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Yandex, ulaşım çözümleri için Seferler hizmetini başlattı

5 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yandex, ulaşım çözümleri için Seferler hizmetini başlattı

Ülkemize resmi olarak adım attığı günden bu yana, harita hizmeti olsun, sokak görünümü olsun pek çok hizmetini Türkçe olarak sunmaya başlayan Rusya'nın arama motoru Yandex, yeni bir hizmetini daha devreye sokuyor.

Seferler adı verilen hizmet Seferler.Yandex şeklinde tanımlanıyor ve kullanıcılara iki güzergah arasında uçak, tren ve otobüs sefer bilgilerini listelemelerini sağlıyor. Seferlerin kalkış ve varış noktasındaki saatleri gösteren hizmet, iki nokta arasındaki duraklamaların da tam saatlerini gösterebiliyor. Ayrıca belirli seyahat çeşitlerinin fiyatları gösterilirken, belirli seyahat çeşitlerinin de ilgili iletişim numarası listeleniyor. Konumunuzu saptayan hizmet bulunduğunu ile göre mevcut uçak, otobüs ve tren seferlerini listeliyor.

Biletall platformu ile işbirliği yapan Yandex, yine bazı seyahatler için çevrimiçi bilet alma imkanı sunmuş. Bilet almak isteyenler Biletall sayfasına yönlendiriliyor. Seferler.Yandex hizmeti an itibariyle kullanıma sunulmuş durumda.

http://seferler.yandex.com.tr/ Yorum Yaz
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ErdemZen 5 yıl
Google yine uyuyor.
Altyapı olarak Google Maps çok daha iyi olsa da Türkiye'de hemen hiç bir hizmetini kullanamadığımız için Yandex Maps'e geçiş yapacağım büyük ihtimalle.
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