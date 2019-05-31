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Üç arka kameralı Samsung Galaxy M40'ın basın görseli yayınlandı

Samsung tarafından önümüzdeki ay tanıtılacak Galaxy M40'ın tasarımını gözler önüne seren bir basın görseli yayınlandı. Üç arka kamera ile piyasaya sürülecek cihazın fiyat etiketi de belli oldu.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
3,1b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güney Koreli teknoloji devi Samsung, önümüzdeki ay 11 Haziran tarihinde Galaxy M40 olarak adlandırdığı yeni telefonunu duyuracak. Cihazın ön ve arka tasarımını gözler önüne seren bir basın görseli sızdırıldı.
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İlk göze çarpan şey Galaxy M40'ın Infinity-O ekrana sahip olması. Ekranın sol üst köşesindeki delikte selfie kamerası yer alıyor. Böylelikle cihaz, delikli ekran taşıyan ilk Galaxy M serisi telefon olacak.
Daha önceki raporlara göre Galaxy M40 gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 675 yonga seti ve 6 GB RAM'den alacak. Ayrıca 128 GB dahili depolama alanı ile sunulacağı söyleniyor.

Fiyat etiketi de belli oldu

Akıllı telefonun arka tarafında 32 megapiksel ana sensöre ev sahipliği yapan üçlü kamera sistemi yer alacak. Diğer sensörler hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ön tarafında ise orta sınıf bir modele göre oldukça iyi sayılacak 16 megapiksel kamera görev yapacak.
Gelen haberler Galaxy M40'ın 395 dolar gibi bir fiyat etiketi ile piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Cihaz bu fiyatla Galaxy M serisinin en pahalı akıllı telefonu konumuna yükselecek.

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dodofran 1 hf. en beğenilen
redmi k20 gelirse 395 dolara bu sinek avlar.
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damn2u 1 hf.
A70 fiyatı yavaş yavaş düşüyor, bunun şu fiyatla yüzüne bakan olmaz şu şartlar da bile. Zaten bir yığın marka/model rakibi de var. Maalesef rekabetin en başında fiyattan kaybetti bile.
A70 fiyatı yavaş yavaş düşüyor, bunun şu fiyatla yüzüne bakan olmaz şu şartlar da bile. Zaten bir yığın marka/model rakibi de var. Maalesef rekabetin en başı...
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Fenomenon 1 hf.
Samsung'un tek rakibi kendisi.
M serisi bütçe dost mu?
A serisi premium orta segment mi?
Neyin ne olduğu belli değil
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Johan Elmander 1 hf.
A60 değil mi bu
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MustafaC53 1 hf.
daha m30 çıkmadı bizde. Bunun ülkemize gelmesi rahat 1 seneyi bulur.
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Redunay 1 hf.
Kötü
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koyunsayar 1 hf.
Super alet üstünde samsung yazıyor zaomi degil
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Nevfel 1 hf.
Samsung bizim ülkeye özel fiyat uyguluyor. Gidipte a70 den pahalıya satacak değil. 2199 falan olabilir.
Xiaomi gibi 400 dolarlık telefona 4000 tl istemiyor gördüğünüz gibi. Fiyatlar ortada.
1 Yanıt Yanıtla +3
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TearsForFears 1 hf. Nevfel
Cihazın çıkış fiyatı a70 ile aynı. Artan ötv ile 3000 den aşağı gelme ihtimali yok. A70 varkende alınmaz zaten. Gerçi a70 te o fiyata alınmaz. Snapdragon 675 gpu tarafında 660 tan çokta iyi değil. 3 kamera var ama ois yok hatta eis bile yok. Kim alıyor bu cihazları 400 dolara anlayamıyorum
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haybora 1 hf.
Boyutlari a40 gibi olur umarim. Gerci o ulkemize gelmedi ama boyutlari cok idealdi.
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damn2u 1 hf.
A70 fiyatı yavaş yavaş düşüyor, bunun şu fiyatla yüzüne bakan olmaz şu şartlar da bile. Zaten bir yığın marka/model rakibi de var. Maalesef rekabetin en başında fiyattan kaybetti bile.
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dodofran 1 hf. en beğenilen
redmi k20 gelirse 395 dolara bu sinek avlar.
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fotoburak 1 hf.
3500 e satılır işlemci iyi olsaydı çok satılırdı aslinda
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