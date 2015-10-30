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Yandex, Windows 10 için Yandex Arama'yı yayınladı

Yandex, "Yandex Arama" isimli yeni Windows 10 uygulamasını kullanıcıların beğenisine sundu. Uygulama arama sürecici yerleşik hale getiriyor ve sade bir arayüzle geliyor.
3 yıl
1,6b
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6
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yandex, Windows 10 için Yandex Arama'yı yayınladı

Kısa süre önce Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 içerisinde varsayılan arama motoru haline gelen Yandex, şimdi de Windows 10 uyumlu yeni uygulaması Yandex Arama'yı kullanıma sundu.
Popüler arama motoru Yandex'i Windows 10 cihazlar içerisinde uygulama haline getiren Yandex Arama, hem metin hem de ses girişini destekliyor ve gerekli bilgileri bulma yanında günün haberi, eczane, vizyonda bugün ya da bankamatik gibi kilit kelimeler üzerinden hızlı çözümler sunabiliyor.
İnternet sitesiyle benzer bir tasarıma sahip olan Yandex Arama, konu ile alakalı tüm sonuçları yüklemeden direkt olarak arama satırı üzerinde de bilgiler verebiliyor ve bunu için "İzmir telefonu kodu" ya da "200 dolar" gibi somut soruların yönetilmesi yeterli oluyor.
Ücretsiz olarak sunulan Yandex Arama uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 
Yandex, Windows 10 için Yandex Arama'yı yayınladı
 



https://www.microsoft.com/tr-tr/store/apps/yandex-search-for-windows/9nblggh63pj4 Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
UssuzAdam
Virüs gibi yayılma anlayışından vazgeçmediği sürece kullanılmaz

Biz virüsü ilk Google Toolbar ile tanıdık ;)
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Ussuz 3 yıl
Virüs gibi yayılma anlayışından vazgeçmediği sürece kullanılmaz
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alemburda34 3 yıl
Yandex Türkiye'ye verdiği önemi görünce ayrıca reklam engelleyicinin tarayicisinda yerleşik geliyor oluşu yandex kullanmama neden oldu. Artık google sadece gmail için girer oldum.
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BAM TELİ 3 yıl
Bir de şu navigasyonunu güncellemiş olsa, dandik dundik sokaklara sevk ediyor navigasyonu, umarım o da kısa sürede düzelir, Google'nin rakibi olması çok güzel olmuş, yoksa google bu konuda tek tabanca olurdu.
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