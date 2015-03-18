Yandex Çanakkale zaferinin 100. yılında Çanakkale panoramaları dünyaya açıyor

Çanakkale zaferimizin 100. yıldönümünde Yandex'den anlamlı bir hediye geldi. Yandex hali hazırda Haritalar servisi içerisindeki Panoramalar hizmeti ile bazı bölgelerin panoramalarını kullanıcılara sunuyordu.

Çanakkale için özel bir hazırlık yapan şirket 312 km yol katederek çektiği 32792 fotoğraf ile toplamda 8198 panoramik görüntü oluşturdu. Yalnızca şehitlik bölgesi değil, Çanakkale'nin bir çok bölgesinin panoramasını oluşturan şirket 18 Mart tarihinden itibaren bu görüntüleri Haritalar servisi üzerinden sergilemeye başladı.

Hali hazırda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Didim, Nevşehir, Bodrum, Kuşadası, Marmaris ve Fethiye için panoramik görüntüler sunan şirket bu yıl içerisinde 8 yeni şehrin daha bu hizmete ekleneceğini belirtti. Çanakkale'yi özel kılan ilse ilk defa 96 MegaPiksellik büyük çözünürlükte bir fotoğrafa sahip olması.

Dünyanın her yerinden görüntülenebilen panoramik fotoğraflar bölgelere ilgi duyan turistler tarafından da görüntülenebilecek. Bu açıdan hem tarihi hem de doğal güzelliklerin sanal ortama aktarılması olumlu bir gelişme.