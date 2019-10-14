Yandex’ten giysi algılayabilen TikTok benzeri uygulama

Uygulama dünyasına sürpriz bir çıkış yapan TikTok sosyal medya uygulaması bir devrim yapmışa benziyor. Google’ın TikTok benzeri Firework’u satın almaya çalışmasının ardından Yandex de benzer bir uygulama geliştirdi.

Yandex Sloy nedir?

Birleşmeden önceki adıyla ByteDance insanların birbiri ile düet yapabildiği ve kısa şarkı klipleri paylaşabildiği bir ortam olarak ortaya çıkmıştı. TikTok adını aldıktan sonra ise hızla benimsendi ve bir milyar indirme sayısını geçen bir platform haline geldi. Şimdi her yaştan insanın kendine özgü videolar paylaştığı bir alan durumunda.

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Yandex Sloy uygulaması da benzer nitelikler taşıyor. Rusça’da “katman” anlamına gelen uygulama 90 saniyeye kadar klipler paylaşmanızı sağlıyor. Bu kliplere zengin gerçeklik efektleri ve arka plan müziği de ekleyebiliyorsunuz.

Uygulamanın dikkat çekici tarafı yapay zekâ algoritmaları kullanarak kullanıcıların giysilerini algılayabilmesi. Böylece etiketlerin üzerine tıklayarak benzer giysilerin olduğu videoları aratabiliyorsunuz. Ayrıca bu etiketlerden bir koleksiyon da oluşturabiliyorsunuz. Bu özellik içerik üreticiler ile moda markalarının ve giyim mağazalarının arasında ortaklık yapmak için bir fırsat oluşturabilir. Yani aslında reklama dönük bir hareket diyebiliriz. Zaten ilk etapta moda profesyonelleri hedefleniyor.

Yandex Sloy şimdilik sadece Rusya’da ve iOS cihazlarında kullanılabiliyor. Gelecek yılın ilk aylarında global olarak iOS ve Android cihazları için kullanıma sunulacak.