Yandex, Windows 10 için Yandex Arama'yı yayınladı

Kısa süre önce Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 içerisinde varsayılan arama motoru haline gelen Yandex, şimdi de Windows 10 uyumlu yeni uygulaması Yandex Arama'yı kullanıma sundu.

Popüler arama motoru Yandex'i Windows 10 cihazlar içerisinde uygulama haline getiren Yandex Arama, hem metin hem de ses girişini destekliyor ve gerekli bilgileri bulma yanında günün haberi, eczane, vizyonda bugün ya da bankamatik gibi kilit kelimeler üzerinden hızlı çözümler sunabiliyor.

İnternet sitesiyle benzer bir tasarıma sahip olan Yandex Arama, konu ile alakalı tüm sonuçları yüklemeden direkt olarak arama satırı üzerinde de bilgiler verebiliyor ve bunu için "İzmir telefonu kodu" ya da "200 dolar" gibi somut soruların yönetilmesi yeterli oluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Yandex Arama uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.









https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/yandex-search-for-windows/9nblggh63pj4