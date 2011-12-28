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Yandex site içi özel arama motoru hizmetini başlattı

7 yıl
2,9b
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Rusya'nın en büyük arama motoru Yandex son dönemlerde ülkemiz için başlattığı yatırım atağında hız kesmiyor. Resmi olarak ülkemizde faaliyetlerine başlayan Yandex kısa süre önce haritalar ve sokak görüntüsü hizmetlerini de devreye almıştı. Şimdi de site sahipleri için ücretsiz bir uygulamayı hizmete sunuyor.

Yandex.Özel adı verilen hizmet site sahiplerine kendi siteleri içinde Yandex arama motorunu kullanmaları imkanını veriyor. Google uzun süredir bu tür bir hizmeti hem bloglarında sunuyor hem de kod olarak site sahiplerine dağıtıyordu.

Yandex bu konuda bir adım daha ileri gidiyor ve sadece kendi siteniz değil, istediğiniz başka sitelerde de site içi arama yapmanızı sağlıyor. Arama motoru kutusunun kodlarının ayarlandığı  
http://ozel.yandex.com.tr sayfasında hangi sitelerde site içi arama yapılmasını istiyorsanız onları da ekliyorsunuz.
Yine istediğiniz formatta sitenizin genel yapısını bozmadan Yandex sonuçlarının görüntüleneceği bölümü de tasarlayabiliyorsunuz. Böylece sitenizden ayrılmadan diğer sitelerin içeriklerine de erişebiliyorsunuz.

Yandex.Özel hizmetinden yararlanmak için sitenizin motor tarafından indekslenmiş olması gerekiyor. Eğer indeksleme işlemini henüz yapmadıysanız Yandex.Webmaster üzerinden yapabilirsiniz.

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Batuhan Kılıç 7 yıl en beğenilen m.t.y.
m.t.y.

bunlar ajanlık faaliyetleri, yememek lazım bunları.

yandex ajansa google ne amcaoğlu mu
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m.t.y. 7 yıl
ne demişisim o zaman: "bunlar ajanlık faaliyetleri, yememek lazım bunları."


bakın haber ne diyor:

ekonomi.haberturk.com/...


eksileri verenler biraz daha düşünür herhalde.
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m.t.y. 7 yıl
bunlar ajanlık faaliyetleri, yememek lazım bunları.
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Anthony John Soprano 7 yıl
Acan bunlar acan
ama çok başarılılar. Özellikle panaroma muhabbetinde
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Batuhan Kılıç 7 yıl m.t.y.
m.t.y.

bunlar ajanlık faaliyetleri, yememek lazım bunları.

yandex ajansa google ne amcaoğlu mu
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