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Yandex.Çeviri servisi artık görselleri Türkçe'ye çevirebiliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Yandex.Çeviri servisi artık görselleri Türkçe'ye çevirebiliyor
 
Son zamanlarda çeviri uygulamaları özellikle görselleri anlık olarak çevirerek ön plana çıkmaya başladılar. Bu konuda da önemli bir adım atan Yandex görsellerde yer alan yabancı dildeki metinleri Türkçe'ye çevirme imkanı sunuyor.
Yandex.Çeviri mobil sürümü ya da iOS platformuna ait Yandex.Çeviri uygulamasını kullanan kişiler direk olarak kameraya gösterdikleri görselleri, veya önceden çekilen fotoğrafların çevirisine ulaşabilecek.
Özellikle yurt dışına seyahat edenler için can kurtarıcı nitelikteki uygulama Almanca, Çekçe, Fransızca, İspanyolca, İngilizce, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Ukraynaca ve Türkçe olmak üzere 11 farklı dildeki metinleri anlayıp 46 dile çevirebiliyor. Seyahat sırasında ülkeye özgü dilde yazılmış tabela, menü ya da açıklama gibi metinleri çevirmek bazen oldukça önemli olabilir.
iOS platformunu kullanmayan kullanıcılar ceviri.yandex.com.tr adresine girerek mobil sürüm üzerinden yeni hizmeti kullanabilirler. iOS kullanıcıları ise uygulamaya aşağıdaki linkten ulaşabilirler.

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Guest-1E8C38219 4 yıl
Bu işi en iyi bing translator yapıyor
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