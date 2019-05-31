Üç arka kameralı Samsung Galaxy M40'ın basın görseli yayınlandı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ay 11 Haziran tarihinde Galaxy M40 olarak adlandırdığı yeni telefonunu duyuracak. Cihazın ön ve arka tasarımını gözler önüne seren bir basın görseli sızdırıldı.

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İlk göze çarpan şey Galaxy M40'ın Infinity-O ekrana sahip olması. Ekranın sol üst köşesindeki delikte selfie kamerası yer alıyor. Böylelikle cihaz, delikli ekran taşıyan ilk Galaxy M serisi telefon olacak.

Daha önceki raporlara göre Galaxy M40 gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak. Ayrıca 128 GB dahili depolama alanı ile sunulacağı söyleniyor.

Fiyat etiketi de belli oldu

Akıllı telefonun arka tarafında 32 megapiksel ana sensöre ev sahipliği yapan üçlü kamera sistemi yer alacak. Diğer sensörler hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ön tarafında ise orta sınıf bir modele göre oldukça iyi sayılacak 16 megapiksel kamera görev yapacak.

Gelen haberler Galaxy M40'ın 395 dolar gibi bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Cihaz bu fiyatla Galaxy M serisinin en pahalı akıllı telefonu konumuna yükselecek.