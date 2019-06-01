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Yakında çıkacak Samsung Galaxy A10e'nin son durağı GeekBench oldu

Samsung çok yakında Galaxy A10'un özellikleri kırpılmış ucuz bir versiyonunu çıkaracak. Galaxy A10e olarak piyasaya sürülmesi beklenen telefon bu kez GeekBench'te listelendi.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçen ay Galaxy A20e modelini piyasaya süren Samsung bu kez Galaxy A serisi kapsamında bir başka uygun fiyatlı akıllı telefon daha çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A10e olarak adlandırılması beklenen cihaz geçen ay Bluetooth ve Wi-Fi sertifikası almıştı. Şimdi ise GeekBench platformunda görünmesi ile bazı teknik özellikleri açığa çıktı.
Ayrıca Bkz. "Üç arka kameralı Samsung Galaxy M40'ın basın görseli yayınlandı"
Listeye göre Galaxy A10e gücünü şirketin Exynos 7885 yonga seti ve 2 GB RAM'den alacak. Akıllı telefon performans testlerinde 1.163 tek çekirdek, 3.581 çoklu çekirdek puanı elde etmeyi başardı. Cihazın 16 GB veya 32 GB dahili depolama alanı ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy A10'un kırpılmış versiyonu olacak

Galaxy A10e, şu an piyasadaki mevcut Galaxy A10 gibi Android 9.0 Pie işletim sistemi ile gelecek. Ayrıca Galaxy A10'un özellikleri kırpılmış bir versiyonu olacağı için daha ucuz bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceği bildiriliyor.

https://www.mysmartprice.com/gear/samsung-galaxy-a10e/ Yorum Yaz
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grafman09 1 hf.
Model manyağı yapıyorlar insanı :) Bu ne kardeşim.. üreticisin tamam anladık da abartmayın.. Samsung olarak üç farklı model yap. ucuz. orta.. pahalı.. bir tanede özelleştirilebilir model olsun.. yeterli..
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intel7mix 1 hf.
Çoklu çekirdekde kötü skorlar almış.
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Johan Elmander 1 hf.
A10 zaten 120 dolar, nasıl 100 dolar daha ucuz oluyor
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canguler917 1 hf. Johan Elmander
bu zaten a10e ???
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