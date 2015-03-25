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Yandex, Firefox'un Türkçe sürümünde varsayılan arama motoru oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Yandex, Firefox'un Türkçe sürümünde varsayılan arama motoru oldu
Ülkelere özel olarak arama motorlarını değiştiren Firefox, Türkiye'de varsayılan arama motoru olarak Yandex'i kullanacak. 30 Martta yeni sürüme güncellenecek tarayıcının bu tarihten itibaren Türkçe sürümde Yandex ile birlikte geleceği açıklandı.
Mozilla ve Yandex'in iş birliği ile alınan karar Windows,Mac versiyonlarının yanında yanında mobil platformlarda da geçerli olacak. Yerelleştirmeye büyük önem veren Yandex, Türkiye'de ki kullanıcılara daha iyi ve özel bir deneyim sunmak amacıyla sürekli geliştirdiklerini belirtti.
Bu süreçle beraber Yandex'in artık kullanıcıların tercih edeceği bir arama motoru haline geldiği söylenirken, yapılan işbirliği ile Yandex'i kullanacak kişilerin devamlılık sağlayacağı düşünülüyor. Kullanımını yaygınlaştırmak için önemli adımlar atan Yandex'in bu çabalarının nasıl sonuçlanacağı merak konusu.

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