve ortalama sürüş kilometrelerini göz önüne alınca yeni donanıma sahip Tesla'ların birkaç milyar kilometreyi yapmasının çok da uzun sürmeyeceğini düşünen Musk, eğer önümüzdeki sene sonuna kadar Model S ve Model X satışlarıyla beraber beklendiği gibi 100 bin Model 3 teslimatı gerçekleştirirlerse Tesla'nın 10 milyar km'ye birkaç senede ulaşacağını söylüyor.
Peki bu hedef sonrasında Model 3'ümüzü sürücüsüz şekilde Uber gibi başkalarını ulaştırmada kullanabilecek miyiz? Bu sorunun cevabı için Tesla'nın Ana Planına tekrar bakacak olursak Elon Musk bu duruma da açıklık getirerek, İşte veya tatilde olma gibi durumlarda boşta duran Tesla'nızı mobil uygulamadaki tek bir tuşla Tesla paylaşım filosuna dahil ederek aylık ekstra kazanç sağlayabileceğinizi belirtiyor.

https://cleantechnica.com/2016/10/20/tesla-robotaxis-long-youre-cashing/ Yorum Yaz
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bende345 3 yıl en beğenilen
Süper bir olay .

Tabi bizde , o araba pavyona düşer .
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murdocklawless 3 yıl
arabaya çuval dolusu para ver. sonra ne idüğü belirsizler tek başlarına kimsenin kontrolü yokken binsin.
mesela burada olsa koltuğu mu keserler, içene mi işeyip, s.çarlar, bir yerler mi kırarlar, artık ne düşerse şansına.
arabaya çuval dolusu para ver. sonra ne idüğü belirsizler tek başlarına kimsenin kontrolü yokken binsin.mesela burada olsa koltuğu mu keserler, içene mi iş...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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FreudeAmFahren 3 yıl
-bi taksi gönderirmisiniz.

+Hemen gönderiyorum efendim.
-Tesla oğlum 72ye hadi koçum.



Yanıtla +11
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Jeopol 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mevsimsiz_kar45 3 yıl
ölmez sağ kalırsak neden olmasın;
forum.donanimhaber.com/...
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zibidi gonzales 3 yıl
hondalar kadar prim yapamaz
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Fenomenon 3 yıl
Pratikte çok mantıklı duruyor. Hem para kazandıracak hem de park derdi olmayacak, gideceğin yere gidip ineceksin. Ancaaaak gerçek hayatta çok sıkıntı. Diğer arkadaşın dediği gibi taksiye binen adam arabanın içine etse sorunlusu kim olacak? kim ne şekilde ceza alacak, nasıl kontrol edilecek?? vesaire vesaire. Hadi diyelim herşey yolunda gitti. Araba yılda bilmem kaç bin km yol yapacak, 3 yılda hurdaya çıkacak, çok km yaptığı için kaza riski artacak vesaire. Yani yolcular çok iyi bile olsa değmez bence.
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Kami Kaze 3 yıl
Akasya taksi
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-Uzumaki Naruto- 3 yıl
Hayaller Tesla
Gerçekler Sarı taksi.
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zeusoftech 3 yıl
Videodaki adam yol boyunca dua etti :D
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gxhero 3 yıl
Hemen komplo teorisi hazır veriyorum. parmak izimiz, iris tarayıcı, avuç içi tarayıcı gibi araçlar ile kişisel özelliklerimizin birer kopyası çoktan özel şirketlerin elinde hastane vs gibi yerlerde topladılar biride bunları ele geçirdi diyelim ve kara borsada bitcoin ile bunu bir suçluya sattı bu suçlu bir klon telefon ile bu tesla arabayı çağırıp sahte kimliği kullanıp suç işledi ve suç sizin üzerinize yıkıldı nasıl kanıtlayacaksınız ?
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mrtts 3 yıl
Türkiye'de tutmaz. Navigasyon şehirde 3 tur attırıp taksimetreyi çoşturamaz.


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SPECIALIZED 3 yıl
Bu Tesla da ne arabaymış ya. Azıcık daha geliştirseler evi temizleyip yemekleri yapıp bulaşıkları da yıkar bu araba.
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